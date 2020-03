Ustojí Kameník další prohru? Musíme sáhnout do obrany, řekl kouč Zlína | iSport.cz

Zase prazvláštně (ne)střídal. Jeho tým doma opět dostal tři góly a po nedostatečném výkonu prohrál. Jaro mladého trenéra Jana Kameníka na lavičce fotbalového Zlína je trudné. Čtyři zápasy, jediný bod za remízu na Spartě. Zatímco čtrnáctá Karviná dělá kroky vpřed, on se svým souborem couvá. A zahrává si. „Půjde nám o to vyhnout se baráži,“ musel přiznat po dnešním průšvihu 2:3 s Bohemians. Vydrží ve funkci i příští týden? Klub zatím jinou variantu připravenou nemá. Ovšem nespokojenost roste.

Stejně jako s Českými Budějovicemi jste padli doma 2:3.

„Je to zklamání. Podruhé jsme dostali doma tři góly a prohráli jsme. Ve druhém poločase byla snaha s tím něco udělat. Hráli jsme de facto na tři útočníky. Gólem na 2:3 jsme se do toho zase vrátili. Závěr byl hektický, riskli jsme to.“

Jenže vyrovnání nepřišlo a je třeba řešit hlavně obranu. Jak?

„Budeme do ní muset sáhnout.“

Systémově, nebo personálně?

„Jednou z variant je změna rozestavení. Nicméně hrát by se měl chovat pořád stejně. Je to o defenzivních návycích.“

Proč jste nestřídal dřív?

„Vždy je to otázka rozhodnutí. Měli jsme vpředu tři hráče, kteří jsou silní v ofenzivě. Přešli jsme na rozestavení 3-4-3.“

To ano, ale proč jste neposlal do hry dříve čerstvé hráče na úkor těch, kterým se nedařilo?

„Vakha jsme pak střídali, už nebyl nebezpečný. Lamin byl aktivní, Poznar je náš stěžejní útočník a Fantiš umí dát gól. Věřili jsme, že svou kvalitu projeví a dostanou se do zakončení.“

Proti Budějovicím odehrál skvělý druhý poločas mladý Cheick Conde. Od té doby si nezahrál. Důvod?

„Záleží, jak se utkání vyvíjí. Musel by jít na úkor někoho z těch tří, kteří hráli slušně. Teď to na něj nepadlo. Musí si počkat.“