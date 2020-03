Kluby dostaly manuál od UEFA: Nová sezona v září i posun přestupů | iSport.cz

Portál iSport.cz získal zprávu, kterou na kluby rozeslala Ligová fotbalová asociace. Body v ní vycházejí ze čtvrteční videokonference, které se zúčastnili zástupci UEFA, Asociace evropských klubů a European Leagues. Pracovní skupina v ní nabízí konkrétní postup, co s rozehranými soutěžemi, a co s příští sezonou, podmíněno je to samozřejmě postupným uvolňováním vládních opatření kvůli pandemii koronaviru.

Ligy se mají dohrát, to samé evropské soutěže, posune se zásadně start příští sezony, s tím tedy i letní přestupní termín. To všechno uvádí ve zprávě klubům Ligová fotbalová asociace po konferenci, které se zúčastnili zástupci UEFA a členských svazů.

„Rádi bychom ale zdůraznili, že se jedná o body a témata, která jsou stále diskutována, tudíž žádný z těchto bodů není v tuto chvíli odsouhlasený či přijatý jako platný,“ píše se ve zprávě.

Je to jakýsi návod nejbližších týdnů a měsíců v případě, že pandemie začne ustupovat, potažmo se začnou uvolňovat vládní nařízení.

„... původní varianta dohrání zbývající části soutěžního ročníku do 30. června 2020 se ukazuje jako nepříliš reálná... Proto vznikl pracovní návrh na prodloužení soutěžního ročníku ve všech národních soutěžích i evropských klubových soutěžích (Liga mistrů, Evropská liga) do konce července, popřípadě až do začátku srpna 2020,“ stojí ve zprávě.

O tomto problému informoval deník Sport nedávno před necelými dvěma týdny. Podle skluzu, v jakém se nachází především italská Serie A a španělská La Liga je téměř jisté, že tyto nejpostiženější soutěže by do cíle nedorazily dřív než na přelomu července a srpna, spíš až v průběhu srpna. To hlavně v případě, dařilo li by se španělským a italským klubům na evropském poli, tedy postupovaly by dál kontinentálními soutěžemi, a tím by se jim silně nafukoval kalendář a ubývaly jim tím pádem volné „středy“.

Domácí soutěže ale podle plánu budou mít každopádně před evropskými poháry přednost. Jinými slovy, hlavní priorita je dohrát ligy.

„Zároveň UEFA umožní ve všech případech odehrání ligových zápasů i ve stejný čas, v jakém se budou hrát utkání evropských klubových soutěží,“ snaží se asociace vyjít vstříc. To by například znamenalo, že by se ve středu v devět večer hrálo třeba vložené kolo německé ligy, a zároveň i čtvrtfinále Ligy mistrů, což dosud nebylo možné, nebo to bylo povoleno jen za mimořádných okolností.

Pokud by se dohrání soutěží skutečně podařilo, a protáhlo se přitom do července, potažmo až do srpna, zabývá se pracovní skupina už i příštím ročníkem.

Ligové soutěže po celém kontinentu by měly jednotný start – 12. září. Srpen by byl přitom vyhrazen výhradně předkolům evropských pohárů. „Ta by se hrála v systému středa-neděle-středa až do 30. srpna,“ je uvedeno.

„Prodloužení sezony by mělo znamenat změnu přestupního termínu, tedy hráči se smlouvou do 30. 6. by patrně měli mít možnost dohrát sezonu ve stávajícím klubu bez omezení,“ uvádí dál zpráva LFA.

Tento bod už ale patří do množiny těch, které zatím nemají žádný konkrétní výstup. „Měli bychom být informováni v nejbližší době,“ píše LFA.

Do stejné kategorie patří taky téma hráčů, kteří už teď mají podepsány smlouvy v jiných klubech s účinností od 1. července, řešení bude záviset i na výkladu Evropské komise o právu na práci.