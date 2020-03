Dvě penalty, jeden gól: 20 minut jsme byli asi na hotelu, litoval Stronati | iSport.cz

„Hlavně jsme zaspali prvních patnáct minut, dostali jsme dva góly po našich chybách, to byl největší zlom v zápase,“ litoval Stronati.

Proč vám prvních 15 minut nevyšlo?

„Sám si to nedovedu vysvětlit, prostě jsme byli asi na hotelu, nebo nevím… Nemůžeme takhle doma začínat. My jsme měli vstoupit do zápasu dominantně, tak jako Boleslav a vést 2:0. Byli jsme připravení, spíše tam byly nějaké chyby v rozehrávce, nedůraz v soubojích. Dvacet minut bylo fakt špatných.“

To byl největší problém?

„Určitě, zaspali jsme, dostali dva góly po našich chybách, to byl největší zlom v zápase. Do poločasu jsme snížili, v kabině jsme si řekli, že do druhého vletíme, což se nám, myslím, povedlo. Pak jsem nedal penaltu, což mě mrzí, byla to škoda. Přesto jsme dali na 2:2 a místo toho, abychom to udrželi a uhráli bod, tak přišel závar, třikrát se to tam odrazilo, Fleiši (Fleišman) to tam dvakrát vykopával z brankové čáry, dotlačili to tam.“

SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 2:3. Velké drama rozhodl v závěru Klíma Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Druhou penaltu jste záměrně dával do stejného místa jako první?

„Věřil jsem si na to místo, čekal jsem, že brankář půjde na druhou stranu. Bohužel tam skočil výborně a chytil to. Mohl jsem to kopnout lépe.“

Byl jste nervózní?

„Vždy tam je určitá nervozita, ale když na penaltu jdete, tak si musíte věřit, že ji proměníte. A já si věřil.“

Baník - Mladá Boleslav: Šeda vystihl směr, na penaltu Stronatiho ale nedosáhl

Nikdo jiný jít nechtěl?

„Bavili jsme se s Potokem (Potočným) a Kuzmou (Kuzmanovičem). Oni se ptali, jestli si věřím, já jim odpovídal, že jo. Že na ni půjdu. Řekli, ať jdu. Smůla, tu druhou jsem neproměnil.“

Nesvázala vás možnost posunu na třetí místo?

„To ne, každý zápas chceme uspět. Věděli jsme, že můžeme jít na třetí místo, kdybychom vyhráli. V prvé řadě jsme chtěli podat dobrý výkon, odbojovat to. Začátek jsme zaspali.“

Výsměch! Weber odmítl hodnotit zápas na Baníku, poděkoval a odešel

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Stronati, 85. Svozil Hosté: 8. Budínský, 15. Ladra, 88. Potočný (vl.) Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo (35. Procházka), Svozil, Stronati, Fleišman (C) – Jirásek, R. Hrubý (82. Reiter) – Potočný, Kuzmanović, de Azevedo (66. D. Buchta) – Smola. Hosté: Šeda – Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený – Hubínek (C), Janošek – Douděra (78. Fulnek), Budínský, Ladra (83. Mazuch) – Jiří Klíma. Náhradníci Domácí: Budinský, Procházka, Drozd, Holzer, Kaloč, Reiter, Buchta Hosté: Stejskal, Mazuch, Arroyo, Hönig, Fulnek, Provazník Karty Domácí: R. Hrubý, Potočný, Procházka, Svozil Hosté: Tatajev, Zelený, Pudil, Douděra, Weber Rozhodčí Dubravský – Podaný, Dresler Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 8667 diváků

Baník - Mladá Boleslav: Tatajev fauloval Smolu ve vápně, sudí po chvíli nařídil penaltu pro domácí Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Baník - Mladá Boleslav: Zelený stáhl Buchtu k zemi, sudí nařídil druhou penaltu pro Ostravu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné