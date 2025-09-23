Slavia v Brozanech: velký zájem, grily jely naplno. Sanyang proti hráčům z ČFL neobstál
Duel trpaslíka proti hvězdami nabitému kolosu nakonec probíhal překvapivě. Slunce nabilo hráče třetiligových Brozan k heroickému výkonu, Slavia tak ve 3. kola MOL Cupu vydřela výhru „jen“ 2:0. Proč? Kvůli obřímu nasazení domácích i nedostatečné ofenzivní kvalitě „sešívaných“ es. Svou šanci nechytila třeba velká posila Youssoupha Sanyang, který neobstál ani proti konkurenci z ČFL. „Zápas se mu moc nepovedl,“ uznal asistent trenéra Pavel Řehák.
I skoro přesně před rokem Slavia zavítala v poháru na hřiště trpaslíka, tehdy vytvořily Benátky nad Jizerou velkolepý areál s místem pro 3,5 tisíce lidí, kteří sledovali prohru 1:4. V Brozanech šlo o skromnější podívanou, do areálu se vešlo „jen“ 2 313 lidí, což je i tak historický zápis. Vyrostly tři umělé tribuny, grily s klobásou jely na sto procent a vše bylo připraveno na největší fotbalovou podívanou, která se kdy v městysu odehrála. Od poledních hodin už místní netrpělivě vyhlíželi červenobílý autobus.
Ten do areálu vjet nemohl, na to nebylo místo. Hvězdy jako Tomáš Chorý, Daiki Hašioka či Michal Sadílek tak zhruba v půl třetí odpoledne sebraly tašky a zamířily teprve skromně zaplňujícím se areálem k šatnám. Cestou se hráči podepisovali šťastlivcům, které potkali, zatímco malé děti na ně přes plot vřískaly: „Slavia, Slavia!“ Flašky s vodou a další vybavení šatny nesli junioři, jak jinak.
I Jindřich Trpišovský podepsal pár lístků a za chvíli už na čerstvě posekaném brozanském trávníku pořádal první válečnou poradu. Tentokrát bez věrného parťáka Zdeňka Houšteckého, ten dorazil po své trase společně s kulhajícím Tomášem Holešem. „Doufám, že je můžeme potrápit,“ culil se v televizním rozhovoru domácí kouč Petr Vrabec.
Povedlo se. Ano, Slavia sice nastoupila v kombinované sestavě, ale na hřiště se i tak dostali reprezentanti, skvělí hráči. Brozany však hrály v intenzitě, hráči v červenobílých pruzích neustále dostupovali, tvrdě bránili, obětavě skákali do střel. „Klobouk dolu před nimi. Vím, jak náročný fotbal hrajeme a oni byli fakt nepříjemní. My jsme první liga, oni třetí a vlastně to byl pro fanoušky výborný zápas,“ hodnotil Tomáš Vlček, který se vrátil po zranění.
Na jižní straně vyrostla tisícihlavá „Tribuna Sever“, kde bylo během zápasu veselo. Pořadatel nejdříve na síti za bránou proháněl šplhajícího fanouška, pak si diváci špásovali s gólmanem Danielem Páleníkem. Po gólu si zakřičeli jen dvakrát – po vydřené trefě Ondřeje Zmrzlého a následně až „power play“ gólu Emmanuela Fullyho. V té době poslaly Brozany na závěrečný roh i brankáře, což dokazuje, že ve hře byli bojovní Severočeši až do posledních chvil.
Dát gól, byl by den pro domácí už úplně perfektním. Povedlo se i počasí, byť byl oficiálně první podzimní den, mezi mraky se na hřiště Brozan nečekaně prodralo slunce. „Zaplať pánbůh, že se meteorologové zase spletli, mělo pršet. To zaměstnání bych chtěl mít – spletou se a nic se jim nestane. My se spleteme a máme průšvih,“ říkal s úsměvem do kamer televize OnePlay asistent Slavie Pavel Řehák.
Nedá se říct, že by se on a zbytek realizačního spletl, ale hodně promíchaná sestava, kterou proti outsiderovi z ČFL trenéři poslali, na sto procent nefungovala. Slunce nezazářilo především na jedno jméno – Youssouphu Sanyanga.
Asi si vzpomínáte na velkolepé video, kterým Slavia levonohého rychlíka představila. Ukázala propracovaný skauting a tvrdá vyjednávání, která českého mistra donutila poslat do švédského Öster zhruba 80 milionů korun. Hráč, od kterého si klub sliboval nové vtělení Petera Olayinky, ale za devět ligových kol odehrál NULA minut. Odpoledne v Brozanech zřejmě ukázalo fanouškům proč.
Dvacetiletý Afričan nastoupil v přední linii s Ivanem Schranzem, ale ani proti třetiligovému celku se mu nepovedlo ukázat své schopnosti. Když hned v 8. minutě přestřelil po Sadílkově sklepnutí v jasné příležitosti branku, chytl se za hlavu. Když vyhlášený rychlík prohrál sprinterský souboj s domácím Františkem Rottem, diváci nespokojeně zahučeli. A když se Sanyang ve druhé půli nechal nadvakrát obejít Michalem Douděrou (nevlastním bratrancem Davida Douděry), Trpišovský nespokojeně kroutil hlavou.
„Je to mladý hráč a bylo vidět, že byl nervózní. Nebyl to od něj až tak dobrý výkon, ale snad ho to povzbudí do dalších dnů a práce na tréninku,“ prohlásil po utkání Pavel Řehák. S mladíkem zkrátka bude ještě hodně práce. I zákulisní zprávy mluví o tom, že na soubojovou českou ligu nebyl dosud vůbec připravený a měření s Brozany to potvrdilo.
„Pozdržujte kluci, hrajou v deseti, ať vám nedaj góla,“ zakřičel ironicky v době Sanyangova střídání na hosty místní fanoušek. To hezky dokresluje, co bylo k vidění. Ne, Slavia žádné jasné šanci nečelila, ale rozhodně neprošla do dalšího kola bez odřeného hřbetu. I po prohře 0:2 se ozývala s úst domácích hráčů slova jako „hrdost“.
Trenéři a obzvlášť Sanyang po úterním klání zřejmě tak hrdí nebudou, ale vše už je zapomenuto. Slávisté musí myslet na ligu a Ligu mistrů, domácí na ČFL. „To tu zase bude tři sta lidí,“ posteskl si s úsměvem gólman Páleník. To už bylo v době, kdy hřiště zavalili fanoušci, se kterými se hráči ochotně fotili a podepisovali se jim. Utkání skončilo tak, jak začalo. V kouzelné atmosféře.