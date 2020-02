Pleštil po Plzni: Bouřka v kabině nebyla, jen jsme si vyjasňovali | iSport.cz

V prvním poločase jste Plzni nabídli dvě branky, po pauze jste sahali po vyrovnání. Co na průběh říkáte?

„I v Ostravě jsme první půli nehráli moc dobré a teď proti Plzni také ne. Druhé půle nám poslední dobou vycházejí líp, nevím, proč podobně nehrajeme už od začátku. Zápas by byl podle mě úplně jiný. Na druhou stranu jsme měli hned v úvodu velkou šanci (únik Vojtěcha Kubisty, pozn. red.), kdybychom ji dali… Ale to už je kdyby.“

Stejně jako tým jste i vy odehrál dvě rozdílné půle. Nejdřív nevýrazný výkon, pak gól.

„Po nemoci jsem se cítil docela dobře, ale můj výkon dobrý v první půli nebyl vůbec. Měl jsem hodně ztrát. Jsem rád, že jsem klukům pomohl hned po přestávce gólem, chytil jsem se díky němu. Chtěl jsem zápas alespoň co nejvíc odmakat, když se mi nedařilo, abych pomohl klukům. Doufám, že moje výkonnost půjde nahoru, protože s ní tentokrát vážně spokojený nejsem.“

Na druhou stranu druhý ligový gól potěší, ne?

„Věděl jsem, že je možnost centru a nakonec přišel. Trenér po nás chce, abychom zavírali zadní tyč. Bylo to chtěné. Naběhl jsem si, míč propadl a jsem rád, že jsem se trefil.“

Byla v kabině o půli bouřka? Po přestávce jste vypadali nabuzeně, navíc jste se rychle trefil.

„Bouřka ani ne, spíš jsme si vyjasnili, že už nemáme co ztratit. Řekli jsme si, že do zbytku času dáme úplně všechno. Během první půle jsme dostali dva góly po našich chybách. Věděli jsme, že s Plzní můžeme hrát, tak jsme do úvodu vlétli a… Je to škoda. Šancí na vyrovnání jsme měli dost.“

Hlavně u gólu Jeana-Davida Beauguela jste zaspali. Co se stalo?

„U první branky Plzně jsem byl pozdě v souboji s Davidem Limberským. Pak si Aleš Čermák vedl míč, nevystoupili jsme a že podobná střela zapadne do brány je už spíš naše smůla. Druhý gól vzešel z mely ve vápně a následné patičky Aleše Čermáka, která našla Jeana-Davida Beauguela. Nedokázali jsme míč odkopnout, takže také naše chyba.“