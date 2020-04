Jak by mohly trénovat ligové týmy? Skupinky po osmi a sprcha až doma | iSport.cz

Takhle trénuje Schalke v Německu, jak by to mohlo vypadat v českém prostředí? • Profimedia

Na konci dubna by se v ideálním případě mohly znovu rozjet tréninky v klubech fotbalové FORTUNA:LIGY. Vše samozřejmě záleží na vývoji pandemie nového koronaviru a uvolnění karanténních opatření ze strany státu. Ligová fotbalová asociace už ale s Ministerstvem zdravotnictví vyjednává o konkrétní podobě a podmínkách společné přípravy. Tréninkové dávky po skupinách, přísná hygienická opatření na stadionech. To vše je ve hře při návratu k fotbalu.

LFA jako základ pro diskuzi s Ministerstvem zdravotnictví připravila materiál shrnující možnosti, podmínky i požadavky pro společnou přípravu týmů. Je evidentní, že v první fázi by určitě nešlo o tréninky se vším, na co byli fotbalisté před pandemií koronaviru zvyklí. Vše by šlo krok po kroku s velkým důrazem na zdraví hráčů a všech kolem.

„Rád bych poděkoval profesorovi Chlíbkovi z Klinické skupiny COVID-19 a následně i samotnému Ministerstvu zdravotnictví za vstřícnou spolupráci. Profesionální fotbalisté jsou pro kluby hlavní aktivum. Proto je důležité a podstatné, aby si udržovali svou výkonnost, což v předchozích týdnech nebylo příliš možné,“ prohlásil šéf LFA Dušan Svoboda s tím, že považuje za důležité, aby profesionální fotbalisté mohli plnohodnotně trénovat a neztráceli výkonnost i cenu na přestupovém trhu.

A jak návrh, který projednala Klinická skupina COVID-19 a s kladným stanoviskem ho předložila ke schválení ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, vypadá?

Trénink na venkovním hřišti by sice neměl být nutně limitován počtem zúčastněných, LFA by však i tak klubům doporučila rozdělit mužstvo zpočátku na skupiny, které se na hřišti budou střídat. Ideálně v počtu 6-8 lidí.

Ti by navíc museli dodržovat při jednotlivých cvičení dvoumetrový rozestup. Tedy zpočátku by to znamenalo vyřadit z tréninku soubojové prvky a vůbec jakýkoliv přímý fyzický kontakt. V doporučení stojí i to, aby fotbalisté zatím minimálně či raději vůbec nevyužívali zázemí stadionů.

To v praxi znamená – přijet na trénink již ve sportovním a po něm se osprchovat opět až doma. Během tréninků by také průběžně probíhala dezinfekce míčů a dalších tréninkových pomůcek.

Za podobných opatření začali s tréninkem před několika dny už například i v bundeslize. Zda bude to samé možné i v Česku se ukáže v nejbližších dnech. Pokud ministr návrh schválí, LFA obratem přesné podmínky pro trénink rozešle všem profesionálním klubům.