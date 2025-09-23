Hušbauer o Chamovi: Je potřeba mu najít vhodnou pozici. Ze začátku bude hodně sedět u videa
Na Kypru dohrává kariéru v druhé lize, v týmu Spartakos Kitiou. To ale neznamená, že by Josef Hušbauer (35) ztratil kontakt s českým fotbalem. Bývalý vysoce uznávaný špílmachr, který vynikal neskutečně chytrými přihrávkami, i z dálavy sleduje Chance Ligu. Pro deník Sport a web iSport promluvil o výjimečné typologii slávistického záložníka Muhammeda Chama. „Je nástupcem Nica Stancia,“ říká.
Cham naskočil na pár minut v Lize mistrů, v neděli dostal poločas v Liberci. Stal jste se jeho fanouškem?
„Určitě je to kvalitní fotbalista. Všichni jsme to viděli už proti Bodö/Glimt, kdy nastoupil na pár minut. Na první dobrou jsem viděl kreativního záložníka, který se nebojí průnikové přihrávky, a chce něco vymyslet. Slavia udělala dobře, že Chama koupila. Přesně takový hráč jí chyběl. Asi bude potřebovat čas, aby si zvykl na novou soutěž, na novou zemi.“
Jaká je největší Chamova přednost?
„Hra dopředu, v tom je nadstandardní. Co jsem viděl, je na tom dobře rychlostně, nebojí se jít jeden na jednoho a vymyslet přihrávku ve chvíli, kdy český hráč volí jistotu. On si naopak vybere druhou možnost, nebo lépe řečeno obtížnější. A to proto, že vždycky chce něco vymyslet.“
Nevidíte v něm trochu sebe?
„Asi jo. (usměje se) Také jsem rád vymýšlel kolmé přihrávky, zpracoval si balon a hrál chytře a rychle nahoru. To mě vždycky hodně bavilo. Určitě nějaká podobnost s Chamem může být.“