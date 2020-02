Vyloučení Mandjecka? Překvapilo mě, říká Hancko. Už vyhlíží Baník | iSport.cz

Jestli někdo ze sparťanu snesl v dalším nezvládnutém jarním utkání přísné měřítko, byl to on. Dávid Hancko. Zatímco parťáci po jeho pravici kupili šílené chyby, mladý stoper zadní řadu Sparty držel. Vládl v soubojích, rozehrávka prakticky výhradně ležela na jeho bedrech. Přesto to ve střetu se Zlínem stačilo po remíze 2:2 jen na bod. „Ten výsledek mě moc mrzí. Máme teď před sebou tři těžké zápasy, kterými můžeme zachránit sezonu,“ upozornil slovenský reprezentant na bitvy s Baníkem, Slavií a Viktorií.

Dvakrát jste proti Zlínu vedli. Proč se vám nepovedlo příznivý stav udržet?

„Viděli jsme to sami. Výsledek nás mrzí, chtěli jsme to doma zvládnout. Bohužel nám to opět nevyšlo, máme jenom bod. Většinu zápasu jsme hráli o deseti, ukázali jsme týmové schopnosti, dvakrát jsme byli ve vedení. Bohužel jsme to nezvládli, hodně těžko se mi to hodnotí. Máme teď tři těžké zápasy, kterými můžeme zachránit sezonu.“

Co se změnilo po vyloučení Georgese Mandjecka a příchodu Lukáše Štetiny?

„Jednoznačně jsme nemohli tak vysoko presovat, museli jsme pracovat víc z bloku a mít úzké hřiště. Bylo to fyzicky náročné. Dá se ale říct, že s výjimkou závěru jsme Zlínu nic nedovolili, bohužel to bylo málo.“

Začátek duelu byl ale v režii soupeře. Čím si to vysvětlujete?

„Nevím. V kabině jsme byli vyhecovaní, říkali jsme si, že na ně vletíme, budeme presovat a zatlačíme je. Začátek nebyl podle našich představ. Bylo tam dost míčů padesát na padesát, které jsme neuhráli. Prvních patnáct minut byl soupeř lepší, ale tenhle úsek zápasu nerozhoduje. My jsme šance měli, v prvním poločase jsme v deseti šli sami na branku. Ukázali jsme kvalitu a věřím, že se to ve středu otočí na naší stranu.“

Při vyloučení v prvním poločase si dal Poznar balon hodně do strany, vy jste ho křižoval. Překvapilo vás, že sudí po konzultaci s VAR změnil verdikt a Mandjeckovi ukázal červenou kartu?

„Překvapilo mě to... Neviděl jsem to ještě v opakovačce, ale z mého pocitu to bylo tak, že bych křižoval a šel do skluzu. Těžko ale říct, musím si to v klidu prohlédnout.“

V jakém rozpoložení půjdete do možná klíčového týdne jara, kdy vás čeká čtvrtfinále poháru s Baníkem a pak derby na Slavii?

„Chvála Bohu, že nemáme sedm dní, abychom o tom přemýšleli. V neděli si to rozebereme a už budeme myslet na Baník. Máme další šanci, jak před našimi fanoušky uspět. Musíme jim poděkovat, protože i přes takové výsledky stojí při nás a podporují nás. Osobně jsem rád, že hrajeme už ve středu a můžeme tohle zaváhání doma rychle odčinit.“