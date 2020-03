Slavia - Sparta | Kotal po derby: Na Tettehově sebevědomí pracujeme stále | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků

Co ve vás po takovém utkání převládá? Jste zklamaný z toho, že jste nakonec ztratili dva body, nebo jste byl spokojen s výkonem a defenzivou, z níž jste vyráželi do brejků?

„Spokojený samozřejmě nejsem. Je to už druhé utkání, ve kterém jsme dostali gól prakticky na konci, stalo se nám to už se Zlínem. První poločas to byla spíš válka, ve druhém jsme se dostávali víc kombinačně dopředu, ale bohužel jsme nedokázali navýšit jednogólové vedení. Chtěli jsme bodovat, věděli jsme, že Slavia není v komfortní situaci a že se na ni Plzeň ni dotahuje. Trošku zvýšila tlak a šla do rizika, počítali jsme s tím, že bychom mohli z protiútoků něco dát. Nemusíme být na sebe naštvaní za to, že jsme získali bod. V obranné fázi to bylo v pořádku, v útoku bychom čekali víc. Bod musíme brát.“

Čím si vysvětlujete to, že dostáváte góly v závěrečných minutách? Nekoncentrovaností, nebo něčím jiným?

„Většinou za tím bývá chyba. Z lavičky jsem situaci dobře neviděl, podívám se na videu. Možná gólu předcházel zbytečný faul, dalo se to vyřešit jinak. Nechci, abychom faulovali, zvlášť v závěru utkání. Musu měl určitě někdo mít, je to věc asistentů, kteří se starají o standardní situace.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Výhru Letenským v závěru sebral Musa Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Sám jste zmínil, že první poločas to byl boj, válka. I když se očekávala agresivita, nebylo to z obou stran až přes míru?

„Určitě. Tenhle způsob hry rád nemám. Nenabádám hráče k tomu, aby faulovali, ale aby se vše snažili řešit fotbalově. Spousta faulů byla po uklouznutí, daná neobratností hráčů, kteří se ocitnou v souboji pozdě. Nešli do nich vyloženě s úmyslem někoho zranit. Doufám, že všichni hráči jsou v pořádku. Chci, abychom se pohybem vyhnuli soubojům, je to proces, který bude chvíli trvat.“

Po pohárovém utkání s Baníkem jste chválil stopera Lukáše Štětinu. Budete v tom pokračovat?

„Dostali jsme gól ze standardní situace... Slavia asi měla v závěru nějaké šance, ale myslím si, že v průběhu první půle nemělo žádné mužstvo velkou příležitost. Spíš to byl boj mezi šestnáctkami, nám neuznali gól. Údajně tam bylo přistrčení či něco takového. Jak říkám, není to z lavičky vidět. Vyhodnotíme si to.“

Minimálně dvakrát vás podržel brankář Milan Heča. Tedy až na jednu nepovedenou rozehrávku…

„To jsou přesně ty věci... Jako trenér kolikrát říkáte, že máte raději hráče, který neudělají hrubou chybu, protože strašně sráží psychiku. Že je lepší hráč, který odehraje průměr, ale bez chyby. Právě ty nás v minulých zápasech srážely, chceme se jich vyvarovat. Slavia nás naštěstí nepotrestala, na téhle úrovni by se podobná věc stávat neměla.“

Slavia - Sparta: Hečovi odskočil míč a Ševčík zakončil těsně vedle! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Útočník Benjamin Tetteh si vedl mnohem lépe v zakončení, které proti Zlínu prováhal. Pracovali jste na jeho sebevědomí?

„Na jeho sebevědomí pracujeme neustále. Se Zlínem to byla obrovská škoda, ale spíš jsem ho kritizoval za převzetí míče, mohl to udělat víc doprava, a ne k hráči, který ho křižoval, a nahrát Hložkovi, který by zakončoval. Je to hráč, který vypadá, že na nic neslyší, ale dal gól a podal dobrý výkon. Víme, co od něho chceme, a uvidíme, jak to bude pokračovat.“

Nechcete od Tetteha ale přece jen, aby vyhrával víc osobních soubojů a byl celkově živější?

„To je na delší debatu... On je celkem dobře rychlostně vybavený. Když dostává přihrávky na sklepnutí, je to v pořádku. Spíš je ale potřebuje do běhu, do prostoru, umí si přikrýt balon tělem, je silný. Pracujeme na nějakém stylu hry, pořád se mi nelíbí spousta přihrávek do nohy místo na hráče, který se nabízí, abychom se vyhnuli soubojům. Když jste v pohybu, pro soupeře je těžší vás bránit.“

Jak moc vám chyběl David Moberg Karlsson a jak ho nahradil Srdjan Plavšič?

„Oslabení to bylo určitě, Plavšič byl po zranění, chvíli netrénoval. Nechci říct, že zklamal, oba beci Slavie jsou reprezentanti, hodně se vytahují, byla to velká práce pro Plavšiče i Hložka. Ale myslím, že to zvládli celkem dobře, centry jsme celkem posbírali. Až na šanci Ševčíka, kterou Heča skvěle vyrazil.“