Kozel: Špatný úvod? Azevedo měl bouračku, možná se to projevilo | iSport.cz

„Výsledek samozřejmě není příznivý. Byl to trest za úvod utkání, nevstoupili jsme do toho dobře. Hráli jsme pomalu, nepřesně, ztráceli jsme míče v přechodové fázi v nebezpečných prostorech. Soupeř toho velmi umně využil a po individuálních chybách odskočil o dvě branky, sbírali jsme se z toho třicet minut. Pomohla nám penalta, věřili jsme, že se z toho dá něco udělat. Druhý poločas už byl od nás herně slušný, nevybavuju si žádnou šanci Boleslavi. Bohužel jsme neproměnili druhou penaltu. I přesto jsme našli síly, vyrovnali. A po rohu mohli otočit skóre, kdyby ho všichni hráči dohráli, jak měli... To se nestalo, takže soupeř v závěru míč snad napočtvrté nebo napošesté dostal do brány.“

Čím si vysvětlujete ten špatný úvod? Odrazila se na hráčích prohra na Spartě?

„Nemyslím si, že by to byla otázka psychiky. Soupeř byl aktivní, snažil se nás napadat a my jsme v tom nebyli silní. Cítil jsem z hráčů nejistotu. Byly tam nějaké změny, někteří hráli poprvé, ale vymlouvat se na to nebudeme. Bohužel jsme celou předzápasovou přípravu zaměřili na to, že nejnebezpečnější hráč Boleslavi je Budínský a jeho střelba ze střední ze vzdálenosti. Hned nám ukázal, že to opravdu umí... Na druhou stranu si cením toho, že jsme se zvedli a skoro zápas otočili. Nechybělo moc, aby to skončilo obráceně.“

Nechtěl jste střídat někoho na pravé straně dřív? Zelený si tam dělal, co chtěl.

„Poslal jsem rozcvičovat Reitera a Buchtu, protože Azevedo neměl dobrý vstup do zápasu. Navíc měl v den zápasu ještě bouračku, takže se to na něm možná projevilo. Ale musíte brát věci, jak jsou.“

Kdo zaváhal u té vítězné branky Klímy? Měli jste tam tři vysoké stopery, Smolu, Potočného, ale stejně jste byli nedůrazní.

„Myslím si, že vím, kde byla chyba, ale nechtěl bych to říkat. Někteří hráči neudělali, co měli. To samé u té naší předchozí propadlé standardky.“

Baník - Mladá Boleslav: Laštůvka vytáhl hlavičku Křapky, na dorážku Klímy už nestačil, 2:3

Svozil se po střídání Filla přesunul na pravou stranu obrany, je to řešení, pokud jde o vážné zranění?

„Vypadá to, že to bude vážnější, v nejbližší době Martin asi nebude, takže to mě mrzí. Věděli jsme, že je to post, kde nemáme náhradu. Měli jsme to takhle připravené s tím, že kdyby to nefungovalo, přeskupíme to na systém se třemi stopery. Zdálo se nám však, že se s tím Jarda vyrovnal dobře, tak jsme to nechali celý zápas. Je to jedno z řešení i pro další zápas. Měli jsme ještě na lavici Dana Holzera, který byl však den před zápasem nemocný a netrénoval. Třeba tam bude příště on.“

Nechyběl vám v tom úvodu na hřišti někdo, kdo by to vzal na sebe? Všichni měli hlavy dole, nikdo kromě Stronatiho se to tam nesnažil vybláznit, něco s tím udělat.

„Vždycky byste byli rádi, kdyby tam takový vůdce byl. Ale máme to mužstvo nějak typologicky složené. Milan Baroš ještě není zdravý, ten by tu roli zvládl. Ale srazily nás prostě dvě branky, to sráží i silnější mužstva. Nějakou dobu trvá, než se to zase nastartuje.“

Neměl jít na druhou penaltu někdo jiný než znovu Stronati?

„Byli určení tři hráči. Bavili jsme se o tom, říkal, že si věří i na druhou. Bohužel.“

Baník - Mladá Boleslav: Šeda vystihl směr střely a penaltu Stronatimu vyrazil

Jaký byl taktický plán se Smolou na hrotu, který je úplně odlišný než Šašinka?

„Věděli jsme, že Tomáš potřebuje spíš míč do těla, aby se k němu do kombinace dostali hráči pod ním. Na můj vkus byl zbytečně několikrát v ofsajdu, ale některé míče zakryl, sklepnul a Kuzma hrál v prostoru pod ním výborně. Byl to asi náš nejlepší hráč. Chtěli jsme hrát spíš přes kraje a dávat balony mezi stopery a krajní beky, to se několikrát stalo.“

Pochválíte i mladého Buchtu, který na první ligový start vypadal sebevědomě?

„Jednoznačně. Jsme za to rád, potenciál ukazoval. Vstoupil do toho, jak jsme čekali. Je lehkonohý, rychlý s míčem u nohy, navíc udělal penaltu. Ukázal, že ho budeme moct dál využívat.“

Naopak Roman Potočný se pořád hledá, taky to tak cítíte?

„Myslím, že tentokrát hrál zatím asi nejlíp. Byl v kombinaci nejaktivnější, navíc měl zdravotní problémy. Jiný hráč by možná ani nenastoupil, cením si, že do zápasu šel a zvládl devadesát minut.“

Jak budete mančaft po dvou porážkách zvedat?

„Když si odmyslím prvních třicet minut, ukázali jsme, že jsme schopni soupeře přehrát kombinačně, pohybově a poté i soubojově. S výhrou bychom to hodnotili jinak, ale doufám, že herní progres a cesta, kterou jsme se vydali, byly vidět. Gól, který jsme dostali po Azevedově chybě, by dřív mužstvo asi nedostalo, protože by šel dlouhý míč dopředu. Vždycky je to však o tom, aby se hráči naučili vyhodnotit míru rizika. Opakuju: s přípravnou kombinací jsem byl poměrně spokojený, akorát nebyla extra dobrá finální fáze.“

Což může mrzet nejen proto, že jste neposkočili na třetí místo, ale proto, že se na vás Boleslav dotáhla...

„Říkal jsem, že když se budeme dívat na to, jestli můžeme být tolikátí nebo tolikátí, bude to ta největší chyba. Musíme se soustředit jen na svůj výkon a bavit se o chybách. Výsledek je z dlouhodobého hlediska jen odrazem výkonnosti. Kdybychom nadále dělali takové chyby, můžeme být třeba teď třetí, ale za měsíc tam stejně nebudeme. Ale samozřejmě by to bylo příjemnější, měli bychom lepší náladu. Na druhou stranu jsme předtím vyhráli dvě utkání venku, která jsme třeba vyhrát nemuseli.“

SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 2:3. Velké drama rozhodl v závěru Klíma