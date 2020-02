Pomalá hra, slabý Lischka i ignorování Rosického. V čem Sparta propadla? | iSport.cz

Nevydařená sparťanská příprava ve španělské Marbelle byla alarmující. Takhle to v lize nepůjde, věděli fanoušci po třech prohraných zápasech. Trenér Václav Jílek i sportovní ředitel Tomáš Rosický před prvním ligovým zápasem věřili, že šlo jen o drobný výpadek. Chyba. Letenští v sobotu proti Liberci (0:2) popřeli vše, na čem ve Španělsku pracovali.

Názor iSport.cz: Prvky, o kterých sparťanský trenér mluvil, zřejmě hráči zapomněli ve španělské Marbelle. Proti Liberci vypadala Sparta jako bezradný tým, který neví, jak prolomit obranný val soupeře. Její hra byla pomalá a bez invence. Do hry se vůbec nedostal talentovaný Adam Hložek a Benjamin Tetteh byl pokrytý defenzivou Slovanu. Když se k tomu přidá pomalá rozehrávka…

Václav Jílek: „I přes nepříznivé výsledky v závěru přípravy jsem přesvědčený o tom, že se nám daří do hráčů dostat prvky, které jsme chtěli. Mužstvo vnímalo věci, které jsme po něm chtěli. Výsledky jsme sice úspěšní nebyli, ale dařilo se nám plnit jiné dílčí cíle. Jsem přesvědčený o tom, že na jaře budeme úspěšní herně i výsledkově.“

Názor iSport.cz: Kvalita při obranné činnosti v sobotu na Letné opravdu nebyla. Jinak si nelze vysvětlit triviální chyby, po kterých Liberec vstřelil dvě branky a přidat mohl ještě další. Před utkáním panovaly obavy, jak duel zvládne levonohý Dávid Hancko na pravém stoperovi vedle Davida Lischky . Se svojí rolí se slovenský reprezentant porval, ale byl to jeho parťák Lischka, který plaval a byl u obou inkasovaných gólů.

Rychlost

Václav Jílek: „Pracovali jsme i na rychlosti dohrávání útočných akcí a rychlosti v přechodu do útoku. Na podzim jsme poměrně dost branek inkasovali, i proto to pro nás bylo prvořadé. I když jsme ve Španělsku dost branek dostali, nedovolili jsme soupeřům tolik šancí. Hodně práce nyní máme v předfinální práci.“

Názor iSport.cz: Zatímco na podzim byli Jílkovi svěřenci nebezpeční především směrem dopředu a často se soupeři rozehrávali partii nahoru dolů, která povětšinou končila přestřelkou, proti Liberci působili hráči, jako kdyby dopoledne absolvovali výběh do Stromovky. Zrcadlo Letenským ukázal autor dvou branek Tomáš Malinský, který dělal sparťanům obrovské potíže. Na druhé straně se Bořek Dočkal na křídle vyloženě trápil. „Museli bychom to zkusit,“ ušklíbl se na dotaz, zda by nebyl platnější uprostřed pole.