Jarolímovi bychom věřili, láká kouče příbramský kapitán Rezek | iSport.cz

SESTŘIH: Plzeň - Příbram 4:0. Kanonáda, Bucha se blýskl hattrickem VŠECHNA VIDEA ZDE

„V kabině se o tom často bavíme, kluci čtou noviny. Já sice moc ne, ale aspoň se od nich každé ráno něco nového dozvím.“ (smích)

Dává vám to naději?

„Je to obrovské jméno českého fotbalu, byl u nároďáku, trénoval Slavii v Lize mistrů… Uvidíme. S majitelem sice mluvím každý den, ale tohle je zrovna věc, do které mi nic moc není, a nemám na ni vliv.“

Věříte, že by Jarolím mohl být tou pravou osobou a pomoct vám k záchraně?

„Jak jsem říkal, týmy, které vedl, a jaké s nimi měl výsledky, mluví za všechno. Byli bychom v naší situaci asi blázni, kdybychom si mysleli, že nám takový člověk nemá jak pomoct.“

SESTŘIH: Jablonec - Příbram 4:0. Hosté neměli nárok, dvakrát pálil Sýkora

Jak se vůbec s vaší šňůrou šesti prohraných ligových zápasů vyrovnáváte?

„No, jak… Leda myslet pozitivně, věřit, že příští zápas zvládneme a že nám to pomůže nastartovat třeba zase opačnou sérii a přeskočíme týmy nad námi. Je strašně brzo skládat zbraně, i když ta situace samozřejmě není jednoduchá. Zvlášť pro mladé kluky, kteří ji třeba zažívají úplně poprvé. Navíc to bohužel odnesl trenér Nádvorník…“

Rozloučili jste se s ním?

„Přišel za námi v úterý do kabiny, byl tu s námi zhruba rok, pro nikoho nebyla situace příjemná. Ve fotbale to ale takhle chodí. Já mu můžu jenom vzkázat, že mu přeju to nejlepší do jeho další kariéry a ať po něm brzy někdo sáhne.“

Plzeň - Příbram: Exhibiční kombinace na závěr, Hořava pálil vysoko nad bránu.

Napadlo vás, že by trenér mohl být odvolán tak brzy po začátku jarní části?

„Na tohle je těžké odpovídat. Situace prostě začínala být kritická, nedělali jsme body a zápasy nám začaly ubývat. Možná jsme si sami nastavili i vyšší laťku závěrem přípravy, který se nám povedl herně i výsledkově, měli jsme z toho velmi dobrý pocit a na jaro si věřili. Najednou ale přišly dva zápasy, které nám krutě ukázaly realitu. Nejhorší na tom je, že se naše výkony ani trochu nepodobaly těm, které jsme předváděli v přípravě. Trenérovi Nádvorníkovi jsme zrovna moc nepomohli.“

Věříte, že se ze šlamastyky dá vysekat třeba ještě líp než jen účastí v baráži?

„Klidně můžu říct, že vyhrajeme příštích osm kol jako třeba Budějovice, které jedou. Ale máme třináct bodů, jsme poslední, to je realita a asi nám půjde hlavně o to, abychom uhráli aspoň baráž.“