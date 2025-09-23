Kouzelník Cham: ještě lepší než Stanciu, ale... Získá si přízeň Trpišovského?
Když dostane balon k noze, vypadá Muhammed Cham, jako kdyby do Chance Ligy zabloudil hráč z úplně jiné úrovně fotbalu. Lehké doteky, rychlá klička, geniální vidění a realizace přihrávky… Slavia s ním hledí na svůj potenciálně nový strop. Jindřich Trpišovský si ale vždy k technickým kouzelníkům hledal cestu složitě, je ale možné, že nyní udělá výjimku. Co všechno rakouský šikula Slavii nabízí a proč mu předčasně skončilo angažmá v Turecku?
Jeho čtyřminutové vystoupení v Lize mistrů zůstalo mnohým divákům v hlavě. Rakouský kreativec přišel na poslední chvíli zlomit nerozhodné utkání s Bodö/Glimt (2:2) a skoro se mu to povedlo. S balonem se stihl potkat jen čtyřikrát, ale byl vidět.
Jednou nasměroval parádní centr do malého vápna, který nikdo trestuhodně nevyužil, pak skrytou ulicí na Schranze vytvořil stoprocentní šanci a poté se účastnil rozehrání dvou rohů. Hodně, ale zároveň málo. Fanoušci však měli jasno – tohohle borce chceme vídat častěji.
Cham totiž, co se hráčských charakteristik týče, přináší něco úplně jiného než hráči, kteří v posledních letech v Edenu působili. Individuální technikou se blíží Nicolae Stanciovi, kterého Trpišovský dokonce zmínil při přirovnání. Interně ale vidí lidé ve Slavii Chama ještě výš.
„Je to takový míčový kouzelník,“ doplnil kouč. Ale poslední hráč, který tuto charakteristiku v červenobílém měl, byl jiný Mohammed. A víme, jak to s Ihattarenem dopadlo… Jistě, Nizozemec byl přešlap. Tah, kde se poctivě nezvážila všechna pro a proti.
Zaujal i proti Liberci
Cham je jiným případem, byl v hledáčku dobrý rok a půl, už minulé léto se ho Slavia snažila z francouzského Clermontu troufale navnadit. Trenéři vědí, s čím do Česka přichází, a Trpišovský oficiálně říká, že i sám hráč je připraven na postupné zvykání si. Ale další zajímavý výkon, tentokrát proti Liberci, nabízí otázku – přichází čas pro Chama už teď?
Čerstvě čtyřiadvacetiletý záložník přišel do hry po pauze. Chvíli se pohyboval bez míče a pak udeřil. Jedním magickým dotykem vybídl Vorlického ke skórování. „Je úplně jiný fotbalista, než na co jsme zvyklí. Trochu bych ho přirovnal k Marku Matějovskému, který měl také skvělé přihrávky,“ žasl Vasil Kušej.
Cham na hřišti nehořel. Spíš doutnal a někdy za hlasitého prasknutí vypustil jiskry. Mnohdy se hry neúčastnil (což doprovázel divokým rozhazováním rukou), aby pak po pár minutách udělal jednu nevídanou věc, jako když se extrémně rychlou kličkou zbavil Špatenky a vypálil do bloku. Slávistický realizační tým ale vypínání a menší nasazení ve hře bez balonu nevidí rád.
„Jsme rádi, že máme tyhle hráče k dispozici, hodně se to tu v poslední době změnilo k pozitivnímu ve prospěch technických hráčů,“ zmínil Trpišovský směrem k Chamovi i Vorlickému. „Fotbal je ale komplexní hra, na konci se silný tým ukáže podle komplexnosti. Takový zápas vyžaduje kvalitu na všech postech ve všech parametrech hry,“ dodal.
Komplikované angažmá v Turecku
Právě zmíněná intenzita hry a obranné návyky letní posile chybí. Určitou náladovost v tomto dokreslují i statistiky z turecké ligy, kde Cham strávil minulou sezonu. Za Trabzonspor naskočil hned do 15 z 32 utkání z lavičky. A když už začal v základní sestavě, obvykle brzy střídal. Proč to tak bylo, objasnil pro Sport tamní novinář Muhammet Duman.
„Musíme si říct, jak komplikovaný vstup do angažmá měl. Přišel na konci srpna k trenérovi Abdullahu Avcimu, který o hráče hodně stál. Týden poté, co hráč přišel, Avci klub opustil. Pak Cham zažil ještě dva trenéry, ale Senol Günes ani Fatih Tekke nebyli hráčem přesvědčeni,“ říká novinář. Cham přesto zaznamenal výtečná čísla – pět gólů a deset asistencí. Celkem 1,2 bodu na zápas.
„Turecké prostředí je hodně netrpělivé, fanoušci na vás hodně tlačí. A Cham zkrátka nebyl dostatečně konzistentní. Kouč Tekke zase chtěl, aby byl silnější fyzicky a ve vzduchu, v tom je Super Lig hodně náročná. Z mého pohledu ale bylo puštění Chama do Slavie unáhlené rozhodnutí, které může Trabzonspor ještě mrzet,“ doplňuje Duman.
Fyzično i hra ve vzduchu, to jsou faktory, na které bude rodák z Vídně narážet v české lize ještě více než v Turecku. Konzistentnost výkonů je další faktor, který se s ním táhne – měl s ní problém i v Clermontu. Na druhou stranu, velkým fanouškem hráče je třeba kouč rakouské reprezentace Ralf Rangnick – trenérské jméno, které je synonymem pro intenzivní presink.
To podtrhuje očekávání, že Cham na hřišti jen „chodit“ rozhodně nebude. Co se týče přístupu k tréninku, problém údajně není. Pokud si zrovna nechce vytrucovat přestup (situace před odchodem z Francie do Turecka).
„Nikdy jsem neslyšel o tom, že by byl líný. S jeho disciplínou panovala velká spokojenost, během reprezentačních přestávek si přidával tréninky, i když hráči dostali volno,“ říká Duman.
Změní Slavia styl hry?
Touha po komplexních hráčích rozhodně není jen Trpišovského výmyslem, lze vidět, že ji vyžadují i v jiných soutěžích. „Cham je skvělý, ale jeho hra je nevyvážená,“ řekl třeba trenér Günes. Aby plně využil svůj obří potenciál ve Slavii, bude ale zřejmě nutné, aby se s ním trenérský štáb našel někde na půl cesty. Proč by se mělo jít mladému Rakušanovi alespoň trochu naproti?
Zaprvé – je hvězdou. Při uplatnění opce může stát „sešívané“ 125 milionů korun a stát se nejdražším hráčem v historii ligy. Stal by se i královsky placeným. V Turecku podepsal Cham kontrakt na v přepočtu 2,1 milionu korun za měsíc, což Slavia pokrývá jen z části.
Zadruhé – v herní pohodě může rozhodnout zápas mžiknutím oka. Zápasy s Bodö a Libercem jsou jen malé vlaštovky. Otevře Trpišovský a spol. dveře do základní sestavy tomuto „neslávistickému hráči?“ Museli by pro to zřejmě zásadně změnit styl hry.
Proti Liberci „sešívaní“ vyprodukovali 62 dlouhých přihrávek, v čemž jsou v lize s číslem 534 téměř o stovku (!) ustřelení před nejčastěji nakopávajícími týmy, jako jsou Zlín či Bohemians. Už příští týdny napoví, jestli si bude zvykat Slavia na Chama, nebo Cham na Slavii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu