Hledá se král střelců! Dva zmizeli, bude vládnout Kanga, nebo Doležal? | iSport.cz

Oba mají k přízvisku „nejlepší střelec sezony“ stejně daleko. Na kontě jim svítí deset zářezů. Při tom jsou každý úplně jiný. Martin Doležal platí za typického střelce, v Jablonci je nezpochybnitelným útočníkem číslo jedna. Guélor Kanga naopak ve Spartě plní roli tvůrce hry a mozku středové formace.

„Kdybych měl vybrat jedno jméno, asi by to byl Doležal. Ale samozřejmě bych to přál sparťanovi, i když Kanga není zrovna můj nejoblíbenější hráč,“ říká upřímně někdejší útočník Pražanů Tomáš Jun.

Určit na prahu druhé poloviny sezony jednoho favorita je složité. Téměř nemožné. Ostatně ani bookmakeři nejsou ve shodě. Zatímco Fortuna favorizuje v kurzu 2,5:1 Doležala, Tipsport víc věří Kangovi. Na něj je možné si vsadit v lákavém kurzu 3:1.

„Pro mě je to velký otazník. Odešla spousta střelců. Jak zpívá Pavol Habera „Je to vo hviezdach“. Myslím si, že to bude někdo ze silné dvojky Slavia, Sparta,“ odhaduje Horst Siegl, jenž získal primát pro nejlepšího střelce české ligy hned čtyřikrát.

ANKETA

Nejlépe ze sešívaných je na tom aktuálně Petar Musa, na pažbě má sedm čárek. Na ty úplně nejlepší ztrácí. Zaměřme se proto na duo hlavních kandidátů.

Doležal má veškeré předpoklady k tomu, aby si po posledním kole na hlavu korunu posadil. V Jablonci má výsostné postavení, nečelí výraznější konkurenci. Navíc může profitovat z ofenzivně laděného stylu hry severočeského mužstva.

„Samozřejmě by pro něj bylo dobře, kdyby se stal nejlepším střelcem. I s ohledem k blížícímu se mistrovství Evropy, figuruje v širší nominaci národního týmu. Kéž by se mu to podařilo, přeju mu to, jde také o ocenění klubu i jeho práce v posledních letech. Šel výkonnostně hodně nahoru, v posledních letech se zklidnil,“ míní trenér Jablonce Petr Rada.

Kanga oproti tomu tak výhodnou pozici nemá. Nad Gaboncem totiž visí hned několik otazníků. Tím hlavním je v létě končící smlouva, která by se mohla projevit na jeho jarní vytíženosti. Silnou kartou extravagantního Afričana naopak jsou pokutové kopy.

Byť se po vleklém zranění achilovky vrátil do akce kapitán rudých Bořek Dočkal, podle informací deníku Sport zůstane exekuce penalt v područí Kangy. Může si jimi významně pomoci, na podzim proměnil čtyři ze čtyř. „Já si ale myslím, že těch penalt už na jaře nebude tolik,“ konstatuje nicméně Siegl.

Pro oba zmíněné šutéry je možnost urvat pro sebe střelecký primát jistě lákavá, na jaře je požene dopředu. Doležal ale platí za týmovějšího hráče, Kanga i přes nesporný posun za poslední měsíce vykazuje řadu individualistických rysů. Můžeme si být téměř jistí, že pokud vycítí šanci, půjde po koruně hlava nehlava. Třeba tak, že bude pálit ze všech možných (i nemožných) pozic. To ostatně ukázal už na podzim, když vyslal celkem 50 střeleckých pokusů. Doležal oproti tomu jen 36.

„Kdybych si měl tipnout, asi bych zvolil Kangu. Nejen že kope hodně penalt, ale taky střílí góly z větší vzdálenosti. Umí být nepříjemný. Při pohledu na aktuální tabulku střelců je pro mě největším favoritem,“ upozorňuje někdejší reprezentační snajpr Jan Koller.

Takže kdo? Jablonecká poctivost, nebo letenská živelnost? Anebo třeba někdo úplně jiný?

Jan Koller, historicky nejlepší reprezentační střelec: Favoritem je Kanga

„Dva moji největší favoriti na tuto cenu Michael Krmenčík a Nikolaj Komličenko odešli do zahraničních lig, takže útočníků, kteří by je mohli nahradit, už moc nezbývá. Nahoře je jen Michal Doležal z Jablonce. Kdybych si měl tipnout, asi bych zvolil sparťana Guélora Kangu. Kope hodně penalt, střílí góly z větší vzdálenosti a umí být celkově nebezpečný. Je pro mě při pohledu na tabulku střelců největším favoritem.“

Tomáš Jun, bývalý útočník Sparty: Doležal, ale…

„Hodně zapeklitá otázka. Guélor Kanga ani Martin Doležal nejsou typičtí střelci. Kangova výhoda je v tom, že kope penalty. Jsem zvědavý, jak si to rozhodí s Bořkem Dočkalem. Doležal je osobnost Jablonce, který na něj spoléhá. I proto má asi největší šanci. Jenže potřebuje hodně šancí na to, aby vstřelil gól. Jinak nikdo jiný mě asi nenapadá. Nemyslím si, že by někdo vyletěl. Kdybych měl vybrat jedno jméno, asi by to byl Doležal.“

Horst Siegl, čtyřnásobný král ligových střelců: Někdo ze Slavie či Sparty

„Jak zpívá Pavol Habera: „Je to vo hviezdach“. Myslím si, že to bude někdo z dvojky Slavia-Sparta. Viděl bych to na nějakého útočníka. Napadá mě Kozák či Tetteh. Ale těžko odhadovat, jak budou pravidelně hrát. Zda se opět nebudou v zápasech střídat, což je pro hroťáka na prd, to také může ovlivnit celou situaci. Ve Slavii nejspíš dostane šanci mladý Musa, a pokud bude odvádět výkony jako v Liberci, mohl by se posunout výš. Věřil bych mu.“

Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert Sportu: Vládnout bude Doležal

„Tipuju Martina Doležala z Jablonce. To je podle mě útočník, který by seděl třeba i Viktorii Plzeň nebo Slavii. Myslím, že teď bude lize střelecky vládnout, po odchodech Michaela Krmenčíka, Nikolaje Komličenka nebo i třeba Tomáše Součka je pro mě největším favoritem na krále kanonýrů. Jiné jméno tam tolik nevidím, myslím, že Slavia se bude potýkat s produktivitou, nemá gólové hráče. Stanciu umí vystřelit zpoza šestnáctky, ale na podzim moc efektivní nebyl.“