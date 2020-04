TOP posily Slavie, které se vyplatily: exsparťan i 300 milionů čistá ruka | iSport.cz

Které posily se Slavii nejvíce v posledních letech vyplatily? • FOTO: Koláž iSport.cz Je to jako jedna pohádka za druhou. O dobrotivém Františkovi, o jednom veteránovi, nebo jak si hbitého Slováka vyhlédl slavný Giovanni Trapattoni. Portál iSport.cz dal dohromady deset nejlepších posil Slavie. Nikdo z nich už v Edenu nepůsobí, pak se lépe určuje jejich zhodnocení a to, jakou stopu v „sešívaném“ dresu zanechali.

Michael Lüftner obránce

Cena: 15 milionů korun

Bilance ve Slavii: 16 zápasů/1405 minut/0 gólů

Úspěchy: mistr ligy Zvláštní tip? No, možná, ale Michael Lüftner dokázal ve Slavii opravdu chytit svou šanci. Jeho přestup za asi patnáct milionů korun provázely částečné rozpaky, tím spíš, když si pak teplický odchovanec dovolil při svém uvedení říct, že přišel hrát a ne sedět. A hele, trenér Jaroslav Šilhavý ho opravdu nasadil do prvního jarního zápasu vedle Simona Deliho místo tehdejšího kapitána Jiřího Bílka. Lüftner už ze hřiště do konce sezony neslezl a pomohl Slavii k obratu na čele tabulky, díky němuž získala titul. Pikantní je celá záležitost v tom, že Lüftner taky hned využil první větší možnosti odejít do zahraničí, takže za pouhého půl roku zmizel do FC Kodaň a Slavia na tom vydělala asi milion eur, tedy zhruba 26 milionů korun čistá ruka. Obránce Michael Lüftner na pozápasové děkovačce • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Antonín Barák záložník

Cena: 10 milionů korun

Bilance ve Slavii: 41 zápasů/2424 minut/8 gólů

Úspěchy: mistr ligy Byl vůbec div, že se prosadil do ligového kádru v Příbrami. Ale podzim 2015 se mu u Litavky tak povedl, že po něm kouč Dušan Uhrin mladší sáhl. Za asi deset milionů korun přišel do Slavie hráč s ne zrovna dynamickým projevem, ale se skvělou přihrávkou a dělovkou v levé noze. Dostal se do základu ambiciózního týmu, hlavně podzim 2016 měl výborný, po něm nastaly trochu potíže. V zimě podepsal smlouvu o budoucím přestupu za asi 80 milionů korun do Udine, jaro už ale neměl tak silné a tehdejší vedení ho dokonce podezíralo, že se šetří na italské angažmá i na letní EURO jednadvacítek. Zranění mu vrchol sezony sebralo, dokonce rozhodující zápas proti Brnu na Strahově proseděl s panákem v ruce na nervy vedle spoluhráče Dušana Šventa. Záložník Slavie Antonín Barák slaví gól do sítě Hradce Králové • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jiří Pavlenka brankář

Cena: 10 milionů korun

Bilance ve Slavii: 40 zápasů/2077 minut/19 nul

Úspěchy: mistr ligy Investovaných zhruba deset milionů korun se Slavii sakra vyplatilo. Nejdřív se na jaře 2016 v „sešívaném“ rozkoukal, vytlačil z brány Martina Berkovce a v další sezoně vychytal týmu titul. 28 ligových zápasů, dvanáct vychytaných nul, skvělé reflexy a po sezoně odchod do bundesligového Werderu Brémy za asi 80 milionů korun. Pevnou pozici má i v zelenobílém, dostal se mezi nejlepší brankáře bundesligy a na zahraničních serverech se začaly brzy objevovat spekulace, že by snad mohl udělat další krok do Liverpoolu nebo Barcelony. Brankář Jiří Pavlenka děkuje slávistickým fanouškům • Foto Michal Beránek (Sport)

Dušan Švento záložník

Cena: 9 milionů korun

Bilance ve Slavii: 103 zápasů/8265 minut/6 gólů

Úspěchy: 2x mistr ligy, postup do Ligy mistrů Nebyl to žádný kanonýr, byť hrál na ofenzivním postu, ale hotová stálice, spolehlivý letec na levé záloze, odkud chodily gólové centry, skvělý v kombinaci. Z Ružomberoku přicházel jako neznámý za asi devět milionů korun, zažil titulové sezony, jen o zápasy v Lize mistrů přišel kvůli těžkému zranní. Pak se mu povedla ještě moc hezká kariéra. Pět let strávil v Salcburku, kam si ho za asi 50 milionů korun vytáhl italský šéf Giovanni Trapattoni. Tam získal tři tituly, dva domácí poháry a posunul se do bundesligového Kölnu. Zahrál si i na EURO 2016, se Slovenskem se dostal do osmifinále. V létě 2016 se do Slavie jako volný hráč vrátil, ale spíš za účelem potěšit fanoušky. To už se ani moc nepočítá. Dušan Švento v dresu Slavie • Foto Dominik Bakeš (Sport)

František Dřížďal obránce

Cena: 1,5 milionu korun

Bilance ve Slavii: 31 zápasů/2462 minut/1 gól

Úspěchy: 2x mistr ligy, postup do Ligy mistrů Pohádka o dobrotivém Františkovi jako vystřižená od Buty. Dlouho se potloukal po nižších soutěžích, až přes druholigový Sokolov skočil do Slavie. Za pouhý milion a půl ho v létě 2007 vytáhl Karel Jarolím jako pravého beka s častými útočnými výpady a s opravdu dobrou hlavou, měl na to výborný výskok. Přitom mu bylo už 28 let, a najednou taková bomba. A Dřížďal to získanými tituly a starty v Lize mistrů ještě vylepšil. Nakonec ho zradilo vážnější zranění achillovky, po dvou sezonách ho Slavia přestala potřebovat a nechala ho odejít do Brna, ovšem ne za málo, asi za pět milionů korun. Tím se povedl dokončit krásný příběh. Neznámý chlap z nižší soutěže si získal fanoušky slavného klubu, byl s ním úspěšný a ještě byl prodán se ziskem. Příchod Františka Dřížďala ze Sokolova se Slavii vyplatil • Foto Michal Beránek / Sport

Mickäel Tavares záložník

Cena: 0

Bilance ve Slavii: 51 zápasů/4278 minut/3 góly

Úspěchy: 2x mistr ligy, postup do Ligy mistrů Kdyby hrál v téhle době, Hamburk by musel vysolit mnohem víc než tenkrát v lednu 2009. Tavarese přitom objevil kouč Karel Jarolím přes své francouzské kontakty jako nechtěného, v Tours mu končila dvouletá smlouva a klub mu novou nedal. Střední záložník přišel zadarmo a vyplatil se několikrát – jako hlavní opora pomohl týmu ke dvěma titulům, k postupu do Ligy mistrů a „sešívaní“ za něj nakonec získali přibližně 50 milionů korun. Dneska dohrává 37letý záložník kariéru ve čtvrté francouzské lize v US Sénart-Moissy. Mickäel Tavares oslavuje gól v derby proti Spartě • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Vaniak brankář

Cena: 400 tisíc korun

Bilance ve Slavii: 120 zápasů/10633 minut/45 nul

Úspěchy: 2x mistr ligy, postup do Ligy mistrů Koho by vůbec kdy napadlo, že 37letý brankář z Mostu za asi 400 tisíc korun takhle rozsvítí slavný klub. Vychytal dva tituly, ale co nejvíc utkví v paměti slávistických fanoušků, jak se na něm rozbil Klaas-Jan Huntelaar. Vaniak mu vyrazil penaltu a „sešívaní“ v Amsterdamu udělali krok k historickému postupu mezi nejlepší týmy Evropy. Dostal příznačnou přezdívku Čaroděj a úplně stejně magická jako jeho zákroky byla i rozlučka s ním v srpnu 2011 za zvuků dojemné písně The Show Must Go On od Queen. Má i jeden „neslávistický“ štych, hotový husarský kousek – na konci roku 2004 se stal mistrem světa v chytání přímých kopů, porazil třeba i Santiaga Caňizarese z Valencie. Dneska po trenérských štacích ve Slavii, Bohemians nebo Viktorii Plzeň cepuje mladé brankáře v Sigmě Olomouc. Martin Vaniak ze Slavie • Foto Michal Beránek (Sport)

Michael Ngadeu obránce/záložník

Cena: 13 milionů korun

Bilance ve Slavii: 121 zápasů/9362 minut/9 gólů

Úspěchy: 2x mistr ligy, 2x vítěz domácího poháru, čtvrtfinále Evropské ligy, postup do Ligy mistrů Bestie, obrovský chlap s rozumem v hrsti. Jazykově vybavený, dálkově studoval vysokou školu, prošel si Rumunskem i Německem. Slavia ho získala relativně za pakatel, za asi 13 milionů korun. Na začátku angažmá v červenobílém měl výkonnostní výkyvy, i kouč Jindřich Trpišovský mu nejdřív příliš nevěřil. Pendloval mezi stoperem a středem zálohy, přesto se nakonec prosadil tak, že o něj stál třeba Fulham, tohle angažmá nevyšlo o pár minut, ale hlavně proto, že klub si nakonec vyhlédl jinou posilu ve Španělsku. Koupil ho až belgický Gent, který uplatnil vysokou výstupní klauzuli, asi 120 milionů korun. Další trefený kauf i s pomocí dat z dílny bývalého kouče Dušana Uhrina mladšího. Michael Ngadeu v dresu pražské Slavie • Foto Pavel Mazac / Sport

Simon Deli obránce

Cena: asi 5 milionů korun

Bilance ve Slavii: 127 zápasů/10685 minut/3 góly

Úspěchy: 2x mistr ligy, 2x vítěz domácího poháru, čtvrtfinále Evropské ligy, postup do Ligy mistrů Přišel sice ze Sparty, ale tenhle „cejch“ mu slávističtí fanoušci hodně rychle odpustili. Nakonec se ze Simona Deliho stal doopravdy ikonický hráč „sešívaných“. Gazela ve středu obrany, elegantní stoper, který dlouhé míče zpracovával na prsa, i když ho tísnili dotěrní útočníci. Jeho kariéra je o to obdivuhodnější, že po dlouhou dobu ho provázejí chronické potíže s koleny. Přesto má tituly, zahrál si Ligu mistrů a nakonec si vykopal i velmi důstojné angažmá v Bruggách, s nimiž si milionářskou soutěž zahrál taky a navrch získal i titul, byť nakonec od stolu. Pro všechny slávisty miláček „Sajmon“, z Belgie se pravidelně přes sociální sítě ozývá a posílá bývalému klubu pozdravy i přání štěstí. Deliho první rozhovor v češtině: Kámo, ty vole, je to trošku těžký