Ligové týmy ruší tréninky. Holzer běhá po parku, Jindřišek se potí v lese | iSport.cz

Fotbalový život v koronavirové krizi dál usíná. Po nedělním nařízení vlády o omezení pohybu v Česku ligové týmy přerušily týmové tréninky a hráči se udržují ve formě sami. Individuální tréninky už koncem minulého týdne spustila Mladá Boleslav a Bohemians, v pondělí se musely přidat další kluby. Stadiony a tréninkové areály budou do odvolání zavřené, nucenou pauzu má i mládež.

Chodíte se vyvětrat do ostravských Komenského sadů? Můžete tam potkat třeba Daniela Holzera, obránce Baníku rád běhá i třeba v Havířově kolem Lučiny. Budějovický kapitán Tomáš Sivok se potí v domácí posilovně a vyráží do lesů kolem Hluboké, veterán Josef Jindřišek z Bohemians plní individuální plán doma v liduprázdném Podkrkonoší.

„To víte, že bych radši trénoval s ostatními u nás v Ďolíčku nebo v Uhříněvsi, ale teď to holt nějakou dobu nepůjde,“ shrnul Jindřišek dění posledních dnů. „Na druhou stranu, týmové tréninky v tuhle chvíli nemají moc smysl, když se nepřipravujeme na žádné zápasy.“

Bobtnající pandemie koronaviru a nedělní nařízení vlády o omezení pohybu v zemi zastavilo společné tréninky nejen ligových týmů. Po čtvrtečním vyhlášení nouzového stavu si kluby hlídaly, aby na hřištích bylo maximálně povolených třicet lidí, ale od pondělí už se nepočítá. Hráči vyfasovali individuální plány a začali se sami chystat na vytoužené pokračování sezony. Část z nich odjela z velkých měst na chalupy, aby minimalizovala riziko nákazy a mohla v klidu trénovat.

„Celou kariéru se kromě společných tréninků udržuju i individuálně, takže pro mě to žádná komplikace není. A myslím, že ani pro další kluky. Budu chodit běhat a těch aktivit se dá dělat víc,“ řekl Jan Laštůvka, brankář Baníku. „Celkově je ta situace nepříjemná v tom, že vlastně vůbec nevíte, kdy se znovu začne hrát a jak dlouho to provizorium potrvá.“ Omezení pohybu osob má platit zatím do příštího úterý a liga bude stát přinejmenším ve zbytku března.

„Nejdůležitější je aktuálně ochrana zdraví hráčů, členů realizačních týmů a zaměstnanců klubu. Hráči a hráčky dostanou od trenérů pokyny k individuální přípravě,“ vzkázala na svém webu Sparta. Během pondělka se přidávaly další týmy, včetně mistrovské Slavie.

„Věřím, že se situace v naší zemi brzy vrátí do normálu a my budeme moct tréninky zase spustit,“ vzkázal příbramský šéf Jan Starka.

Vládní nařízení sice omezilo pohyb lidí po Česku, ale individuální přípravu sportovců přímo nezakazuje. Z toho těží i fotbal: hráči nemusí běhat jen doma mezi kuchyní a obývákem, můžou vyrazit ven. „Budu plnit plán, který nám trenér pošle, běžecký i silový. K tomu maximálně zajdu na nákup, se psem, a to je všechno,“ prozradil Holzer. Se stoperem Patriziem Stronatim vymysleli nouzový zlepšovák: na Bazalech si půjčili tréninkové pomůcky a plánují, že si v Hlučíně u Stronatiových na zahradě udělají kruhový trénink.

„Nezávidím klukům, kteří zůstali v Praze. Já ujdu dvacet metrů od baráku a jsem u lesa, kde při běhání nikoho moc nepotkávám,“ popsal Jindřišek, jenž mezi plněním tréninkového plánu doma hlídá dvě dcery a jejich kamarádku. „Vědí, co mají dělat, dostaly učení ze školy.“

Fotbalu se dotýká i mimořádná situace na Hané, kde hygienici v pondělí časně ráno uzavřeli jednadvacet obcí. Pro ilustraci: v Litovli má rodinu třeba opavský brankář Vojtěch Šrom, z Uničova pochází olomoucký kapitán Václav Jemelka. S kumpány ze Sigmy se v pondělí ani pořádně nesešel, hráči si na Andrově stadionu rozebrali sporttestery a odjeli domů.

Kdy se vrátí?