Rodinný klan pohromadě? Jarolím by si do Příbrami mohl vzít i oba syny | iSport.cz

Může to být majstrštyk české fotbalové zimy. Příbram se máchá na posledním místě v lize, její šéf Jaroslav Starka ale tahá z rukávu nečekaný záchranářský trumf – trenéra Karla Jarolíma (63). „Jo, měli jsme spolu schůzku,“ potvrdil Starka původní informaci deníku Sport. K Litavce by s ním navíc mohli přijít i jeho dva synové David (40) a Lukáš (43). Tým mezitím převzali po odvolaném Romanu Nádvorníkovi asistenti v čele s Petrem Čuhelem.

Ladislav Škorpil dovedl na jaře 1997 Příbram, tehdejší FC Dukla, suverénně do první ligy. Sám pak vzal dráhu na Slovensko do Dunajské Stredy a Jaroslav Starka musel shánět náhradu. Ukázal tehdy trochu překvapivě na čtyřicetiletého začínajícího kouče Karla Jarolíma. A po zhruba 22 letech by se oba muži mohli spojit znovu.

I tenkrát musel Jarolím mužstvo kolem Marka Kincla, Rastislava Michalíka nebo Tomáše Janů hlavně zachránit, což se těsně povedlo. Teď je to snad ale ještě těžší, tým bez pořádného sebevědomí prohrál v lize šestkrát v řadě a klečí na posledním místě.

Třiašedesátiletý kouč má přitom za sebou štace ve Slavii, asistoval Ivanu Haškovi v Racingu Štrasburk, nebo taky vedl reprezentaci. Přesto ale Starkovu nabídku nesmetl ze stolu.

Podle informací Sportu mezi nimi měly proběhnout už dvě schůzky, jedna úterní a druhá ve středu odpoledne. Výsledek?