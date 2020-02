Čuhel přinesl první bod. Poslední Příbram ale nadále lanaří Jarolíma | iSport.cz

Petr Čuhel se na konci chladného odpoledne posadil za stůl a pravil: „Šli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát, ale musíme být rádi i za remízu.“ Dočasně povýšený asistent odvolaného Romana Nádvorníka přibrzdil příbramský pád, poslední tým FORTUNA:LIGY má po remíze 0:0 s Mladou Boleslaví první jarní bod. Pro Čuhela to mohla být premiéra i derniéra zároveň, příbramský boss Jaroslav Starka totiž podle informací iSport.cz dál jedná s extrenérem české reprezentace Karlem Jarolímem.

Šest zápasů bez ligového bodu za sebou? Černá série Příbrami je pryč, nejhorší ligový tým uhrál bezgólovou plichtu s Mladou Boleslaví. Pod prvním jarním bodem je podepsaný provizorní trenér Petr Čuhel, jenž v týdnu narychlo převzal tým po odvolání Romana Nádvorníka.

„Nebyli jsme v lehké situaci, ale pojali jsme to kolektivně. Společně jsme překonávali všechny překážky: v týdnu sněžilo, takže třeba nebylo snadné najít vhodné tréninkové plochy,“ vykládal Čuhel. Před pozápasovou tiskovkou byl trochu nejistý, příbramského mluvčího se ptal: „Mám si sednout za stůl? Tohle jsem dlouho nezažil.“

A možná nějaký čas zase nezažije. Příbram dál láká bývalého reprezentačního kouče Karla Jarolíma, který zápas s Boleslaví osobně sledoval na tribuně. Ve hře zůstává varianta, že by si na novou adresu přizval extra pomocníky, syny Davida a Lukáše.

„Snažili jsme se v týdnu nepřemýšlet v rovině co by kdyby. Situace byla jasně daná: pokud se do soboty nepovede přivést nového trenéra, bude to na nás,“ vyprávěl Čuhel. „Tak jako tak jsme chtěli předvést lepší fotbal, ale nepovedlo se to.“

Příbram byla od začátku živější než Boleslav, ale zakončení měla sterilní. Čtvrt hodiny před koncem ustála penaltu, kterou boleslavskému Lukáši Budínskému vyrazil brankář Ondřej Kočí. „Při vědomí, že Boleslav měla penaltu a mohla snadno rozhodnout zápas, musíme tuhle plichtu brát,“ poznamenal Čuhel. „Měli jsme spoustu situací, které jsme nedokázali vyřešit líp. Chyběla nám i větší agresivita v momentech, kdy to ani snad nešlo nedorazit do branky.“

V Příbrami mají za sebou pohnutý týden, trenérskou změnu citlivě vnímala i kabina. „Chtěli jsme vyhrát za oba, za pana Nádvorníka i za pana Čuhela,“ líčil brankář Kočí. „Je to citlivé téma, ale i tohle k fotbalu patří. Těžko vyhodíte všechny hráče… Měli jsme nějaký čas se s tou změnou srovnat a věřím, že teď už to bude šlapat.“

A jak reagoval na možnost, že by do Příbrami mohl přijít Jarolím? „Je to zajímavé jméno, ale nic víc o tom nevím,“ řekl Kočí. „Uvidíme, co vedení vymyslí.“

