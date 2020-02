Železníka Opava nakopla, teď vyhlíží "svoji" Slavii: Jsou to taky jenom lidi | iSport.cz

Lukáš Železník do Slavie přestoupil před čtyřmi roky. Operace kotníku mu v sešívaném dresu upřela více startů. • Sport/ Dominik Bakeš

Na prahu třicítky zmáčkl Lukáš Železník tlačítko restart. Ze Zlína už zmizet musel, neměl tam pohodu a budoucnost. V Opavě hodlá kariéru ještě jednou nakopnout. Dnes poprvé od odchodu ze Slavie nastoupí v Edenu v roli soupeře (14.30). „Se Zlínem jsem byl za trenéra Petržely na tribuně a za Bílka na lavičce. Snad to do třetice vyjde. Strašně moc se těším,“ líčí útočník, který si před čtyřmi lety maloval v sešívaném dresu velkou kariéru. Operace kotníku mu záhy sny zničila.

Pamatujete? Jako střelecký objev z týmu zlínského nováčka přestoupil Lukáš Železník v zimě 2016 do Slavie. Za těžké miliony, s velkými očekáváními. Jenže přišlo zranění a od té doby to není ono. V Opavě chce pracovitý útočník ukázat, že nepatří do starého železa. „Fotbal mě zase začal hrozně bavit,“ tvrdí autor patnácti prvoligových branek.

Včera zaklapl dveře hotelového pokoje, který obývá se spoluhráčem a dlouholetým kamarádem Josefem Hnaníčkem, a s výpravou SFC se vydal z Ostravy vlakem do Prahy. K zápasu, který vždycky bude mít pro Železníka speciální kouzlo. Ve Slavii rok působil, byl při rozjezdu veleúspěšné éry.

„Pořád tam mám kamarády, Když přijedu, pokaždé na ty časy zavzpomínáme, užijeme si srandu,“ vypráví. Blízko má ke Stanislavu Teclovi, Michalu Frydrychovi, Janu Bořilovi… Ze Zlína zná dobře Ibrahima Traorého. „Hodně jsem byl v kontaktu s Hušbou (Josefem Hušbauerem),“ zmínil záložníka, který v zimě odešel do Drážďan.

Slavia - Brno: Železník se konečně trefil – ale z ofsajdu

Změnu udělal také on. Byla nutná, ve Zlíně na něj všechno padalo. Nedařilo se mu, ztratil místo v základu, fanoušky taky neměl na své straně. Bylo to všeobecné trápení. Vysvobození přinesla výměna za stopera Dominika Simerského. „Ve Zlíně se něco stalo, je to pro mě uzavřená kapitola. Vyčistil jsem si hlavu, teď se cítím strašně dobře. Parta je v Opavě úžasná, i fanoušci. Atmosféra proti Plzni byla fantastická. Když jsem nastupoval na hřiště, měl jsem po delší době husí kůži.“

Nyní je přímým konkurentem svého mateřského klubu v boji o záchranu. „Zlínu samozřejmě sestup nepřeju. Neřeknu proti němu nic špatného. Jednou bych se tam třeba mohl v nějaké roli vrátit. Ale pokud se zachráníme na jeho úkor, budu šťastný,“ tluče mu srdce pro Slezský FC.

Manželku s malou dcerkou nechal do léta ve Vizovicích, vystačit si musí s parťákem Hnaníčkem. Proti němu mastí ve volných chvílích na PlayStationu FIFU. V ní je Železník mezi fotbalisty přeborník. „Máme pokoj na stadionu, klub nám zařídil snídaně i obědy. Do kabiny můžeme jít v papučích a pyžamu. Je to jako na soustředění,“ popisuje „staromládenecký“ život.

Slavia je zranitelnější než na podzim

Aby Slezané nezahučeli zpátky do FNL, potřebují od posily góly. V této sezoně se Železník ještě netrefil, ve Fastavu toho moc neodehrál. Potřebuje nabrat zpátky sebevědomí, získat v koncovce jistotu. „Zpočátku jsem dal v Opavě na tréninku z deseti šancí třeba jen dva góly. Typický já,“ usměje se hráč s přezdívkou Palič. „Zápasová praxe mi samozřejmě chybí. Ale už je to lepší,“ dodává s úlevou. Operovaný kotník, který jeho rozlet výrazně zabrzdil, už vůbec nezlobí.

V novém klubu podepsal kontrakt na dva a půl roku a z angažmá má zatím dobrý pocit. „Tým je dobře poskládaný, kluci jsou tu hodně namakaní,“ zjišťuje. „Říkali, že tato zimní příprava byla asi nejnáročnější, co zažili. Škoda, že se nehraje od nuly. Určitě bychom se zachránili,“ nepochybuje.

Na Slavii se od hostů nic velkého nečeká, zisk bodu by byl prvotřídní senzací. Balcárkův výběr však určitou šanci cítí. Minule proti Plzni se poločas držel skvěle. Nakonec po chybách v obraně padl 0:3. Nyní by Opavští rádi využili oslabení dalšího favorita. „Suk (Tomáš Souček) jim hodně dělal hru,“ podotýká Železník. „Urval balon ve vápně, doběhl do druhého a dal gól. Jeho odchod je obrovská ztráta. Jsou to taky jenom lidi. Určitě je Slavia zranitelnější než na podzim,“ myslí si.

Dát tak gól na Slavii… S tímto přáním dnes vyběhne její bývalý útočník na hřiště.

