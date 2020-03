Videočervená za ruku ve tváři soupeře. Nebylo to brutální, hájil se Hyčka | iSport.cz

Někteří znudění fanoušci začali odcházet ze stadionu, ale o to hlavní přišli. Bezgólovou bitvu Teplic se Slováckem okořenila červená karta pro domácího univerzála Aloise Hyčku za úder do obličeje Milana Petržely. Rozhodčí Pavel Rejžek vyloučil Hyčku na konci zápasu po druhé žluté kartě a dlouhé konzultaci s videoasistentem Petrem Ardeleanu, jenž uvažoval o přímé červené.

Běžela 87. minuta, když si teplický Alois Hyčka ve vápně Slovácka naváděl míč ke střele, ale Milan Petržela mu balon vyfoukl a chtěl s ním pokračovat dál. Nemohl, v obličeji ucítil Hyčkovu ruku a upadl. Sudí Pavel Rejžek odpískal Hyčkovi faul a než slovácký brankář Matouš Trmal rozehrál, rozhodčí se přes dvě minuty na dálku radil s videoasistentem Petrem Ardeleanu o dalším trestu.

Rejžek si celou situaci ještě šel prohlédnout na monitoru u střídaček. Když se vrátil, ukázal Hyčkovi žlutou kartu – a protože byla jeho druhá v zápase, následovala červená.

Ardeleanu v souladu s protokolem VAR upozornil Rejžka na potenciální červenou kartu (žluté video řešit nemá). „Hlavní rozhodčí to po zhlédnutí záznamu shledal na červenou málo, ale pak už to musí vyhodnotit správně, proto přišla žlutá karta, která byla pro Hyčku druhá v zápase,“ vysvětlil Ardeleanu. „Minimálně na žlutou to skutečně bylo: když Hyčkovi utíká hráč a on se po něm ožene, tak to asi není neúmyslné.“

Hyčka se po zápase hájil: „Trefil jsem protihráče rukou, ale nemyslím, že by to bylo tak brutální. Otáčel jsem se ve směru pohybu, a jestli jsem to cítil dobře, dloubl jsem Petrželu prstem do oka.“

Zastání našel i u Petržely, podle něj bylo vyloučení Hyčky přehnané. „Vypíchl jsem balon a chtěl jsem s ním pokračovat dál, ale dostal jsem rukou na oko. Kvůli tomu jsem neviděl a nemohl v danou chvíli hrát. Vyloučení mě ale překvapilo, přišlo mi to přísné,“ vykládal slovácký záložník.

Hyčkovi vadily nejen průtahy kolem rozřešení situace na videu. „Rozebírají to pět minut, přitom takových šťouchanců dostanu za zápas iks a nikdo se s tím nezabývá. Já to udělám jednou, když trefím stejně vysokého hráče a hned za to jdu ven,“ láteřil teplický smolař. „Jakmile jsem viděl, že to začali zkoumat na videu, doufal jsem, že v tom neuvidí žádný úmysl nebo brutalitu. A oni to posoudí takhle… Nebudu se k tomu dál vyjadřovat: radši koupím manželce něco hezkého, než abych utrácel za pokuty.“

„Viděl jsem to ze záznamu před pozápasovou tiskovkou. Jestli to bylo na žlutou? Asi jo,“ uznal teplický trenér Stanislav Hejkal. „Lojza to měl každopádně vyřešit jinak: dát si to na levou nohu a střílet. Pak bychom se tady nemuseli bavit o VARu.“