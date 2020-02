Kolář prodloužil ve Slavii. Do léta 2021 neslyšíme na nabídky, hlásí Tvrdík | iSport.cz

„Slavii jsem si strašně oblíbil a jsem velmi rád, že zde mohu pokračovat. Je to pro mě velký závazek. Věřím, že mám klubu ještě hodně co dát a věřím, že budeme spolu úspěšní jako doposud,“ uvedl Kolář.

Do Slavie zamířil v lednu 2018 krátce po příchodu trenéra Jindřicha Trpišovského, který ho předtím vedl v Liberci. Kolář se okamžitě stal jedničkou červenobílých a postupně se vypracoval v jednu z opor. Vyneslo mu to i pozvánku do reprezentace, za kterou zatím odchytal jeden zápas.

„Mám obrovskou radost, že Ondra zůstal a pomůže nám překlenout těžké období, kdy nám odešlo několik opor. Kádr jsme doplnili velmi talentovanými hráči. I proto je pro nás důležité, že Ondra zůstal. Je osobností týmu i celé ligy,“ řekl Trpišovský.

„Kdyby vedle Tomáše Součka odešel i Ondra, to už by pro nás bylo těžké, i vzhledem k další spolupráci s Jindrou Trpišovským. Ondra ve Slavii nechává své srdce. Máme dohodu, že do léta 2021 nebudeme vůbec posuzovat případné nabídky, které by na něj přišly,“ doplnil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.