Kouč Opavy Balcárek: Velká mužstva dají z pološance gól. My ne | iSport.cz

Jeho svěřenců mu bylo líto. „Pro hráče je to krutý výsledek do další práce,“ prohlásil kouč Opavy Jiří Balcárek po porážce 0:3 s Plzní. V prvním poločase byl spokojený s plněním taktických pokynů, ve druhém se podle něj ukázala individuální kvalita soupeře. Tohle byl zápas, ve kterém mohl SFC jen získat. Nezískal a příští sobotu hraje na Slavii…

Co vám ukázala konfrontace s Viktorií?

„Můžeme se odrazit od naší hry zhruba do padesáté minuty. Škoda, že jsme v prvním poločase nevyužili naše šance. Čekali jsme na ně. Hráče jsme upozorňovali, že přijdou, i když jich nebude hodně. Klíčovým momentem byla ta Pepova. (Hnaníčkova) To musíme dávat.“

Zato hosté dali první gól víceméně z ničeho, když proměnil těžkou hlavičku Jean-David Beauguel.

„V té pološanci se zúročila kvalita hráče. Velká mužstva z toho dají gól, my ne. Tím se zápas dostal tam, kam jsme nechtěli.“

Jaká byla Plzeň pod Guĺou?

„Díval jsem se dokola na všechny její zápasy. Pořád je mám před očima. Byli jsme na její hru připravení. Dopředu jsme hráli jednodušší fotbal.“

Proč nebyl v nominaci záložník Filip Souček, nová posila Sparty?

„V poslední době toho na něj bylo hodně. Přijel z Prahy s teplotou. Měl nějakou chřipku, potřeboval se vyležet, odpočinout si. Příště už bude připravený.“

Co je s René Dedičem?

„Máme tři útočníky. Se všemi hráči, kteří se nevešli do nominace, jsem mluvil a vysvětlil jsem jim to. Kabina je zdravá. Šel jsem se podívat na béčko, René dal dva góly. Ve čtvrtém, pátém kole může být v základu a rozhodnout. Sezona je dlouhá.“

Jak jste spokojený s novým stoperským duem Hnaníček-Rychlý?

„Kluci to zvládli, nebylo to nic jednoduchého. U prvního gólu těžko můžu Rychlému něco vyčítat. S oběma jsem spokojený.“

Co další noví hráči?

„Na Železníkovi bylo vidět, že mu chybí zápasová praxe. To samé platí pro Texla. Čekali jsme od něj víc, ale proti nám stál těžký soupeř. Nemůžeme ty kluky zatracovat. Jejich výkon půjde nahoru.“

