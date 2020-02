Kotal o další ztrátě: Obránce nesmí bránit vzduch! Proč nehrál Dočkal? | iSport.cz

Sparta - Zlín: Jiráček nádherně vyzval Poznara k zakončení, ten z úhlu prostřelil Heču, 1:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

„To vůbec nebylo o psychice, ale o hrubých chybách. Obě situace, ze kterých jsme dostali góly, se daly vyřešit lépe.“

Ukázalo se při vyloučení Mandjecka, že problém se stopery ve Spartě přetrvává?

„Všechny situace, ze kterých tým inkasoval, jsme si analyzovali, ale základní věci jsou, že při útoku musíte mít pokryté všechny vysunuté hráče soupeře, aby nemohli jít do útoku. A to se nestalo. Na hráče se snažíme působit, aby plnili základní úkoly. Nicméně řešení našich situací je někdy nepochopitelné. Na tréninku jsou hráči komplexně vybaveni, ale pak přijde zápas a já si jejich některá rozhodnutí v něm nedokážu vysvětlit. Existují dvě cesty: buď to bude dlouhodobý proces, nebo budeme zkoušet další hráče, přičemž já tento pokus, omyl nemám zrovna v oblibě.“

Sparta - Zlín: Mandjeck zastavil Poznara nedovoleně, po konzultaci s VAR dostává červenou!

Proč jste po vyloučení ukázal na Lukáše Štetinu a ne Davida Lischku, který stabilně odehrál podzimní část sezony?

„Nechtěli jsme mít dva leváky vedle sebe. Z pohledu postavení je to při zakládání útoku důležité. Když chceme rychlostrannou kombinaci, potřebujete, aby levonohý hráč hrál vlevo a pravonohý vpravo.“

Nebudete vinit Milana Heču za první branku?

„Nevím, jestli to nebyl otázka strachu. Milan to měl podle mě na rukách a mohl to vyrazit. Podle videa to vypadalo, že to mohl vyrazit. Musíme si o tom promluvit a po konzultaci s trenérem brankářů to budeme řešit.“

Proč nehrál Bořek Dočkal?

„Bořek byl připravený. Je to výborný hráč, ale se Zlínem jsme čekali hodně osobních soubojů. Analyzovali jsme jejich zápasy a chtěli jsme posílit střed na dost důrazných střetů, abychom neprohrávali souboje.“

Pro Spartu je to nejhorší vstup do jara v historii samostatné české ligy. Pamatujete vůbec takhle slabý tým? A už víte, jak z této kritické situace pryč?

„Když jsem přišel do Sparty jako hráč, tak se dokonce sestoupilo. Je to o práci. O nabuzení hráčů, aby si věřili. Musíme se rychle dát dohromady. Připadá mi, že někteří se na hřišti bojí a jiní mají zase sebevědomí na rozdávání.“

Čeká vás série tří těžkých zápasů v řadě (Baník v MOL Cupu, derby na Slavii a doma Plzeň). Hráči jsou radši, že jim to spíš pomůže. Souhlasíte?

„Já to takhle neberu, že by nám to mohlo nějak pomoct. V jakémkoliv zápase máte přípravu a filozofii, se kterou do něj jdete. Důležité vždycky je, aby ji hráči dokázali plnit a realizovali ji. Jestli uděláte hrubé chyby, prohrát můžete s kýmkoliv. Musíme zapracovat na tom, abychom se těm chybám vyhnuli.“

Za béčko nastoupili Václav Drchal, Ladislav Krejčí či Filip Panák. Můžete už s některým z nich počítat do nejbližších zápasů A-týmu?

„Co se týká, Drchala, ten trénuje s námi a hraje zápasy s B týmem, aby se rozehrál. Nechceme to uspěchat. Benjamin Tetteh sice gól nedal, ale měl důležitou asistenci. Jsem rád, že Láďa Krejčí naskočil po nemoci, kterou prodělal. Co mám zprávy, kluci hráli dopoledne velmi dobře. Krejčí by měl být k dispozici, uvidíme podle výsledků. Bude záležet, v jaké situaci budeme a o co budeme hrát. Chceme postavit hráče, kteří pro tým udělají maximum, jsou zdraví a mají natrénováno. Rozehranost je také důležitá. Vidíte to na příkladu Bořka Dočkala, který po návratu zatím není stoprocentní v osobních soubojích.“