Dva góly, tyčka i další šance. Karviná našla střelce, mladík Taiwo baví | iSport.cz

Martin Šindelář přišel hostovat z Baníku do Karviné • Petr Pelíšek

Martin Šindelář přišel hostovat z Baníku do Karviné • Petr Pelíšek

Stačily dva zápasy a fanoušci Karviné mají nového hrdinu. Hbitý nigerijský útočník Abdulrahman Taiwo (21 let) baví rychlostí, dravostí, hladem po gólech i oslavnými tanečky se špílmachrem Adrielem Ba Louou. Právě po jeho centrech si Taiwo připsal první dva ligové góly a pomohl Karviné k výbornému startu do jarní části FORTUNA:LIGY.

Tahle dvojka baví. Kreativní záložník Adriel Ba Loua (23 let) z Pobřeží slonoviny na sebe upozornil už v minulé sezoně. V Karviné se vypracoval v zajímavého hráče, nebylo divu, že se kolem něho točilo hned několik silných značek. Mluvilo se například o zájmu Sparty nebo Baníku. Ba Loua zůstal v Karviné a během zimní přestávky dostal k ruce zajímavého parťáka.

Z Dunajské Stredy přišel na hostování s opcí jedenadvacetiletý Nigerijec Abdulrahman Taiwo. Před třemi lety se mihnul v Brně, ale první ligu si za Zbrojovku nezahrál. Dvakrát naskočil za béčko, po necelých čtyřech měsících zamířil na Slovensko, aniž by na sebe výrazněji upozornil.

„Taiwa jsem si vybral, znal jsem ho ze slovenské ligy,“ líčí karvinský trenér Juraj Jarábek. „V Nitře měl velmi dobrý start, velmi slušná čísla. Po přestupu do Dunajské Stredy se přibrzdil, byla tam větší konkurence a moc toho neodehrál. Ale čísla měl. Navíc je to skromný a pracovitý kluk, který má ve svých letech slušnou perspektivu. Věří naší práci a důvěra je vzájemná.“

V zimní přípravě Taiwo naskočil v novém týmu čtyřikrát, netrefil se. Se střílením branek měla Karviná vůbec problémy, v osmi přátelských duelech skórovala jen šestkrát. Jarní část FORTUNA:LIGY ovšem rozjela na domácí půdě výborně. Porazila Zlín (2:0) i Teplice (3:0). Ba Loua si připsal tři gólové asistence, se sedmi přihrávkami se vyšvihl na první místo soutěže. Taiwo dal dva góly, trefil tyčku a jen těsně neproměnil další tři velké šance.

Karviná - Zlín: Gól! Taiwo navýšil vedení domácích na 2:0

„Všichni vyprávěli, že přes přípravu hrajeme fotbal, který v ofenzivě nebaví, že nedáváme góly, ale liga je liga – hlava v ní začne pracovat úplně jinak,“ pochvaloval si zkušený univerzál Marek Janečka. „Sice teď hrajeme bez klasického útočníka, protože Linži (Ondřej Lingr) jím není, ale je nepříjemný a zatím to vychází.“

Právě Ondřej Lingr doplňuje ofenzivní tandem Taiwo-Ba Loua. A spolupráce jim sedí náramně. „Hrajeme v útoku vlastně tři, můžeme rotovat, s Taiwem se mi hraje dobře,“ přitakal Lingr. „Sice můj hlavní post je desítka, ale takhle jsme to zkusili, vyšlo to a snad bude i dobře pokračovat.“

Taiwo baví poctivými návraty do obrany i svou rychlostí. Jeden příklad. V útočném souboji s teplickým Janem Schejbalem při startu na míč podklouznul, ztratil dobrý metr. Přesto ho ještě dokázal přesprintovat, vybojovat míč a připravit zajímavou příležitost. Z protilehlé tribuny, která v Karviné nepatří k nejhlučnějším, se pak snášelo mohutné skandování: „Taiwo! Taiwo!“

Nigerijský útočník se nad tím jen plaše usmíval. „Přišel jsem sem bránit, útočit, skórovat. Snažím se plnit trenérovy pokyny, pracovat pro tým,“ vykládal po výhře nad Teplicemi. „Jsem šťastný, že jsem znovu skóroval, ale hlavně mě těší, že jsme vyhráli. To je nejdůležitější, tým je první. Hrajeme tady jako rodina, každý chce přispět, jsem rád, že jsem pomohl druhým gólem.“

S novými parťáky mluví anglicky. Za necelé tři roky v Česku a na Slovensku sice pár slov pochytil, ale nová řeč je pro něho prý moc těžká. „Umím říct pravá, levá, dozadu,“ vypočítává česká slovíčka. „Nebo zakřičím Linži, Linži, aby o mně spoluhráč věděl. Pak už je to na hřišti hlavně instinkt. Vidím třeba, že má Ba Loua míč, tak ho v duchu prosím, aby mi ho poslal jako v prvním zápase, kdy se mi povedlo dát gól.“

Sebevědomí a hlad po gólech Taiwo s Teplicemi ukázal i při nezvyklém přečíslení pěti proti dvěma. Místo kombinace s lépe postavenými parťáky a vyšachování soupeře se pokusil gólmana Tomáše Grigara obstřelit. Nevyšlo mu to. I to však demonstrovalo, jak si do koncovky věří a může být pro Karvinou v bojích o záchranu hodně platný.

SESTŘIH: Karviná - Teplice 3:0. Hotovo bylo do poločasu, Severočeši tápou