Kuchta dotáhl přestup ze Slavie a hned zářil: Potřebuju nad sebou bič | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Mara, 36. Kuchta, 50. Kuchta Hosté: 27. Nečas Sestavy Domácí: Nguyen – Mikula (C), Chaluš, Karafiát, Hybš – Alibekov (68. Hromada), Mara – Malinský, A. Baluta (86. Beran), Pešek – Kuchta (55. Rondić). Hosté: P. Le Giang – Köstl, Hůlka, Šmíd, Schumacher – Hronek (73. Bartek), Bederka, Jindřišek (C), Vaníček (79. Mosquera) – Nečas (46. Keita), Puškáč. Náhradníci Domácí: Knobloch, Fukala, Koscelník, Hromada, Michal, Beran, Rondić Hosté: Valeš, Bartek, Ljovin, Keita, Dostál, Mosquera, Květ Karty Domácí: Kuchta, A. Baluta Hosté: Hronek, Bederka, Keita, Köstl, Brabec Rozhodčí OREL – Vodrážka, Leška Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 3999 diváků

Dva góly, vybojovaná penalta. Asi šlo o váš vůbec nejpovedenější zápas v lize, že?

„Určitě, bez debat. Vždy jsem dal třeba jeden gól, ale tentokrát jsem byl u všeho. Jsem rád, že jsme potvrdili tři body ze Sparty, což bylo hrozně důležité. Dotáhli jsme se na hořejšek tabulky.“

Čím to, že se vám zrovna tentokrát tak výrazně zadařilo?

„Nevím, možná jde o přístup. Trochu jsem změnil svůj život... Snažím se dělat věci naplno, podřizuji fotbalu všechno a možná se ke mně i otočilo štěstí, které jsem v zápase s Bohemkou měl.“

To trochu zní, jako kdybyste předtím naplno nepracoval.

„Ne, tak jsem to říct nechtěl. Spíš jsem měl v některých věcech smůlu, po třech zápasech jsem si obnovil zranění, starty jsem sbíral po minutách... Teď se vše zúročilo, cítím změnu. Cítím, že jsem ten, který góly ve Slovanu dávat musí.“

Hostování ze Slavie se stalo přestupem. Možná pomohla k dvougólovému výkonu i podepsaná smlouva, ne?

„Dá se to tak říct, o domluvu se Slovanem jsem stál. V jednáních figuroval ještě jeden klub, takže jsem vše řešil až do středy. Ve čtvrtek byl přestup hotový.“

Odchod ze Slovanu byl reálný?

„Šance na odchod byla, klub si nechám pro sebe. Jednalo se o půlroční hostování s tím, že v létě by se řešil přestup. Ale padlo to. Jsem ve Slovanu a jsem za to rád, řeším už jen přítomnost a budoucnost.“

Pomáhá vám i podpora trenéra Pavla Hoftycha? Jakou roli v jednáních o přesunu hrál?

„Důvěra pomáhá hodně. On byl vlastně ten, který přestup ze Slavie inicioval. Jsem hrozně rád, že za mnou stojí. Máme spolu takový zvláštní vztah... Dá se říct, že mě může posunout na top úroveň. Potřebuji nad sebou bič a on to se mnou prostě umí.“

Ale zároveň říkal, že týmu dlužíte góly.

„Po dvou brankách se mi ulevilo, ale výkony musím opakovat, abych si zasloužil pozici útočníka číslo jedna. Imad Rondič pracuje na tréninku výborně a má dobré zakončení, všichni na sebe v týmu tlačíme. Tentokrát jsem dal góly já, jemu se zase povedla příprava.“

Měl jste šanci na hattrick, ale trenér vás už v 55. minutě střídal. Proč?

„Před zápasem mi nebylo dobře a když jsem došel o přestávce do kabiny, vůbec jsem se necítil ideálně. Trenérovi jsem říkal, že pokračovat chci, ale vydržím tak maximálně deset minut. Dal jsem ještě gól a po střídání mi řekl, že by mě na hřišti dalších deset minut nechal, kdybych nedostal žlutou kartu. Ale jsem nemocný, v pondělí a úterý jsem měl k večeru teploty.“

Co byste řekl k penaltovému zákroku gólmana Patrika Le Gianga z 16. minuty?

„Myslím, že penalta byla jasná. Gólman mě zbořil. Chtěl jsem zakončit a brankář do souboje podle mě šel hloupě. Využil jsem přednosti a zfauloval mě.“

Možná ještě naposledy o kousek zpátky. Jak se vlastně odchází ze Slavie?

„Dostal jsem v 18 letech pod panem Dušanem Uhrinem jeden zápas... Víte, jak to je, můžu se tam vrátit. Nikde není dáno, že když budu pokračovat v podobných výkonech, nemůžu se někdy do české top trojky dostat.“

Trenér Pavel Hoftych o výkonu Jana Kuchty

„Zlepšil koncentraci na zápasy. Chtěli jsme, abychom dotáhli jeho přestup. Sám si to přál. Nesmí být ale na hrušce, jakmile na ní je, hraje špatně. Poctivě pracoval proti Bohemians i na Spartě, dočkal se bodů za góly. Předvedl kvalitní výkon, ale jak říkám, nesmí usnout na vavřínech. Zatím jde správnou cestou.“

Hoftych o nemoci Jana Kuchty

„Zdá se mi, že je Kuchtič spíš optimální, pokud optimální není. Když si rozbije hlavu, nebo má rýmu, nesoustředí se na hovadiny a soustředí se na hru. Bavili jsme se s asistenty, že mu před zápasem vždycky nějakým způsobem uškodíme.“