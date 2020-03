RUDEJ FANDA: Derby zhořklo. Pozor na Limberského „kontakt tam byl“ | iSport.cz

Před derby by bral bod všemi deseti, ale po něm? Rudý fanda alias Jarmil Škvrna promluvil o smutném příběhu Sparty. „Nakonec jsme zase v pr***i jako vládní vojsko v Itálii. V jiný situaci by to bylo super derby, ale takhle máme z posledních pěti zápasů tři body,“ hlásí Rudej fanda. Jak viděl zbývající zápasy 24. kola.