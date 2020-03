Dočkalův apel: Buďme ohleduplní, nedodržování pravidel není hrdinství | iSport.cz

Volný víkend strávil s rodinou. Pozorně sledoval, co se bude v České republice dít. V neděli večer už Bořek Dočkal věděl, že v pondělí na Spartu na trénink nevyrazí. „Nezbývá mi nic jiného než trénovat individuálně, jít si zaběhat, dát si kolo a podobné věci. Naštěstí jsem na to trochu vybavený a můžu si zatrénovat individuálně. Lidem bych vzkázal, aby k sobě byli ohleduplní, přistupovali k situaci zodpovědně a nepodléhali panice,“ říká v rozhovoru pro klubový web.

V pátek absolvoval se spoluhráči poslední společný trénink. Od pondělí se budou kapitán Sparty Bořek Dočkal i všichni jeho parťáci připravovat individuálně. Vláda České republiky totiž poslala zemi s ohledem na šíření koronaviru do karantény.

„Je to test společnosti, jak k sobě dokážeme být ohleduplní a nezatahovat do rizika lidi okolo sebe. Pokud někdo neposlechne nařízení nebo nastavená pravidla, není žádný hrdina. Neohrožuje jen sebe, ale okolí a rodinu. Byl bych rád, aby lidi uposlechli výzvy, které jsou a chovali se podle toho. Aby to nezašlo někam, kam nechceme a naopak to mělo co nejhladší průběh a mohli jsme se zase co nejrychleji věnovat tomu, co máme rádi,“ vzkazuje Dočkal.

Zkušený záložník si v nejkratší možné době nafasuje sporttester, aby se mohl věnovat individuálnímu tréninkovému plánu, který byl pro hráče sestaven. Na tuhle variantu byl dopředu připravený.

„Potřebuju se stavit na Spartě a vyzvednout si věci, které budu potřebovat. Musím mít u sebe sporttester, aby byl z tréninků záznam, který se dá zkontrolovat a podle kterého se můžu kontrolovat já. Nezbývá mi nic jiného než trénovat individuálně, jít si zaběhat, dát si kolo a podobné věci. Naštěstí jsem na to trochu vybavený a můžu si zatrénovat individuálně, aniž bych potřeboval jet na nějaké sportoviště,“ hlásí reprezentační kapitán.

Právě s dalšími členy národního týmu zůstává Dočkal v pravidelném kontaktu. Zjišťuje stav v dalších zemích, zajímá se. „Řešily se organizační věci. Potvrzovalo se, že padá reprezentační sraz v Americe. Ještě před nedávném nikdo nečekal, že opatření půjdou tak rychle a striktně. Klukům v zahraničí to nezávidím. My jsme aspoň doma, kde to známe, máme okolo sebe rodinu, které můžeme pomoct nebo se postarat o prarodiče. Oni tu možnost mít nebudou,“ uvědomuje si.

Hráči v tuzemsku s ohledem na extrémní opatření mají možnost strávit víc času právě se svými rodinami a blízkými.

„Pokud vydrží počasí, které je teď a bude možnost si zajít si ven na procházku a být někde venku, tak je to fajn. Samozřejmě ale není možné se potkávat s lidmi a být s nimi v bližším kontaktu. Opatření se mohou ještě zpřísnit a člověk nebude moci opustit své bydlení vůbec. Z mého pohledu je důležité, že může člověk z domu na chvilku vyjít,“ uzavírá Dočkal.

