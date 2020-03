Jak a do kdy (ne)dohrát ligu, lze rušit nadstavbu a které kluby do Evropy? | iSport.cz

Zatímco řada sportovních soutěží už byla kvůli pandemii koronaviru zrušena, fotbalové ligy po celé Evropě hledají cestu, jak dojít až k mistrovským oslavám. Včetně FORTUNA:LIGY. Jak ale konkrétně může zbytek sezony vypadat? Do kdy se až může sezona protáhnout? Je možné zrušit nadstavbové části? A kdyby se přes veškerou snahu soutěže nedohrály, koho vyšle Česko v příští sezoně do pohárové Evropy? Hodně otázek, ale také už i řada konkrétních odpovědí. Čtěte dál.

Klíčové odpovědi na to, jak a kdy dohrát ligu a které týmy by šly do pohárové Evropy, kdyby byla sezona ukončena

1. Je možné dohrát ligu do 30. června, kdy končí sezona?

Ano, stále to ve hře je. A většina zúčastněných to považuje za ideální, byť stále méně pravděpodobné, řešení. Co je k tomu potřeba? Vědět do 30. dubna, že je možné začít společnou přípravu v klubech a po zhruba dvou týdnech znovu rozehrát ligové zápasy. V praxi to znamená, že by předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula musel zrušit do konce dubna některé restrikce související se zákazem shromažďováním osob.

„Nejzazší termín, kdy bychom pak potřebovali spustit soutěžní zápasy, je 13. května. Za tohoto předpokladu je stále reálné soutěž, která byla přerušena po 24. kole, do konce června kompletně dohrát,“ vysvětluje šéf LFA Dušan Svoboda s tím, že by se zápasy konaly nejspíš bez diváků a hrálo by se formou tzv. „anglických týdnů“.