Ovlivní koronavirus derby a pohár? Čeká se na stát, jsou tři scénáře | iSport.cz

Tecl sice chtěl penaltu, ale byl to on, kdo držel Lischku • Michal Beránek/Sport

Český fotbal je na špičkách. Biatlonový Světový pohár na Vysočině bude bez diváků – a teď se čeká na to, jak na středečním zasedání Bezpečnostní rady státu dopadnou ostatní sporty včetně fotbalu, který měl zažít žhavý týden s pohárovým čtvrtfinále a ligovým derby.

Kolem koronaviru se zatím našlapuje hodně zlehka, prohlášení jsou spíš opatrná. „V tuto chvíli je to věštění z křišťálové koule, situaci sledujeme. Jakmile budeme mít relevantní informace, tak se podle toho zařídíme,“ vzkázal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která má pod sebou první a druhou ligu.

A Strahov? „FAČR prozatím v souvislosti se situací kolem koronaviru nepřistoupila ke konkrétním systémovým opatřením v rámci soutěží, které řídí. Situaci každopádně pečlivě monitorujeme a budeme reagovat na jakákoliv doporučení či rozhodnutí ze strany příslušných orgánů, zejména pak na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu,“ uvedl Michal Jurman, ředitel oddělení komunikace fotbalové asociace, pod kterou spadá MOL Cup a soutěže od třetí ligy níž.

Ve hře jsou tři scénáře:

1.) Fotbalový program se uskuteční normálně bez omezení, tedy i s diváky na tribunách.

2.) Bude se hrát bez fanoušků.

3.) Nebude se hrát vůbec a zápasy se odloží.

Poslední varianta by ligu bolela, volných termínů je minimum a soutěž se musí dohrát do konce května. „Odložit zápasy, nebo hrát bez diváků? Uvidíme. V tuto chvíli vyhodnocujeme varianty, co by které možnosti znamenaly. Je zbytečné na toto téma spekulovat,“ řekl Svoboda. S kolegy z vedení ligy měl poradu o koronaviru v pondělí odpoledne, konečné rozhodnutí o dalším fotbalovém dění má padnout po zítřejším zasedání Bezpečnostní rady státu. „Ligová fotbalová asociace bude postupovat dle doporučení a nařízení příslušných státních orgánů a reagovat na aktuální vývoj situace,“ napsal včera odpoledne Štěpán Hanuš, mluvčí LFA.

„Věřím, že kompetentní lidé jsou natolik silní, že rozhodnou správně. Zdraví je jen jedno, na druhou stranu se fotbal hraje pro diváky a chtěli bychom, aby bylo na stadionu co nejvíc lidí. Ale budeme muset akceptovat jakékoliv rozhodnutí,“ poznamenal plzeňský trenér Adrian Guľa, jehož tým má v týdnu hrát pohárové čtvrtfinále s Mladou Boleslaví a ligu s Českými Budějovicemi.

Nic se zatím nemění na plánech reprezentace, která má na konci března odehrát dva přáteláky v USA coby součást ladění na letní mistrovství Evropy (27. března s Mexikem, 29. března s Hondurasem). „Přípravy běží naplno a podle plánu. Samozřejmě bychom se nepustili do žádného rizika,“ ujistil mluvčí národního týmu Petr Šedivý.

EURO, které bude od 12. června do 12. července poprvé v historii hostit dvanáct zemí napříč kontinentem, koronavirus momentálně neohrožuje. Standardně by se měla odehrát i březnová baráž, která čeká třeba Slovensko. „Zatím není jediný důvod, abychom v naplánované termínové listině něco měnili,“ stojí ve včerejším prohlášení UEFA.

Nic ale není definitivní, podle šíření koronaviru se termíny mohou měnit. „Musíme dění pozorně sledovat, protože zdraví lidí je přednější než jakýkoliv fotbalový zápas. Proto doufám, že se situace co nejdřív začne zlepšovat,“ pravil šéf světového fotbalu Gianni Infantino.