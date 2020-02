Radovy emoce! Napřáhnul se na kameru, pak sepsul sudí: Nechápu to | iSport.cz

Radovi se nelíbilo, že Martin Fillo nebyl potrestaný za sražení Jana Sýkory, zatímco Jan Krob byl po druhé žluté v nastavení vyloučený. Při odchodu ze hřiště se napřáhnul směrem ke kameramanovi O2 TV podobně jako v minulosti bouřlivák Tomáš Řepka. S tím rozdílem, že Rada úder do kamery (či na osobu těsně za ní), jenom naznačil.

Za vyloučení Jana Kroba, který v 93. minutě srazil u rohového praporku Martina Filla a viděl druhou žlutou, vyčinil Petr Rada sudím už při odchodu ze hřiště. Na tiskovku přišel v klidu, s bodrou náladou. Bez emocí rozebral průběh duelu. Když ale přišla řeč na Krobovo vyloučení, rozohnil se.

Baník - Jablonec: Krob fauloval Filla a po druhé žluté kartě byl vyloučen

„Nechápu to!“ kroutil hlavou Petra Rada. „Chtělo by to trošku fotbalového citu. V 93. minutě u lajny, je to odpískané, domácí kopou trestňák. A ještě vyloučí hráče?“ divil se. „Už to přece nepotřebují rozhodčí tuplovat. Kdyby to byl nějaký zákrok, že by ho přejel, ale tohle? Z mého pohledu to bylo hodně necitlivé. I kdyby to bylo na domácí straně, řeknu to stejné.“

Diskutabilní byly podle Rady i ostré zákroky Martina Filla na Jana Sýkoru. Ve 47. minutě se střetli hlavami v souboji o míč, v 61. minutě Fillo sundal stejného soupeře ramenem mimo hlavní dění hry. „A video nula. K čemu potom je?“ zlobil se Rada. „Já to ještě (ze záznamu) neviděl, ale mám dvacet sms zpráv, kdy mi všichni říkají, že jasná červená. Na co pak máme VAR? Já ho teda nechtěl, ale všichni ho chtějí. A stejně se to nevyřeší. Radši se k tomu ani nebudu vyjadřovat.“

Baník - Jablonec: Střet Filla se Sýkorou mimo hru zůstal nepotrestán

Emanuel Marek, sudí u VAR, pro O2 TV vysvětloval, že na červenou Fillův zákrok nebyl. „Z dostupných záběrů nám přišlo, že tento přestupek není na udělení červené karty,“ komentoval Marek. „Pro nás to bylo na žlutou, kdy hráč šel tělem do těla hráče bez míče, ale ruce zůstaly dole, nešel do oblasti hlavy, proto nemohla být udělena červená karta.“

Nad tím Rada jen pokrčil rameny. „Nechci se k tomu moc vyjadřovat, buď to hlavní vidí a je to faul, nebo to není faul. Nevím, jestli by Sýkora zbytečně lehnul, to já hráče neučím. Sám jsem byl obránce, vím, že fotbal je tvrdá hra, to k tomu patří. Opakované záběry jsem sám neviděl, takže to moc hodnotit nechci.“

Remízu z Ostravy Rada nakonec bral. I proto, že i přes rychlé vedení nehrál jeho týmu v prvním poločase vůbec podle představ. „Byl vítr v kabině, jinak bychom odjeli s prohrou,“ dodal kouč Jablonce.

SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:1. Rychlé góly, duel nedohrál vyloučený Krob

Baník - Jablonec: Rychlý kontr Severočechů zakončil gólovou střelou z těžké pozice Kubista, 0:1