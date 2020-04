Šéf O2 TV Sport: Na dohrání ligy je času dost. A co řekl o nadstavbě? | iSport.cz

Věříte stále tomu, že FORTUNA:LIGA bude mít v létě mistra? A co říkáte na poslední výroky epidemiologa Romana Prymuly ve smyslu, že některá striktní opatření by mohla skončit?

„V tuto chvíli máme stále dostatek času, abychom ligu dohráli a letošní ročník poznal svého mistra i sestupující. Přál bych si, aby se zklidnily vášně a emoce. Je potřeba začít pracovat na konkrétních scénářích, vést diskuzi s kluby a partnery, najít společné řešení, jak sezonu dohrát. V tomto duchu se vyjádřila i UEFA, což bychom měli respektovat. Jsem přesvědčený o tom, že postupné uvolňování striktních opatření je nevyhnutelné. Věřím tomu, že se tak stane brzy. Ačkoliv je bohužel skoro jisté, že to bude s regulovaným počtem diváků na tribunách, což mě jako fanouška samozřejmě mrzí.“

Liga se může na doporučení UEFA dohrávat až do 2. srpna. Je pro vás problém vysílat ligu uprostřed léta?

„Jsme na tuto variantu připraveni, není pro nás problém dohrávat ligu v červenci nebo i v srpnu. Jen začátky utkání budou pravděpodobně vzhledem k letnímu období ve večerních časech. Pro nás jako hlavního vysílatele je klíčové, kolik našich lidí bude moci být přítomno přímo na stadionu. V omezeném režimu potřebujeme mít na místě minimálně jedenáct lidí.“

V poslední době padala ve fotbalovém prostředí řada názorů, jak nyní ohledně ligy postupovat. Od belgické cesty okamžitého uzavření soutěže přes dohrání bez nadstavby až po snahu soutěž dohrát sezonu v původní podobě. Jakou variantu preferujete?

„Stále si myslím, že máme dostatek času na dohrání soutěže včetně nadstavby. I díky tomu, že bylo EURO přeloženo na rok 2021. Preferujeme dohrát ligu ve formátu dle pravidel, které byly stanoveny na začátku a kluby si je odsouhlasily. Samozřejmě pokud to podmínky dovolí. Zdraví všech lidí je samozřejmě to nejdůležitější.“

Asi nejplamennější diskuze zatím byly kolem návrhu Jana Nezmara dohrát ligu bez nadstavby. Dovedete si to představit?

„Z mého pohledu není teď prostor měnit pravidla. Pojďme dát dohromady scénáře, které umožní soutěž dohrát včetně nadstavby. Pokud by se ale stalo, že z časových, bezpečnostních či zdravotních důvodů bude nutné nadstavbu zrušit, tak jsme připraveni i na tuto variantu.“

Pokud by se liga nerozběhla vůbec, přišli byste stejně jako fanoušci zhruba o třetinu zápasů. Snížila by se tím poměrově i částka, kterou platíte Pragosportu?

„V tuto chvíli pracujeme s tím, že FORTUNA:LIGA je přerušena a přejeme si, aby se dohrála. Jakékoliv kalkulace jsou nyní předběžné, situace bude mít vývoj. Pokud by se tak stalo, tak bychom hledali, jak s Pragosportem, tak s Ligovou fotbalovou asociací, řešení.“

Zrušit nadstavbu? Kluby ve FORTUNA:LIZE nemají jednotný názor

Jeden z hlavních argumentů vedení ligy, proč nadstavbu obecně mít, jsou vyšší finance od sponzorů a držitele práv. Zeptám se tedy napřímo - pokud by se v budoucnu hrálo jen 30 kol jako dřív, byla by O2 ochotna platit za práva stejné peníze?

„O kompletní vysílací práva na fotbalovou ligu jsme usilovali dlouho a podařilo se nám je získat za jasně stanovených podmínek. Prostřednictvím exkluzivních vysílacích práv patříme mezi největší investory českého fotbalu. Částka, kterou nyní platíme, je násobně vyšší, než byla v minulosti, což mohu objektivně posoudit. Byl jsem totiž při jednáních i v minulých letech, kdy jsem působil v TV Nova. Nadstavba je z pohledu fanoušků i televize velmi atraktivní část soutěže, hrají mezi sebou nejlepší týmy, bojuje se přímo o poháry, o záchranu. Je to podobné jako play off v hokeji. Nedovedu si představit, že by diváci, kteří si platí O2 TV, přišli o vrchol sezony.“

Jak to vlastně funguje? Vypočítáváte si interně hodnotu práv podle počtu zápasů? A co dál hraje roli, když tvoříte nabídku?

„U každé soutěže, na kterou nakupujeme vysílací práva, si vyhodnocujeme její hodnotu, atraktivitu a předpokládanou sledovanost. Snažíme se zákazníkům O2 TV nabídnout unikátní obsah, který jinde nenajdou. Samozřejmě roli v tom hraje i počet utkání, která odvysíláme. Výhodou O2 TV je, že odvysíláme vše, co je z dané soutěže k dispozici, tak aby měl divák maximální možnost výběru. Jen připomínám, že O2 TV je první televizí v historii, která v přímém přenosu nabízí všechna utkání z ligy.“

Je ale dost možné, že koronavirová pandemie opravdu znovu otevře otázku modelu soutěže do příštích let. Byl byste pro nějakou změnu?

„Každá novinka potřebuje jediné, trochu času. Po jedné kompletní sezoně je brzy řešit nějaké razantní změny herního formátu. Z loňského ročníku vidíme, že diváci O2 TV Sport měli o nadstavbu velký zájem, sledovali přenosy, studia. A to bylo o titulu skoro rozhodnuto, v případě dramatičtějšího vrcholu by to bylo ještě úplně jinde. Dejme tomuto formátu šanci.“

Téměř všechny lokální evropské ligy mají buď nadstavbu, anebo menší počet týmů, které hrají čtyřkolově. Právě proto, aby zvýšily počet zápasů. Takže vy byste zatím formát neměnil?

„Ano. S čím by se dalo ještě pracovat, je termínová listina, tak aby měly týmy větší čas na posezonní volno a přípravu. Otázkou jsou třeba vložená kola, jako tomu je v Anglii a dalších zemích.“

Velkým tématem, které se stále vrací do hry, je cena, za kterou byla práva Pragosportu prodána. Údajně šlo o částku lehce nad 150 milionů korun za sezonu. Řadě lidí se zdá taková cena malá a v rámci evropských soutěží to je opravdu částka podprůměrná. Chápu, že tu svou roli hraje především poptávka a vy logicky nechcete platit víc, než je nutné. Ale čistě hypoteticky - kdyby se tu objevil mocný konkurent, což tak nyní bohužel pro fotbal nevypadá, bojovali byste o práva i za vyšší cenu a případně jakou?

„Jak už jsem uvedl - složitá jednání o právech máme za sebou a cena za práva se výrazně navýšila. Držíme je s opcí až do roku 2024. Takže je předčasné předjímat, jaká zde bude situace za několik let. A dost to záleží i na tom, jestli kvalita českého fotbalového produktu bude stoupat, nebo klesat.“

Všechny televize i jiná sportovní média včetně nás nyní hledají cesty, jak divákům či čtenářům nabídnout něco, co je zaujme. Jak se k tomu stavíte vy coby O2, a co a jakým způsobem vám v této těžké době zabírá?

„Rozhodli jsme se operativně zareagovat na mimořádnou situaci a vyrobili jsme několik nových formátů, které rozšiřují programovou nabídku. V pondělí večer nasazujeme unikátní sedmidílný dokument s názvem Made in Eden, který mapuje podzimní cestu Slavie ve fotbalové Lize mistrů. V úterý a ve středu pak večer běží speciál „Liga mistrů Exclusive“ se záznamy největších zápasů z historie UEFA Champions League. Nechybí ani studia Petra Svěceného a Radka Šilhana s atraktivními hosty. Moc mě těší, že z výsledků sledovanosti vycházíme překvapivě slušně.“

A na které pořady se dívá nejvíce lidí?

„Na záznamy galavečerů MMA a reprízy fotbalové talkshow TIKI-TAKA. I v této době jsou naše sportovní programy pro diváky atraktivní.“

Koronavirová pandemie nejspíš celou společnost včetně sportu trochu změní. Jak podle vás?

„Osobně věřím a doufám, že nás změní k lepšímu. Začneme si více vážit jiných hodnot, především rodiny a zdraví. Přál bych si více ohleduplnosti ve společnosti, ať všichni trochu zpomalíme a vnímáme obyčejné věci, které nám budou dělat radost. A radost umí rozdávat i třeba sport. I proto jsme na O2 TV Sport začali natáčet cvičení s Veronikou Šindelářovou, několikanásobnou mistryní světa v aerobiku. Cílem je trochu rozhýbat lidi zavřené doma, ukázat jim, že pohybem se dá zlepšit nejen kondice, ale i nálada. Možná i to je pro nás všechny ten správný začátek, jak se změnit.“