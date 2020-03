Hložek k Schickovi? Lipsko si sparťana vyhlédlo, má stát stejně jako Haaland | iSport.cz

Do fronty na Adama Hložka se zařadil další zájemce – RB Lipsko. Sedmnáctiletý klenot Sparty je podle magazínu Sport Bild kandidát číslo jedna za Tima Wernera, který by mohl čtvrtfinalistu Ligy mistrů v létě opustit. Letenský klub by však o Hložkově uvolnění uvažoval pouze v případě mimořádné nabídky kolem 20 milionů eur – a žádnou takovou na stole aktuálně nemá.

Patrik Schick by mohl mít od léta v Lipsku českého parťáka. To v případě, že z třetího týmu bundesligy odejde německý reprezentační útočník Timo Werner, kterého by mohl nahradit sparťan Adam Hložek. Takový scénář aspoň předpokládá magazín Sport Bild, podle kterého je sedmnáctiletý Hložek nejvýš na seznamu vytipovaných posil Lipska do útoku.

Sparta nicméně o oficiálním zájmu čtvrtfinalisty Ligy mistrů o svého nejcennějšího hráče nic neví.

„Není k čemu se vyjadřovat. Vůbec nic se neděje,“ odpověděl sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický na žádost deníku Sport o vyjádření k celé věci. Dlouhodobý záměr Sparty je udržet Hložka na své soupisce minimálně celou příští sezonu, toto stanovisko by mohla změnit jen mimořádná nabídka ve výši 20 milionů eur, tedy 540 milionů korun.

Což je mimochodem částka, za kterou v lednu přestoupil norský zázrak Erling Haaland ze Salcburku do Dortmundu.

Pro Lipsko by však ani tato suma nemusela představovat nepřekonatelnou překážku, vždyť za Wernera zinkasuje nejméně 60 milionů eur, tolik totiž činí jeho výstupní klauzule.

Hložkův agent Pavel Paska, který zastupuje i Schicka, navíc odchod sedmnáctiletého sparťana už nyní v létě úplně nevyloučil.

„Uff. Tam je to těžké. To je takových faktorů,“ pravil na tohle téma Paska v lednu s tím, že podstatné bude především Hložkovo pracovní zařazení. Zkušený zprostředkovatel se nijak netají názorem, že role křídla není pro rozvoj jeho elitního klienta ideální. Třeba v posledním derby se Slavií (1:1) se Hložek na levém a posléze pravém kraji soustředil především na bránění Vladimíra Coufala a Jana Bořila, za celý zápas se dostal k jediné střele mimo branku.

„Je třeba definovat jeho pozici. On většinu zápasů odehrál zprava. I vy ve Sportu jste už psali, že to asi není jeho místo. Třeba v jednom zápase cestoval sestavou a odehrál i tři pozice. Nejvíc mu podle mě sedí podhrot. My to samozřejmě respektujeme, ale velmi úzce se o tom bavíme se Spartou,“ uvedl Paska a dodal zásadní podmínku: „Sparta musí hrát příští sezonu poháry, to je nutnost.“

To však v tuto chvíli nemůže nikdo zodpovědně garantovat. Sparta je devátá ve FORTUNA:LIZE a v semifinále MOL Cupu, obě soutěže však kvůli pandemii koronaviru stojí a jejich restart je v nedohlednu.

Lipsko každopádně postupuje při hledání případné náhrady za čtyřiadvacetiletého Wernera koncepčně, cílem je maximálně třiadvacetiletý útočník s nadprůměrnou rychlostí a technikou. Kromě Hložka tak zatím má v hledáčku i dva vrstevníky českého supertalentu – osmnáctiletého Brazilce Kaia Jorgeho z FC Santos a stejně starého Dána Mohammeda Daramyho z Kodaně.

První volba je však prý momentálně Hložek.

ADAM HLOŽEK VE SPARTĚ TIMO WERNER V LIPSKU 49 zápasů 150 zápasů 9 gólů 88 gólů 11 asistencí 39 asistencí

Karanténa zastavila fotbal. Hráči mají sporttestery a trénují individuálně