Tvrdík o cílech, Nezmarovi, financích i přestavbě: Na jaře nečekáme zázraky | iSport.cz

O sportovních cílech pro rok 2020

„Sportovní cíl je jednoznačně obhájit titul - vzhledem k náskoku, jaký máme. Chci třetí titul během svého působení v klubu a zároveň dostat na dres Slavie druhou zlatou hvězdu. Ale titul mi bude stačit i s jedním bodem náskoku, nečekáme na jaře zázraky. Je to příprava na podzim a další dva roky. Znovu chceme zkusit základní skupinu LM, dobře reprezentovat Českou republiku a mít co nejvíc reprezentantů. Aby se Slavii stála pilířem repre na EURU.“

O udržení realizačního týmu

„Chceme udržet klíčové manažery i trenéry. Oficiálně jsme jim navrhli kontrakty na 3,5 roku s oboustrannou opcí (o jeden rok). Chci tenhle fantastický realizační tým udržet ve Slavii a udělat pro to maximum. Věřím, že se brzy sejdeme na další tiskové konferenci k slavnostním podpisům smluv. Chci poděkovat Jindrovi (Trpišovskému) a jeho lidem, čeho za poslední dva roky dosáhl, je neskutečné.

O odchodech „svaté trojice“

„Cítím se neúplný, když chybí svatá trojice, která v zimě odešla. Hodně se mluvilo o Tomáši Součkovi. Ale Milan Škoda je legenda, nechal tady své srdce a fantastický počet gólů. Pepa Hušbauer byl lídr v nelehkých dobách. Všem přeji mnoho sportovních úspěchů.“

O změnách na manažerských pozicích

„Budeme pokračovat také ve spolupráci s Janem Nezmarem. Honza vyjádřil velký zájem využít svou manažerskou kapacitu v oblasti řízení A-týmu a částečně B-týmu. Je náš klíčový expert pro vyhledávání hráčů a spolupráci s trenérem. Novým sportovním ředitelem, který bude primárně zodpovídat za akademii a mládež, bude Jiří Bílek. Je pro nás naprosto klíčová chemie mezi sportovním a manažerským úsekem. Je to o cílech, kterých společně chceme dosáhnout. Ne jen o platu, ale o tom, aby klub ve všech parametrech rostl.“

O přestavbě týmu

„Chceme k ní využít jara. K přestavbě jsme sáhli proto, že máme přiměřený náskok na čele ligy. Ten nepovažujeme za automatický, nemyslím si, že bychom vyhráli s juniorkou. Nic nepodceňujeme, konkurenti udělají maximum. Ale máme příležitost, aby přišli mladí a vybudovali jsme si budoucnost. Věřím, že tento tým nám bude ještě několik dalších let dělat radost. Bylo zásadní domluvit se s trenérem na omlazení kádru. Na tabuli napsal posily, které si přál (Hellebrand a Zima). Cíl doplnění kádru se povedlo naplnit.“

O zkvalitnění zázemí

„Prodej Tomáše Součka, Alexe Krále a dalších nám poskytl komfortní finanční polštář. Klub díky tomu může ve tříletém plánu pracovat s tím, že bude v černých číslech. Chceme toho využít ke zlepšení zázemí. Dnes představujeme i nový sport bar přímo na stadionu. Chceme investovat také do fanshopu. Kvalitní fanshop patří k naší kultuře, brzy představíme investici do nového. V současné době budujeme i novou posilovnu, rozšiřujeme naše zázemí technicky i přístrojově. Investujeme do nových technologií. Za Edenem budujeme dvě vyhřívaná tréninková hřiště.

O mládežnické akademii

„To je můj jediný rest. Chceme projekt restartovat, v březnu jsem se objednal na vedení Prahy. Chceme za pomoci hlavního města získat vhodný pozemek. Budeme jednat s Prahou, pokud nebudeme úspěšní, čeká nás shánění pozemků. Ale věříme v podporu města na srovnatelné úrovni s dalšími kluby v Praze (Sparta, Bohemians). Ještě letos chceme do mládežnické akademie pomyslně kopnout, za rok bychom ji rádi dokončili. Věnovat se budoucnosti je priorita pro rok 2020.“

O nové smlouvě pro Ondřeje Koláře

„Kdyby měl ve smlouvě výstupní doložku, už by tu s námi neseděl. Nabídka by překročila deset milionů euro. Ondřej je absolutní hvězdou Slavie. Dostal mě, když ke mně přišel, že je domluvený s Tomášem Součkem, že odejdou spolu. Protože já už tehdy věděl, že Tomáš nejspíš odchází (usměje se). Kdyby Ondřej odešel, možná by mě to stálo prodloužení kontraktu s Jindrou vzhledem k ambicím, jaké klub má.

Teď máme s Ondrou dohodu, že do léta 2021 na něj vůbec nebudeme posuzovat nabídky. Bude oporou v příštím roce a půl. Ve Slavii nechává své srdce. Michael Ngadeu přestupoval za čtyři miliony eur, Král za deset, Souček půjde za dvacet - a když jednou budeme prodávat Ondru, tak se určitě taky zapíše do rekordů. Prosil jsem ho, aby si uvědomil, že jsem už starší muž a některé okamžiky jako třeba v Belgii (chyba v Genku) by mě mohly dostat do nemocnice. Občas je to na srdce…“

O Nicolae Stanciovi

„Na Nica přišla taky fantastická nabídka. Dvakrát a půl větší částka, než za kterou jsme ho kupovali.“

O příjmu za prodej hráčů

„Nejedná se o nárazový příjem. Je to o tom, že se můžeme opřít o stabilitu a sestavit model v tříletém cyklu. U nás se nedá spoléhat na to, že prodáte draze hráče. Dneska navíc máme dvě místa v Lize mistrů, ale brzy pravděpodobně bude jen jedno. Měli jsme nabídky přes 10 milionů euro, což nám poskytuje komfort.

To, co jsme předvedli v LM, logicky zvedá hodnotu hráčů. Král mohl být nahodilost, Souček už je potvrzení trendu. Věřím, že můžeme takhle prodat i další hráče. Před dvěma lety Jindra napsal na tabuli deset jmen a diskutovali jsme, koho se povede přivést. Teď napsal dvě, obě jsme z české ligy splnili. Ale co mě děsí, je, že hráči v české lize dochází. Jindra není jen trenér ale i investiční ředitel. Naučil jsem se, že když mi doporučí hráče, tak ho rychle a dobře prodáme. Zčásti na tom stojí náš byznys model. Dokončit přestup Tomáš Součka byla satisfakce. Užil jsem si za poslední roky svoje, slyšel jsem, jak se nám to nevyplatí. Opak byl pravdou.“

O čínském akcionáři

„Jediným akcionářem je CITIC Group, to je technický stav. Druhý akcionář Sinobo je v situaci, kdy projednává dokončení vstupu do Slavie. Podpora akcionáře je úměrná tomu, co nám může dát, nechceme před ním stát s nataženou rukou. Nemáme zájem vytvářet extra velký zisk, proč bychom to dělali? Chceme investovat do zázemí, do pronajatých ploch, do okolí stadionu, do posilovny.“

O důvěře v realizační tým

„Odchody dokázaly, že můžu věřit Honzovi, Jindrovi a dalším. Král i Souček z klubu ve své době odešli. O Tomášovi jsem slyšel, že na Slavii nikdy nebude mít. Dneska je to náš hráč v Premier League, jeho hodnota po prvním zápase stoupla o 5 milionů euro. Král je podobná situace, taky jsme ho kupovali zpátky. Mám skvělého sportovního ředitele i sportovní tým. Nemusím se bát investovat do hráčů. Když mi Jindra řekne, že Zimovi věří, chce ho a má budoucnost, tak se nebojím toho hráče získat. Olomouc nepustila Jemelku za 27 milionů, ale já se nebojím nabídnout i trochu víc. Snažíme se, aby to vždycky byla finanční částka plus nula, žádné bonusy za starty, postupy. Nechci platit do budoucna, když je to skoro s jistotou.“

