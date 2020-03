Platy ve fotbale: karanténa jako příprava, o kolik hráči přichází? | iSport.cz

Ačkoliv jim koronavirus přerušil soutěž a znemožnil vykonávat profesi, bez peněz se fotbalisté neocitli. Dokud je stále reálné, že se FORTUNA:LIGA bude moct dohrát, kluby přepnuly do režimu příprava. Co to znamená? Hráči logicky přichází o možnost tučných bonusů za bodový zisk či vstřelené góly, ale základní plat jim stále chodí.

Jsou doma, plní individuální tréninkový plán a vyčkávají, jak se situace vyvine. Zatímco hokejisté sezonu už odpískali, fotbal stále živí naději, že se přerušený ročník dohraje. I proto se zatím neřeší případné zásahy do smluv.

„Pro nás to v současné době není žádné téma. Nikdo z klubu nás ohledně smluv nekontaktoval. Myslím, že každý má v této době zcela jiné starosti,“ řekl Sportu agent Ondrej Chovanec, který v lize zastupuje například plzeňského kapitána Jakuba Brabce či jabloneckého střelce Martina Doležala.

Kluby v současné situaci vyplácí hráče, jako by zrovna bylo přípravné období. Co to znamená? Nárok mají pouze na daný základní plat. „Smlouvy se skládají z platu a bonusové složky. Ta se odvíjí od výsledků v sezoně, tudíž ji momentálně nemohou dostávat a je to jako v přípravě,“ popisuje teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík.

V praxi to vypadá následovně: lehce nadprůměrný hráč z klubu ze středu tabulky si měsíčně přijde na přibližně 100 tisíc korun. Za každý získaný bod inkasuje dalších 12 tisíc a ve smlouvě může mít zahrnuté i další bonusy (startovné, gól, asistence, čisté konto). Ve finále tak pohyblivá složka může znamenat vyšší příjem než základní plat.

Potíže mohou nastat, pokud by se liga, za předpokladu odložení EURO, dohrávala na pomezí června a července. Spoustě hráčů vyprší jejich kontrakty k 30. červnu. Například ve Spartě bude v létě bez smlouvy Guélor Kanga, Georges Mandjeck, Martin Frýdek, Lukáš Štetina či Semih Kaya. V Plzni zase dvojice David Limberský a Roman Hubník. A to by byl problém, který by neřešilo pouze Česko.

„U nás je takový případ Éver Banega, který v létě odchází do Saúdské Arábie a kontrakt má jen do konce června. To by tito hráči soutěž už nedohrávali?“ pozastavil se nad tím brankář Sevilly Tomáš Vaclík v rozhovoru pro deník Sport.