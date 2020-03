PLZEŇ 2008-13: Od jojo klubu do LM. Jakými kroky se zrodila úspěšná éra? | iSport.cz

Na špičku českého fotbalu se propracovávala postupně, když se tam ale dostala, už ji odsud nikdo nedokázal vystrnadit. Plzeň už deset let patří mezi nejlepší kluby, dlouhá léta a desetiletí to tak ale nebylo. Viktoria měla pověst ospalého regionálního jojo klubu, po sérii nečekaných a často dosti dramatických zvratů ale stála v roce 2010 před sezonou, která zásadně změnila český fotbal a překreslila tuzemskou fotbalovou mapu.

Čím Plzeň vylétla do Ligy mistrů? Jak se rodil úspěšný tým a proč Sparta pustila skvělé hráčské jádro v čele s Pavlem Horváthem? Jak se dostal Pavel Vrba do Plzně a bez čeho by Viktorii nepřevzal majitel Tomáš Paclík?

O tom všem v poslední části pětidílné minisérie Retro iSport podcastů diskutují redaktor deníku Sport Radek Špryňar, bývalý zpravodaj Sportu pro Plzeň a současný spolupracovník Sportu Karel Häring, a na telefonu své vzpomínky přidává i někdejší dlouholetý asistent Pavla Vrby Karel Krejčí. Moderuje Martin Vait.

0:00 Jak došlo k raketovému vzestupu Plzně po příchodu majitele Kříže? Proč přišli hráči ze Sparty?

18:04 Jak si Plzeň vyhlédla kouče Vrbu a bez čeho by do klubu nepřišel majitel Paclík?

32:27 Jak dokázala Plzeň našlápnout k vítězné sezoně 2010-11 a čím změnila český fotbal?

44:36 Čím Plzeň zaujala Evropu v Lize mistrů?

57:38 Byla hned první sezona Plzně ta nejlepší? Proč už výkony Viktorie lehce uvadaly?