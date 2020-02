Gólman Příbrami a jeho šílená minela: Nebudu se vymlouvat, jsem dřevák | iSport.cz

Kdyby v pondělí vsadil sportku, asi by nevyhrál. Gólman Ondřej Kočí si vybral během zápasu Příbrami s Jabloncem (0:4) pořádně smolnou chvilku. V 55. minutě vyběhl proti míči, chystal se k výkopu a bum. Balon promáchl. Napadající Jan Sýkora už neměl problém se zakončením do prázdné brány, o vítězi bylo po třetí brance rozhodnuto.

Jablonec - Příbram: Šílený kiks Kočího potrestal Sýkora, 3:0

Zápas se vám nehodnotí úplně lehce, že?

„Hodnotí se mi strašně těžce. Dostali jsme 0:4, prohráli jsme, což je to nejhlavnější… První půle vypadala celkem slušně: měli jsme náznaky, standardky i rohy. V kabině si řekneme, že se nic neděje a jedeme dál. Že jeden gól nic neřeší. Po přestávce hned inkasujeme znovu a ve finále to rozhodnu já. Úplně školácká chyba… Netrefím balon… Za stavu 0:3 už se hrálo těžce, měli jsme to v hlavě. Jablonec hrál v pohodě, což taky tak vypadalo.“

Co se vám v 55. minutě honilo hlavou? Při výkopu se vám střetly myšlenky, nebo...

„Ne, prostě jsem dřevák a netrefil jsem míč. Nebudu hledat nikde výmluvu, je to ve mně.“

Zápas se po kiksu dochytává těžce, co?

„Je to tak, koukal jsem na tabuli, ať už je konec. I když se teď, po konci, podobná věc říká jednoduše, musíte na hřišti situaci hodit za hlavu. A těch několik minut dochytat. Je čas řešit chyby po zápase na videu nebo s trenérem. V tu chvíli jsem se na to snažil nemyslet.“

Stalo se vám někdy něco podobného?

„Na tréninku… Někdy se mi chyby stanou, v zápase si ale podobnou situaci nevybavuji. Patří to každopádně k fotbalu. Jsme lidi, chyby děláme a musíme se z toho poučit. A věřit, že bude líp.“

Jste typ, co hodí chybu rychle za hlavu?

„Snažím se z ní vzít to nejpodstatnější: co se dalo řešit líp, jestli se dala střela chytit, nebo vyběhnout. Vždy se dá gólům předejít, což na videu najdete. Je potřeba si k tomu na férovku všechno říct, v úterý si zápas zhodnotím s trenérem a valíme dál. Nemáme čas. Někde musíme posbírat body, abychom hráli o záchranu a nebylo rozhodnuto už před koncem.“

Co se stalo u čtvrtého gólu? Nedomluvili jste s obránci, centr zkraje proletěl vápnem až ke Kasperu Hämäläinenovi.

„Neřval jsem si, nemluvil jsem. V situaci se mnou byl stoper David Šimek, měl míč na noze, asi musí takovou situaci hrát. Ale nevím, dalo se to vyřešit líp a míč nemusel skončit v bráně.“

Příprava se vám celkem povedla, jak tvrdé je vystřízlivění po zápase s Jabloncem?

„V přípravě samozřejmě určitým stylem výsledky hrají roli, nikdo nechce prohrávat. Ale v lize je to úplně jiné. Úplně rozdílný tlak. Hraje se o body, o peníze, o všechno… Hned je rozdíl a v pondělí to tak vypadalo, dostali jsme se pod tlak.“

