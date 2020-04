Baroš řekl, jak to vidí s koncem kariéry: Tělo mi začíná říkat stop | iSport.cz

Všechno nasvědčovalo tomu, že letošní ligové jaro bude pro Milana Baroše poslední. Ostravskou legendu čím dál víc trápí zranění, ze čtyřiadvaceti ligových kol nastoupil 38letý střelec do hry jen devětkrát. Pandemie koronaviru ale fotbal náhle zastavila.

Pokud se liga ještě do léta rozběhne, končil by kapitán Baníku s největší pravděpodobností před prázdnými tribunami, a to by bylo dost hořké sbohem. „Je to zvláštní situace. Vždy jsem si představoval, že skončím před baníkovskými diváky, že bude plný stadion. Teď to vypadá, že se to neuskuteční,“ řekl ve studiu O2 TV Sport.

Nejistá situace vrcholových sportů v období koronavirové pandemie možná Barošovu kariéru ještě o fous protáhne. „Myšlenka na to rozloučit se na hřišti před fanoušky je takový hnací motor. Počkám, jak se to bude vyvíjet, a nějakým způsobem se domluvíme, jestli to ukončím teď v létě, nebo si zahraji ještě jeden dva zápasy na podzim,“ vyhlíží útočník dobu, kdy už by se mohlo hrát před diváckou kulisou. Připomněl ale i svou nelehkou situaci s četnými zraněními. „Je to i s ohledem na moje zdraví. Tělo mi začíná říkat stop,“ doplnil.

Ostravský Baník patří mezi mnohé kluby, které v době krize způsobené koronavirem sáhly k dočasnému snížení mezd. Hráči i zaměstnanci klubu pobírají o 25 procent méně peněz. „Dohodli jsme se, že v téhle těžké době je prostě třeba vyjít Baníku vstříc. A ulehčit na nějakou dobu majiteli, panu Brabcovi, který do klubu dává velké peníze,“ vysvětlil Baroš.

A dobře si uvědomuje i to, že případná dlouhodobá krize může mnohé kluby uvrhnout do existenčních potíží. „Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet. Pokud by to trvalo třeba rok, fotbal by se nehrál dlouho, ekonomika by šla dolů a mohlo by to nějaké problémy znamenat,“ řekl.

Zatímco v Belgii už ligu ukončili a vyhlásili šampiona, Česká republika patří mezi země, které stále řeší, jak a kdy nejvyšší soutěž dohrát. Milan Baroš s takovým přístupem souhlasí. „Počkal bych. Pokud se situace uklidní, zkusil bych ligu dohrát. Pokud třeba ještě měsíc bude nouzový stav, tak by se ligy mohly dokončit i s ohledem na další sezonu a evropské poháry,“ sdělil ve studiu O2 TV Sport. Tam byl hostem při příležitosti opakování ikonického finále Ligy mistrů v Istanbulu mezi AC Milán a Liverpoolem. Baroš s krajanem Vladimírem Šmicerem pomohli k tomu, aby „reds“ dorovnali manko 0:3 a nakonec ovládli finálové klání na penalty.

