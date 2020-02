Karvinský Smrž po životní trefě: Trénovali jsme to celou zimu | iSport.cz

Za vápnem se po rohu opřel do balonu a z voleje nádherně uklidil balon k tyči. Brankář Matej Rakovan si na prudkou střelu Vojtěcha Smrže sáhnul, ovšem vytlačit ji mimo tyče nesvedl. Byl to signál, který Karvinští celou zimu pilovali. Vyplatilo se to hned v jarní premiéře proti Zlínu. „Vyšlo to přesně tak, jak mělo,“ usmál se záložník po zasloužené výhře 2:0. Byl to jeho třetí gól v sezoně a znamenal první domácí výhru MFK. Na desátý pokus…

Ta vaše střela po přihrávce Ba Loui z rohu nebyla úplná náhoda, co?

„Je to moje životní trefa. Trénovali jsme to celou zimu. Spadlo to tam hezky a přesně v době, kdy jsme to potřebovali. V zimě jsem to takto mockrát netrefil. Celou sezonu doplácíme na to, že nedáváme šance. Teď nám to konečně vyšlo. V prvním poločase nás v důležitých chvílích výborně podržel Bolčus.“ (brankář Petr Bolek)

Ulevilo se vám po první domácí výhře?

„Jasně. Tohle jsme na začátek potřebovali. Vrátili jsme fanouškům jejich trpělivost s námi. Teď máme další zápas doma, takže to musíme potvrdit. Můžeme se dotáhnout a ještě zabojovat o to, abychom se dostali mimo barážové příčky.“

Vedle vás hrál v záloze albánský nováček Kristi Qose, čerstvá posila z Ružomberku. Stihli jste si vůbec něco říct?

„Byl jen na předzápasovém tréninku v pátek. Měl hrát Milan Rundič, ale zranil se a musel nastoupit Chris. Myslím, že odehrál super zápas. Vůbec mi nepřišlo, že jsme spolu hráli poprvé. Přišel mi jako výborný fotbalista.“

Jak to, že jste nehráli na typického útočníka?

„Trenéři chtěli Zlín překvapit. Ondra Lingr není nějak vysoký, ale zase má jiné přednosti. Dokáže výborně napadat, chodí do hráčů. Dokáže dostat balon na zem a rozdat ho dál. Se stopery, kteří byli skoro o hlavu větší, se pral výborně. Celý tým zaslouží za dnešek pochvalu.“

