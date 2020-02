Guľa lituje Jílka: Je to nepříjemné, když po prvním kole skončíte | iSport.cz

Spokojenějšího trenéra ve FORTUNA:LIZE zřejmě po víkendu nenajdete. Adrian Guľa vstoupil do nového angažmá přesvědčivou výhrou v Opavě (3:0), naopak Sparta i Slavia shodně ztratily. A v sobotu přijede do Plzně poslední Příbram, která v pondělí rupla v Jablonci 0:4. „Nesmíme dát nohu z plynu,“ zůstává nicméně kouč Viktorie obezřetný.

Co vám udělalo o víkendu větší radost? Ztráta Sparty, či Slavie?

„Největší radost mi udělalo naše vítězství.“ (s úsměvem)

Překvapila vás reakce Sparty, která okamžitě odvolala trenéra Václava Jílka?

„Z pozice trenéra je to každopádně velmi nepříjemné, když po prvním kole skončíte. Je to vlastně nepříjemné v jakékoliv situaci, když musíte ukončit kontrakt s klubem, v němž se snažíte pracovat na maximum.“

Pokud jde o Slavii, pustila vás svým zaváháním na Bohemians zpět do boje o titul?

„To je přehnané dívat se až takovým směrem. Hrálo se první kolo, vyhráli jsme velmi podstatný zápas, ale já osobně v takových intencích nepřemýšlím. Koncentruju se na nejbližší zápas, abychom znásobili to, že jsme po delší době vyhráli venku. To je pro mě podstatné, aby to nebyl polotovar.“

V prvním jarním zápase jste zvítězili v Opavě jasně 3:0. Jste rád, že se energie z přípravy přenesla i do soutěže?

„Samozřejmě to potěší, podstata byla dobře odstartovat. A nejen výsledkově, což bylo vynikající, tak i výkonnostně. Jsou tam věci, o které se můžeme opřít, ale jsou tam i věci, které musíme jednoznačně zlepšit. Ale po vítězném zápase se pracuje líp, atmosféra a nálada je dobrá, takže věřím, že se dobře připravíme i na utkání s Příbramí.“

Vás osobně čeká premiéra před vlastními fanoušky v Doosan Areně. Jak se těšíte?

„Pro mě je všechno nové, takže se velmi těším na to, že uvidím naše hráče v plném nasazení a kvalitě před našimi fanoušky. Jejich reakcí jsem byl velmi mile překvapený už v Opavě, velmi mě potěšili počtem, ve kterém dorazili, ale i tím, že byli při mužstvu. Plus závěrečnou děkovačkou, to jsou pro mě silné věci. Věřím, že naplníme jejich očekávání, už se nemůžeme dočkat.“

Limberského zdravotní stav se zlepšil

V Opavě se zranil Adam Hloušek, vykartoval se Joel Kayamba. Jak je na tom zbytek kádru po zdravotní stránce?

„To jsou pro nás nepříjemné věci. Adam musel okamžitě po zápase absolvovat operaci, u Marka Alvira jsme věděli už po soustředění, že to nebude optimální. Ale zase je potěšitelné, že je k dispozici Aleš Čermák, trénuje s mužstvem v plné zátěži. A zlepšil se i zdravotní stav Davida Limberského, do soboty je stále ještě prostor, věřím tomu, že ještě jednoho z nich získáme.“

Je pro vás problém, že dva hráči z vítězné sestavy vypadli?

„Deklarujeme to v kabině od prvního dne, že potřebujeme každého chlapa – a to se potvrzuje. Možná už to nebudu říkat, abych to nepřivolával. Ale máme široký kádr a i proto jsme se snažili v zimní přípravě vytížit prakticky všechny hráče stejně, aby byli všichni přibližně stejně rozehraní. V Opavě nebyla podstatná jen základní jedenáctka, ale i ta, co zápas dohrávala. A možná, že ta bude zase chvíli základní. V tak silném klubu, jakým jsme my, nejsou náhradníci, jen hráči, co jdou od začátku, a hráči, co pomůžou mužstvu v průběhu zápasu.“

Ze zdravotních důvodů vám vypadli dva leví beci. Nebudete to třeba řešit ještě nějakou posilou?

„Rozhodně to je nepříjemná situace, ale myslím, že si budeme umět poradit. Flexibilita některých hráčů je tak silná, že umí hrát na vícero postech. A věřím i tomu, že Davidova regenerace pro lehčím zranění je tak rychlá, že bude k dispozici a nebudeme do toho muset vstupovat někým zvenčí.“

To znamená, že se na levého beka posune Jan Kovařík?

„Je to jedna z variant. Víte to skoro lépe, než já. (směje se) Ale ne jediná.“

Je pro vás vzhledem k trestu Joela Kayamby potěšitelné, že se gólem chytil Jan Kopic?

„Ano, ale to není jen o gólu, ale i pracovitosti pro mužstvo. Tím, že je v devadesáté minutě ostrý a chce dávat góly, je to pro nás velmi dobré. To samé platí o Pištovi Mihálikovi, konkurence je velmi dobrá.“

V Opavě se vám do nominace nevešel Iván Díaz, vaše zatím poslední posila. Můžete se to změnit?

„Bude záležet na zdravotním stavu hráčů. Díaz tu byl velmi krátce na to, abychom ho mohli použít, i když mu důvěřuju. Musí trošku poznat kluky, před Opavou jsme s ním měli jen jednu hru deset na deset. Nás systém zná, ale s jinými hráči, což je velmi podstatné. Při jeho zařazování budeme trpěliví. Věřím, že ve středu hřiště budeme stále pohybově zdatní, silní v práci s míčem a diktovat tempo hry jako v Opavě. Nicméně konkurenční prostředí může nahrávat změně, kluci potřebují cítit, že musí jít nadoraz.“

V sobotu vás čeká Příbram, poslední tým tabulky, který na úvod prohrál v Jablonci 0:4. Jak ošemetné jsou tyto zápasy s celky ze spodních příček tabulky?

„Postavení soupeře v tabulce pro mě nehraje až takovou roli, my musíme hrát naplno, což se ukázalo i v Opavě. V úsecích ukázala, že právě tyto týmy jsou nepříjemné, když dáte nohu z plynu. Zajímá nás jen úsilí, které do toho musíme dát před vlastními fanoušky my. Kluci vědí, že potřebujeme hrát opravdu na maximum.“

Byl jste se v Jablonci na Příbram podívat? Co jí říkáte?

„Osobně jsem v Jablonci nebyl, byli tam asistenti se sportovním ředitelem. Postupně budeme jejich zprávy přebírat, o soupeři máme dostatek informací. Chlapcům to odfiltrujeme, aby byli připravení na to, co může v zápase nastat, a kudy povede cesta k úspěchu. Na Příbrami jsem viděl, že chce hrát konstruktivně, ale je to závislé na tom, jakou kvalitu momentálně má.“

