Plzeň - Příbram | Guľa chválil Beauguelovo gesto i týmovost | iSport.cz

Po zápase se zdálo, že vás generální manažer týmu Adolf Šádek musel přemlouvat, abyste šel na děkovačku. Nakonec kotel Plzně vyvolal vaše jméno. Užil jste si tyto chvíle?

„Jsou to skvělé momenty, které člověka těší. Ale je to všechno brzo. Máme za sebou jen dva ostré zápasy. O to více si toho cením. Ale je to záležitost hráčů - byli dobře připravení. Oni udělali to utkání.“

Dva zápasy, dvě vysoké výhry. Co to pro vás zatím znamená?

„Těší mě, že tým vyhraje a pak to dokáže zopakovat. Vítězství se řadí nad všechno, ale je důležitý způsob hry a také to, jak kluci fungují. Nechci říct, že mě toto hřeje více, tři body jsou opravdu nejdůležitější, ale mám radost z toho, jak na to kluci naběhli. Jsou vybalancovaní – není to jen o útoku. Byli jsme produktivní, ale podle mě jsme byli hodně silní i v defenzivě. Ustáli jsme totiž hodně standardních situací. Rovnováha je pro mě skutečně podstatná. Ať si to kluci vychutnají, ale já už pomalu budu myslet na další zápas.“

Jak byste celkově zhodnotil utkání s Příbramí?

„Pro nás to byl velmi dobrý vstup do zápasu. Aktivní, dostatečně důrazný a tím pádem i efektivní. Klukům opravdu pomohlo, že jsme měli takový vstup. Později v prvním poločase sice přišla pasáž, kdy jsme tempo nedokázali stupňovat. Důležité ale pak bylo, že za stavu 2:0 jsme viděli kluky reagovat v domácím prostředí. To, jak se zvládla následující část, bylo podstatné. Přišly další šance a i góly. Mohli jsme si to ještě více užít. Odehrály se tam ale silné momenty. Oceňuji hlavně týmovost mužstva. Určený střelec na penaltu Beauguel přenechal míč Buchovi, který mohl mít – a nakonec měl – hattrick. To jsou silné věci. A fanoušci dotlačili mužstvo k tomu, aby tlačilo celý zápas. Cenné vítězství. Je ale potřeba, abychom byli pokorní a pracovali dále.“

SESTŘIH: Plzeň - Příbram 4:0. Kanonáda, Bucha se blýskl hattrickem Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Pavel Bucha si asi za své sobotní představení okořeněné hattrickem od vás zaslouží pochvalu, že?

„Myslím si, že dostal ocenění od fanoušků. Dostane ho od spoluhráčů, což se ostatně stalo už na hřišti. Možná se i já trochu přidám. Potřebujeme, aby byl nadále nejen produktivní, ale také celkově prospěšný svojí pohyblivostí a akčním rádiem. Těší mě to, ale ještě více klíčová je pro mě ta týmovost, kterou kluci ukázali.“

Jean-David Beauguel sice tentokrát gól nevstřelil, ale už jste chválil jeho gesto při penaltě, a celkově podal velmi dobrý výkon. Vidíte to stejně?

„Souhlasím. Opravdu solidní a pracovitý výkon, při kterém uhrál spoustu míčů. Tušil jsem, že se dočká i gólové odměny. Škoda, že mu byl gól odepřen kvůli ofsajdu. Nenechal se odradit tím, že mu při centrech chyběl půlkrok. Jeden zápas potáhl on, teď Bucha. Já jsem ho pochválil, ale jsem rád, že to tak vycítili i hráči. Vnímali to podobně. Jean-David už v Opavě prací na hrotové pozici ukázal, že je velmi cenným hráčem.“

Mluvil jste o týmovosti. Máte radost z toho, jak hráči pochycují to, co jste po celou dobu zimní přípravy nacvičovali?

„Mužstvo má silné věci. Jsou tu silné individuality. Už předtím mělo kvalitní herní projev. A věřím, že z toho můžeme teď těžit my. Tento tým umí dominovat v zápasech, držet míč. Zároveň si umí poradit v těžkých situacích. Není to tedy jen záležitost té zimní změny. Kluci jsou ambiciózní a motivovaní. Ukazují kvalitu. Jsme ale pořád jen za začátku procesu budování toho, co bychom chtěli nadále rozvíjet. Každopádně je pro nás důležité, že se dá o hodně věcí opřít.“

Těší vás, že i za naprosto rozhodnutého stavu se hráči v obřím počtu tlačili do protiútoku?

„Ukázali jsme si to už v Opavě, kde gól Honzy Kopice padl z rychlého protiútoku, do kterého se zapojilo šest hráčů. Teď se to opakovalo. Ale proti Příbrami to bylo v uvozovkách jednodušší, protože nás tlačili vynikající fanoušci.“

Byla tedy na vaší premiéře ve Štruncových sadech vůbec nějaká kaňka?

„V týdnu bude prostor na to, abychom si ukázali věci, které jsou kluci schopní vyřešit ještě lépe. Pár věcí na zlepšení tam určitě bylo. Nedá se to takto na první dobrou celkově zhodnotit. Je to ale skutečně velmi cenné vítězství, u kterého bylo hodně fanoušků.“

Teď přijde série zápasů proti týmům z přední části tabulky. Berete duel s Jabloncem jako první opravdu velkou zkoušku?

„Každé nejbližší střetnutí je to nejdůležitější. Říkají to větší trenéři a hráči - máme respekt ke každému soupeři. Ale postavení Jablonce a jeho kvalita předurčuje k super zápasu. Ale opakuji. Pro nás je nejbližší zápas tím nejdůležitějším.“

Do zápasu už zasáhl od začátku David Limberský, ale před koncem jste ho stáhl. Byl to čistě preventivní krok?

„Věřím, že tímto naroste síla mužstva, protože David se po zranění dokázal vrátit opravdu rychle. Chtěli jsme předejít tomu, aby se zranění nezopakovalo. Na druhou stranu jsme si vyzkoušeli variantu s Honzou Kovaříkem na levém beku. Byly to tedy preventivní důvody.“

Aleš Čermák naopak ještě připraven nebyl. Změní se to příští víkend?

„Trénoval s námi celý týden, ale na předzápasovém tréninku měl zvýšenou teplotu. Kdyby to bylo extrémně nutné, tak bychom ho možná dali do kupy, ale nechtěli jsme riskovat. Jeho zdraví je přednější. Věřil jsem, že to kluci zvládnou i tak. Aleš by měl být na další zápas k dispozici.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Kalvach, 17. Bucha, 62. Bucha, 72. Bucha Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský (74. Herc) – Bucha, Kalvach, Hořava – J. Kopic (64. Mihálik), Beauguel (82. Chorý), J. Kovařík. Hosté: Kočí – Dramé, Šimek, Kleščík (46. Cmiljanović), Nový – Polidar, Tregler, Zorvan (77. Kříž), Kvída – Jindráček (46. Soldát), Michal Škoda (C). Náhradníci Domácí: Diaz, Chorý, Havel, Herc, Mihálik, Pernica, Sváček Hosté: Cmiljanović, Hájek, Kříž, Soldát, Voltr, Sehit, Vantruba Karty Hosté: Šimek Rozhodčí Hocek – Vlček, Vaňkát Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 632 diváků

Plzeň - Příbram: Bucha dovršil hattrick! Suverénně proměnil penaltu, 4:0

Plzeň - Příbram: Bucha si po krásném ťukesu připsal svůj druhý gól, 3:0!

Plzeň - Příbram: Bucha po zmatcích v hostující obraně zvyšuje už na 2:0!