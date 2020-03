Krejčí o Itálii, šanci na EURO i treblu se Spartou: Pomohlo vyřazení Häckenem | iSport.cz

„Je to hrůza, počty mrtvých jsou strašlivé. Teď už tam dodržují všechna přísná opatření, z domu smíte jen na nákup nebo do lékárny, všechno je zavřené, jen minimum lidí chodí do práce. Snad se to tam začne zlepšovat,“ reagoval v rozhovoru pro sparťanský klubový web na koronavirovou pandemii Ladislav Krejčí, hráč Boloni.

Bývalý Sparťan si jinak v Itálii užívá život plnými doušky. Z fotbalového hlediska by si ale přál větší herní vytížení, navíc se od prosince potýkal se zraněním. I proto se po přerušení ligy domluvil s vedením klubu a odcestoval do Čech. „Do pondělí mi ještě potrvá čtrnáctidenní karanténa. Teď tedy se vším válčím sám, než se budu moct vrátit k rodině,“ uvedl.

Jak sám říká, patří mezi lidi, kteří rádi vzpomínají na příjemné chvíle. V dresu Sparty jich v sezoně 2013/2014 a té následující zažil Krejčí několik. V ročníku, kdy tým z Letné oslavil 120 let, se podílel osmi góly na ligovém titulu, proměněnou penaltou v rozstřelu proti Plzni na prvenství v českém poháru a následně v létě se proti témuž soupeři trefil i v Superpoháru, který Sparta ovládla 3:0. „Jednoznačně nejlepší sezona, kterou jsem ve Spartě zažil,“ vzpomíná Krejčí na treble.

Rudá parta k 36. titulu dokráčela i díky vítězné domácí sérii, kdy za celou sezonu neztratila na Letné ani bod. „Pamatuju si, že kolikrát jsme nemohli dát dlouho vedoucí branku, ale já stejně věděl, že ten zápas máme pod kontrolou. Abych si byl týmem takhle jistý, to jsem mockrát v životě nezažil,“ podotkl.

Ročník přitom nezačal ideálně – a to jak pro Krejčího, tak pro klub. Dnes 27letého fotbalistu trápila zranění, Sparta zase vypadla z evropských pohárů dříve, než se čekalo, v předkole Evropské ligy s Häckenem. „Paradoxně nám to pomohlo. Věděli jsme, že je to obrovský neúspěch, který musíme odčinit a revanšovat se dalšími výkony fanouškům. Zároveň jsme nehráli v týdnu, takže místo trávení času po hotelech jsme mohli tmelit partu na paintballu, grilovačkách či společných sezeních. To nás jednoznačně semklo,“ uvedl Krejčí.

„Obecně, když se dá dohromady silný kolektiv, který táhne za jeden provaz, má mužstvo velkou kvalitu i na hřišti. Je to víc, než mít velké individuality. Naše mužstvo tehdy fungovalo skvěle, každý plnil svou roli. Tím chci zdůraznit, že i kluci, kteří nehráli a nebyli na první pohled klíčoví, měli na úspěchu obrovský podíl. Když střídali, dokázali nám pomoct. Když nehráli, byli ve správném slova smyslu naštvaní a chtěli trenérovi ukázat, že na to mají,“ doplnil.

Velký podíl na úspěchu Letenských měl právě i tehdejší kouč Vítězslav Lavička. „Trenér měl rád před zápasem různá motivační videa a zahrnoval do nich i sparťanskou historii. Často v nich zaznívalo, že je to právě 120 let od založení klubu, takže se to přeneslo i na nás na hráče,“ vypíchl Krejčí a přidal další klíčové jméno: „Hlavní postavou byl podle mě Mára Matějovský. Byl nesmírně důležitý na hřišti i v kabině.“

Po zisku treblu následovalo v další sezoně dlouhé tažení Evropskou ligou. Vedena Zdeňkem Ščasným prošla Sparta do čtvrtfinále, kde padla s Villarrealem. „Věřil jsem, že navážeme na titul a naše nadvláda potrvá. Jenže Sparta dodneška na další titul čeká. Během jízdy Evropskou ligou přišla zranění a nedokázali jsme v lize udržet krok. Trochu nám ujel vlak,“ přiznal.

Vzhledem k zranění, kdoví jestli by letos Krejčímu neujel další vlak – ten s názvem EURO. Evropský šampionát byl ale kvůli COVID-19 přesunut na rok 2021. „Odložení bylo správný krok. Myšlenky na fotbal teď nikdo úplně nemá. Já byl od prosince zraněný, navíc ani předtím jsem nepatřil do pevné kostry národního týmu, takže teď mám víc času se směrem k EURO lépe připravit a ukázat trenérovi, že na to mám, že se mnou může počítat. Ale tak to samozřejmě mají všichni kluci, kteří do mužstva chtějí,“ uvědomuje si Krejčí.