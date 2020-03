LIGOVÝ INSIDER: Slavii pomůže derby. Problém Sparty je ve výběru hráčů | iSport.cz

Už ne o šestnáct bodů, ale o deset vede pražská Slavia FORTUNA:LIGU. Pořád, nebo jen o deset? To je otázka, která budí diskuse mezi fanoušky i experty. „Ještě jedna prohra Slavie a jedna výhra Plzně – a pro lídra by to možná bylo hodně složité. Riziko tu je,“ míní ve svém pořadu Ligový insider bývalý reprezentant Martin Jiránek. Zároveň však dodává: „Trenér Trpišovský je natolik zkušený, že nedopustí, aby je změny stály víc bodů.“