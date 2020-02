Motivace místo taktiky? Ze vzkazu v kabině Bohemky před Slavií je hit | iSport.cz

Vzorce rozestavení, nákresy standardních situací a další taktiku překryl před zápasem jednoduchý nápis: „Dokážeme všechno, čemu budeme věřit! Jsou to jen lidé! Derby je naše!“ To byl poslední pokyn, se kterým šli Bohemians na hřiště. Tam je čekalo obří choreo s textem „Nemějte slitování, oni ho mít taky nebudou.“

Když Bohemians fotku z kabiny vyvěsili na sociální sítě, začali vzkaz hromadně řešit fanoušci bez ohledu na klub. I taková „drobnost“ může pomoct vyzrát na soupeře, který v lize působil nepřemožitelně. Autorem vzkazu je Michal Šmíd. Stoper, který většinu podzimu kopal druhou ligu poté, co ho Martin Hašek po nepovedeném zápase v Příbrami poslal do Brna. Teď šéfoval obraně, která udržela nulu proti týmu s přehledem nejlepší ofenzivou v lize, byť bez Součka, Hušbauera, Škody…

Jestli Bohemians proti Slavii v něčem vládli, bylo to nasazení. Snažení „klokanů“ v zápase pak korunovali Jan Vodháněl, který vtrhl na hřiště jak velká voda. Rozhodující gól dal za 30 vteřin a bavil stadion sóly přes čtyři sešívané. Evidentně nadšený byl i Patrik Le Giang, když v závěru vychytal tutovku Petara Musy. Do slavení dal snad víc energie než do samotného zákroku.

Odměnou byla výhra a děkovačka, která skončila až v pro zelenobílé symbolických 19:05. „To bylo celé plánované,“ vtipkoval pak na Twitteru Jakub Podaný, který kvůli zranění sledoval zápas z tribuny.

O tom, jak se na zápas hecovali „sešívaní“ nikdo z jejich zástupců po utkání nemluvil, v šatně po nich žádné motivační heslo nezbylo, jen standardní pozápasový nepořádek.

Tribuny byly namotivované dost. Z kdysi poklidného vršovického soužití je velká rivalita, která dalece přesahuje fotbal, takže zatímco domácí kotel směřoval k hostům otázku „Kde máte roušky,“ v naráže na koronavirus a propojení klubu s Čínou, z druhé strany zazněla odpoveď „Hoří vám lesy,“ odkazující na tragické požáry v Austrálii, se kterou jsou Bohemians historicky spjatí. V popěvcích nemohlo chybět oslovení „vy, ku***.“ Po přestávce si oba kotle navzájem zapálily ukořistěné šály.

Na nabuzení před zápasem může mít každý jiný názor, ale v Ďolíčku evidentně zafungovala. O to zvláštněji pak zní jen o pár hodin starší slova trenéra Sparty Václava Jílka: „Pokud má trenér motivovat hráče, tak je to začátek problému. Hráči musí mít vnitřní motivaci ukázat stoprocentní výkon a ještě přidat něco navíc. Musí jít na hranu možností a to není otázka toho, že já řeknu nějaký proslov. To musí dostat ze sebe sami,“ prohlásil. V kabině pak promlouval Bořek Dočkal a bezkrevní sparťané prohráli s Libercem.

Výhra nad Slavií se sice v Ďolíčku a okolí slavila dlouho do noci, ale klíčové pro Bohemians bude, jak se dokážou namotivovat i do dalších zápasů. Jestli „klokani“ chtějí myslet na elitní desítku, neměli by prohrát už v sobotu v Liberci. Klíčové pro pohodlnější udržení soutěže, než tomu bylo před rokem, pak budou domácí zápasy proti Karviné, Teplicím nebo a rozjetému budějovickému Dynamu.