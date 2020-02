Kovařík si chválí Plzeň pod Guľou: Tempo tréninku i hry šlo dopředu | iSport.cz

Patří mezi hráče Plzně, kteří po příchodu nového trenéra působí jak polití živou vodou. „Cítím se dobře, ale to platí pro nás všechny, celkem nám to svědčí. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál,“ říká na konto Adriana Guľy křídelník Jan Kovařík před zápasem s poslední Příbramí, která v minulé sezoně obrala Viktorii dvakrát o body. „Doteď mě to mrzí. I proto do toho musíme šlápnout,“ nabádá před duelem s outsiderem.

Vypadá to, že jste pod novým trenérem Adrianem Guľou ožil. Cítíte to taky tak?

„Cítím se dobře, ale to platí pro nás všechny, celkem nám to svědčí. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál.“

Pomáhá tomu ve vašem případě i nové rozestavení 4-3-3, v kterém hrajete na levém křídle výš?

„Je to trošičku jinačí i tím, že se pohybujeme možná v jiných prostorech, než jsme byli zvyklí. Ale to je možná shoda náhod. Spíš to tempo, v kterém trénujeme a pak se snažíme i hrát, šlo dopředu.“

Bylo těžké si na to zvyknout?

„Každý začátek něčeho nového je vždy těžký, než si na to člověk zvykne. Ale myslím si, že jsme to všichni navnímali dobře. Je důležité, že všichni chtějí pracovat a dál se zlepšovat.“

Na čem musíte pracovat nejvíc?

„Na automatismech, abychom si zvykli na to, kde se kdo pohybuje, kam má nabíhat, abychom to pak mohli hrát víceméně naslepo. Třeba když je někdo v úzkých, ví, že dvacet metrů pod ním někdo stojí a může to tam bez obav dát.“

Produktivitu z přípravy jste si přenesl i do ligy. Zvedá vám to sebevědomí?

„Samozřejmě. Takové série jsem měl i v lize, kdy jsem ve třech čtyřech zápasech za sebou dal gól nebo na něj přihrál. Člověku se pak samozřejmě hraje jinak, když se mu takhle daří a cítí důvěru trenéra. To je taky hrozně důležité.“

Svým pověstným centrem jste nahrál Jeanu-Davidu Beauguelovi na druhý gól. Nešel jste slavit už dopředu?

„Vždycky se chodí slavit, až když je to v síti, protože i ve velké šanci se velkým hráčům stává, že to nepromění. Ale Bogy ukázal, že jak dobře pracuje v tréninku, tak se mu to v zápasech vrací. Takže jsem slavil. S ním.“ (s úsměvem)

Opava - Plzeň: Kovařík našel Beauguela, ten se nemýlil ani podruhé, 0:2!

Michael Krmenčík i Tomáš Chorý říkali, že už vědí, kam vaše centry létají. Takže už to ví i Jean-David Beauguel?

„Jo, já mu před každým zápasem říkám, aby se pohyboval kolem penalty a malého vápna, odkud statisticky padá nejvíc gólů. Když tam bude a budeme ho trefovat, jenom dobře pro nás.“

Ulevilo se vám hodně, že se povedenou přípravu podařilo přenést i do prvního jarního kola?

„Jasně. Přípravné zápasy jsou jedna věc, ostrá liga je něco jiného. Jsme hrozně rádi, že jsme si to do ní dokázali přenést. Kdybychom takhle pokračovali dál, bylo by to jenom dobře.“

Co vám v prvním jarním kole udělalo větší radost? Prohra Sparty, nebo Slavie?

„Na výsledky jsme se samozřejmě koukli, ale řešíme jen sebe. Soustředíme se na svůj fotbal a teprve až budeme hrát se Spartou a se Slavií, budete koukat na ně.“

Pustila vás Slavia svým zaváháním zpět do boje o titul?

„Těžko říct, stále to nemáme ve svých rukách. Jediná naše šance je, že půjdeme od zápasu k zápasu a budeme se snažit každý vyhrát. Uvidíme, jak to bude na konci.“

Teď vás čeká Příbram, která začala prohrou 0:4 v Jablonci. Může to být v něčem zrádné?

„Určitě to budou chtít napravit, i když na úvod jara mají těžký los. O to víc budou ostražití a budou chtít odčinit menší debakl, co v Jablonci inkasovali. Ale pro nás se nic nemění, my budeme chtít hrát svou hru a vnutit ji i Příbrami.“

Po Opavě jde o dalšího soupeře, který hraje o záchranu. Nakolik jsou tyto zápasy specifické?

„V české lize je to specifické, opravdu každý může porazit každého. Vidíme v každém kole nějaké překvapení. Takže se musíme soustředit sami na sebe a nedat jim žádný prostor.“

Máte třeba ještě v hlavě fakt, že Příbram byla v minulé sezoně jediná, která vás obrala dvakrát v sezoně o body?

„Za sebe musím říct, že si to hodně pamatuju, protože se vší úctou k Příbrami si myslím, že by s nimi Plzeň neměla uhrát ve dvou zápasech jen dva body. Ještě mě to hodně mrzí a je to další důvod, proč do toho v sobotu šlápnout.“

V Opavě se zranil Adam Hloušek, zcela fit není ani David Limberský. Nehrozí vám kvůli tomu přesun zpět do obrany?

„To úplně nevím, to je spíš otázka na trenéra. Ale někteří kluci vypadají po zranění už líp, zapojují se s námi do tréninku, tak uvidíme, kolik nás bude na zápas připraveno.“

Zatím vše v Plzni vypadá slibně. Zažili jste už třeba, že by se trenér Adrian Guľa rozčílil?

„Jo, zažili. (s úsměvem) Je znát, že trenér Guľa má vysoké ambice a nároky na fotbal, který chce hrát. Má jasnou vizi, a pokud se mu jen něco malého na tréninku nelíbí, dokáže to dát dost najevo.“

Proběhlo něco v tomto smyslu i o přestávce v Opavě?

„To ne. Naopak se nás snažil povzbudit s tím, že šance přijdou. Říkal, ať hrajeme rychleji a kombinujeme ve větším pohybu.“