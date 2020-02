Kyselý kouč Boleslavi: Nerozumím otázce. Rozdílové hráče máme | iSport.cz

Trochu kysele se zatvářil při dotazu, zda mu oproti podzimu scházejí v mužstvu rozdíloví hráči. Dvě jarní nuly ve statistice vstřelených branek však k otázce přímo vybízely. „Měli jsme všechny hráče k dispozici. Nerozumím vaší otázce,“ opáčil mladoboleslavský kouč Jozef Weber po bezbrankovém duelu se Slováckem. Pak se však rozpovídal. „Třeba Budínský jím může být, v některých chvílích to ukazuje Janošek, nebo Wágner i Jirka Klíma mohou být rozdílovými hráči. Neříkám, že to bude zítra nebo pozítří. Bucha s Komličenkem také procházeli nějakým vývojem. Ale dnes to nepotvrdili, to máte pravdu,“ smířlivě pravil po nevzhledném utkání, v kterém bylo jen velmi vyložených brankových situací.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Šeda – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Zelený – Hubínek (C), Janošek – Douděra (82. Fulnek), Budínský, Ladra (78. Hönig) – Wágner (59. Jiří Klíma). Hosté: Trmal – Divíšek, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Juroška – Havlík, V. Daníček (C), Sadílek (88. P. Dvořák) – M. Petržela (69. Zahustel), Kliment (61. Jurečka), Navrátil. Náhradníci Domácí: Stejskal, Mazuch, Fulnek, Hönig, Túlio, Křapka, Klíma Hosté: Nemrava, Kohút, Jurečka, Šimko, Reinberk, Zahustel, Dvořák Karty Domácí: Tatajev, Hubínek, Jakub Klíma Hosté: S. Hofmann, M. Petržela, Mich. Kadlec, Divíšek Rozhodčí Pavel Franěk – Adam Horák, Pavel Vlasjuk Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2763 diváků

Jak hodnotíte bezbrankový zápas?

„Utkání skončilo spravedlivou remízou. Nebylo to příliš pohledné. Spíš bojovné, typické pro začátek jara. Mužstva pracovala, v tom problém nebyl. Nicméně s herní nadstavbou problém byl. Bylo jí málo, proto ani nepřicházely góly. S kolegou Svědíkem budeme více spokojenější s defenzivou, než s ofenzivou. Ze začátku první půle jsme měli dobré akce, Bůďa (Budínský) měl šanci, na konci zase Jirka Klíma. Možná jsme měli o příležitost víc, ale jinak hra byla vyrovnaná. Ani jedno z mužstev však nebylo natolik kvalitní, aby branku vstřelilo. Bohužel. Z našeho pohledu je pozitivem pouze zisk prvního jarního bodu.“

Ukázalo, že po mohutném zimním exodu vám chybí rozdíloví hráči?

„Měli jsme všechny hráče k dispozici. Nerozumím vaší otázce.“

Ptám se, zda postrádáte rozdílové hráče, které jste měl v sestavě na podzim?

„Co bylo na podzim, tak o tom se nemá smysl bavit. Měl jsem všechny hráče zdravé, všichni byli na hřišti. Tečka.“

Dobře, představujete si od současných hráčů větší kvalitu v ofenzivě?

„Ano, představuji. Jedním z cílů, které v klubu máme, je vychovat rozdílové hráče. Třeba Budínský jím může být, v některých chvílích to ukazuje Janošek, nebo Wágner i Jirka Klíma mohou být rozdílovými hráči. Neříkám, že to bude zítra nebo pozítří. Bucha s Komličenkem také procházeli nějakým vývojem. Ale dnes to nepotvrdili, to máte pravdu. Po zápase v Českých Budějovicích a porážce 0:3 jsme se trochu postrašili a pracovali hlavně na defenzivě. Proto hráči, kteří jindy myslí víc ofenzivně, se dnes chovali víc defenzivně. Od toho se to odvíjelo. Ale pokud si vybavujete, jak Budínský rozhodl zápas se Spartou, tak dnes měl totožnou situaci. Nemyslím si, že by zapomněl střílet góly. On rozdílový hráč je, ale musí podat lepší výkon než dnes.“

Od první minuty poprvé naskočil do hry Jaroslav Zelený, host ze Slavie. Přinesl klid do obranné čtveřice?

„Ano, potřebovali jsme od něj větší fotbalovost a tu nabídl. Byl u velké šance Budínského. Ale i v defenzivě pracoval dobře. S výkonem Jardy panuje velká spokojenost.“

Naopak útočník Tomáš Wágner se neprosadil. Během utkání jste s ním často komunikoval a vyčítal mu malou míru agresivity v soubojích.

(dlouho přemýšlí) „Podobně jako u Bůdi jsme čekali víc. Každý hráč má nějaký předpoklady, každý nemůže být sprinter jako Douděra. Soupeř byl na Tomáše dobře nachystaný, přesto jsem předpokládal, že nám v přechodové fázi uhraje víc balonů, čímž bychom do hry dostali nabíhající hráče. Hofmann s Kadlecem, byť to s nimi měl Wágner těžké, většinu soubojů vyhrávali. O tom jsem s ním komunikoval. Jednoznačně jsem čekal větší procento vítězných soubojů. Po vystřídání to Klíma rozhýbal daleko více.“

Straší vás nula ve statistice vstřelených branek?

„Tak straší... Není čas se vymlouvat, lepíme se za pochodu. Pro mě je důležitější, že výkon byl lepší než v Budějovicích. Nyní uděláme všechno pro to, aby byl příště lepší i v ofenzivě. To vám mohu slíbit, protože v klubu máme nastavenou útočnou filozofii. Slovo strašit bych ale po dvou kolech ještě nepoužíval. Každopádně zvedneme prst, budeme na tom dělat.“