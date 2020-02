Rosický otevřeně: Jílek jde na moje bedra. Sparta není pro každého | iSport.cz

Měl to být trenér, který dostane Spartu zpátky na vrchol. Václavu Jílkovi se to ale nepodařilo. Ambice a naděje, které do něj vkládalo vedení Letenských včetně zejména sportovního ředitele Tomáše Rosického, vzaly za své.

„Václav je velice dobrý trenér, ale bohužel jeho mise nebyla úspěšná. Když to shrnu, tak pro mě je Sparta o rozvoji, růstu, vítězstvích a po devíti měsících tam není ani jedno,“ konstatoval Rosický.

Byl to právě sportovní ředitel Sparty, kdo Jílkovi věřil a přivedl ho na Letnou. „Jednoznačně za to cítím zodpovědnost. Jde to na moje bedra, to je jasné,“ je si vědom Rosický nevydařeného tahu.

Odvolání kouče sparťanské vedení probíralo dlouhé hodiny. Jeho budoucnost začalo řešit prakticky hned po skončení sobotního duelu s Libercem (0:2), který se nakonec stal 43letému kouči osudným, a pokračovalo prakticky až do úterního rána.

„Zápas s Libercem byl pro nás šok! Byl od nás bez emocí, z toho jsem byl zklamaný a byl to ten největší alarm. Na tiskové konferenci jsem říkal, že chceme organizovaný tým, bojující za rudý dres, to tam ale nebylo,“ řekl Rosický, který přiznal, že ukončení spolupráce s trenérem Jílkem nebylo jednoduché rozhodnutí.

Změnu posvětil i majitel Sparty Daniel Křetínský. „Trenérskou změnu jsme mu oznámili, navrhli jsme pana Kotala a on to kvitoval. Bral to jako pozitivní změnu. Zásadněji do toho ale nezasahoval,“ prozradil generální ředitel František Čupr.

Tah s Jílkem Spartě jednoduše nevyšel. Zachránit sezonu má Václav Kotal. „Nejde o dočasného trenéra, ale o kouče, kterého si vážíme a chtěli bychom, aby tu byl co nejdéle, pokud bude úspěšný,“ odhalil sparťanské záměry Čupr.

Od posledního titulu v roce 2014 je Kotal již desátým koučem, který usedne na lavičku Sparty. Po Vítězslavu Lavičkovi, který s týmem získal double, byl částečně úspěšný už jen Zdeněk Ščasný, jenž dovedl Letenské do čtvrtfinále Evropské ligy.

Čím si to Rosický a spol. vysvětlují? „Je to na velkou debatu. Na klub jsou oprávněně obrovské nároky z hlediska fanoušků i médií. Jednoduše řečeno - Sparta není pro každého,“ podotkl sportovní ředitel.

