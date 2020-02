Trpišovský o nové smlouvě i jarní části: Jako bychom měli nula bodů | iSport.cz

Jeho tým se zase hodně proměnil. Slavii v lednu opustilo trio Souček, Škoda, Hušbauer, po letních prodejích Deliho, Ngadea a spol. šlo o další výrazný zásah do sestavy. Místo nich teď přišli mladíci Zima s Hellebrandem, povýšení se dočkalo několik odchovanců a před pár dny Pražané ještě dotáhli hostování stopera Tijaniho.

Co z toho plyne? Že v Edenu vsadili na omlazení a budování kádru s výhledem do dalších let.

„Hodně jsme se o přestavbě bavili, motivy odchodů byly různé. Zaměřovali jsme se na mladší hráče, které jsme schopní zapracovat a zaučit. Musíme být přesvědčení, když někoho přivádíme. Obě jména (Zima a Hellebrand) můžou být velkou budoucností Slavie,“ podotkl Trpišovský. „V kádru máme devět nových mladých hráčů, alespoň dva chceme zabudovat do sestavy,“ doplnil.

Největší oslabení patrně představuje odchod Tomáše Součka. „Přímo jej nahradit nejde. Odešla celá osobnost, typologie hráče. Musíme ho nahradit jako tým. Tomáš měl vlastnosti, které se strašně těžko hledají,“ vysvětlil Trpišovský.

Radost mu víkendovým startem ligy na hřišti Bohemians udělalo, že zranění Ibrahima Traorého a Nicolae Stancia – tedy dvou hráčů právě do středu pole - nejsou vážná. „Absolvovali lehčí trénink, věřím, že minimálně do nominace budou připravení,“ řekl kouč Slavie. Využít nebude moct zraněného Ladislava Takácse ani vykartovaného Oscara, jednou z variant tak je i nasazení osmnáctiletého Lukáše Červa.

Ačkoliv šestnáctibodový polštář v čele tabulky svádí ke klidu, Trpišovský nechce na jaře nic brát na lehkou váhu. „Pro mě v neděli začíná nová soutěž. Jako bychom měli nula bodů. Chceme vyhrát jarní část, připravuju se tak, jako by žádný náskok nebyl. Náskok neřeším, znám soupeře. Viděl jsem v přípravě dva zápasy Plzně, která vypadala velice dobře. Nikdo nespí, nesmíme nic podcenit,“ poznamenal.

Na tiskové konferenci v prostorách slávistického muzea Trpišovský seděl vedle klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka a řeč přišla i na prodloužení smlouvy realizačního týmu. Na stole už leží nabídka nového kontraktu na 3,5 roku. „Jednání se vedou delší dobu. Je to mezi vedením a agentem. Abych se tím nemusel zabývat, když za čtyři dny začínáme ligu. Myslím, že dohoda je blízko,“ prohodil kouč Slavie.

Společně s Janem Nezmarem mají radost z výhodných prodejů hráčů, které do Slavie sami přivedli. „Je to satisfakce. Klub takhle už vydělal přes miliardu korun. Vždycky koukáme, za kolik jednou bude možné hráče prodat. Nezáleží tolik na tom, jestli nákup stojí o 5 milionů víc nebo míň… Příchod se musí hodnotit, až když hráč odchází. Co je hodně nebo málo, je otázka trhu. Za Honzu jsem rád, že jsme prodejem zaplatili všechny příchozí hráče za celou dobu. A teď jsou v kádru hráči, co mají hodnotu taky,“ uvedl Trpišovský.

Ten je ovšem navzdory povedeným prodejům rád, že jednu klíčovou oporu se ve Slavii povedlo udržet. Brankář Ondřej Kolář podepsal novou smlouvu do roku 2024. A dohodl se s vedením, že minimálně do léta 2021 jeho odchod nehrozí. „Je osobností týmu. Jsem rád, že nám pomůže překlenout těžké období. Pomůže Bóřovi nést to břímě, které nesli kluci, co odešli,“ pochvaloval si trenér Pražanů.

Jak se Slavia se zimními změnami vyrovná, naznačí už nedělní ligový start v Ďolíčku. „Čeká nás vršovické derby, náročný zápas. Kluci nic nepodcení a připraví se,“ uzavřel Trpišovský. Vyjde mu plán a ovládne se svým týmem i pomyslnou jarní tabulku?