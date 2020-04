Krmaš o Džekovi: Stará audina, žádné vepřové. A hlavně nebyl flink | iSport.cz

Introvert s muslimskou vírou, skromný nemluvný kluk, co jezdil oprýskanou audinou a nezměnil se ani ve chvíli, kdy se o něj přetahovaly nejbohatší kluby planety. Tak na Edina Džeka, nejlepšího cizince historie české ligy, vzpomíná Pavel Krmaš, jenž s bosenským ostřelovačem strávil osmnáct měsíců v Teplicích. Od zimy 2006 do léta 2007, kdy oba odešli do Německa. „Po dvou letech jsme s Freiburgem postoupili do bundesligy. Edin už byl hvězda. Ve Wolfsburgu překonával rekordy. Byl jsem plný očekávání, zda si mě bude pamatovat. Jakmile mě viděl, hned za mnou běžel,“ usmívá se obránce, který ve Freiburgu strávil osm báječných let. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Vraťme se do Teplic do zimy před čtrnácti lety. Zaujal vás Džeko okamžitě?

„Vzpomínám si, že přišel z Ústí nad Labem, kde byl půlrok na hostování. Česko si osahal, to byla jeho výhoda. Kluci z bývalé Jugoslávie se docela dobře učí česky, Edin za chvíli uměl perfektně. Byl adaptovaný. V kabině ale strašně nemluvný. Uzavřený do sebe. Nijak se neprojevoval.“

Bylo mu sotva dvacet, na své první zahraniční štaci, navíc v Teplicích byla tenkrát velká koncentrace silných osobností. Tudíž to bylo Džekovo chování celkem pochopitelné, že?

„Souhlasím. Byl tam Pavel Verbíř, Karel Rada, Tomáš Poštulka, Tomáš Hunal... Nebyl prostor, aby byl středem pozornosti. Navíc on povahově takový ani není. Edin je introvert. Tichý kluk, bez výraznějších projevů. Nicméně od prvních tréninků bylo znát, že v něm je něco jiného.“

Jak jste to poznal?

„Dělal nestandardní věci, které jen tak někdo neuměl. Víte, česká liga je nechutná, tenkrát byla ještě víc. Dominovala přísná defenziva, Teplice moc branek nestřílely, naše výsledky byly 1:0, 1:1, 0:0. A on dal třináct gólů. Hodně z nich bylo vážně hezkých. Po kličce, levou, pravou, prostě to uměl. V životě bych takový gól nedal ani na tréninku, pro Edina to byl denní džob. Normálka. Dělal přešlapovačky, zdobilo ho výborné krytí míče. Osobně jsem hrál radši na větší hráče, v případě Edina by mně to teoreticky mělo sedět. Jenže jsem se na něj hrozně špatně dostával. Hned jsem registroval, že má sílu. A to mu bylo dvacet roků! V té době měl ještě hrozně velké deficity.“

Rozumím tomu správně, že měl deficity ve svých přednostech?

„Ano, to je přesně ono. Měl velké předpoklady, ale musel své plusy rozvinout. Na svoji výšku byl velmi slušně technicky i rychlostně vybavený. Když dostal balon do prostoru, neexistovalo, že by ho někdo doběhl, nebo dokonce předběhl. Do Teplic přišel za trenéra Vlastimila Marečka. Vím, že hrál pravidelně, dával góly, ale starší hráči chtěli, aby pracoval víc dozadu. Některé návyky nutné pro českou ligu neměl zažité. I Mareček to do něj hustil.“

Starší nechtěli, aby hrál tak často?

„To zase úplně ne. Nicméně prezident klubu František Hrdlička cítil, že by Edina mohl dobře zpeněžit. I proto hrál pravidelně. Je ale fakt, že někteří kluci v kabině si mysleli, že by třeba hrát nemusel.“

Jaké jsou další vaše vzpomínky na Džeka?

„Jezdil starou modrou audinou. Hodně času trávil se Samirem Merzičem, dalším bosenským hráčem. Měl problémy s pletí. Je muslimem, v kabině se nedotkl vepřového masa. Šunka? To ani náhodou. Přesto se jednou projevil na zápisném, kde se docela rozjel. (směje se) Když to řeknu jemně, trochu se picnul. Ale to se stalo vážně jen jednou a ještě na společné akci. Edin moc dobře věděl o svých kvalitách a bral Teplice jako přestupní stanici. Pracoval na sobě, excesy se mu vyhýbaly. Proto jsem ho měl rád. Navíc jsem cítil, že je rozdílovej. Za celý rok a půl mezi námi nevznikl jediný problém.“

Z Teplic odešel Džeko v létě 2007 do německého Wolfsburgu. Zůstali jste v kontaktu?

„To ne, ale zhruba po třech letech jsme se potkali v Německu. Hrál jsem ve Freiburgu, po dvou letech jsme postoupili do bundesligy. Edin už byl hvězda. Ve Wolfsburgu překonával rekordy. Byl jsem plný očekávání, zda si mě bude pamatovat. Jakmile mě viděl, hned za mnou běžel. Perfektně jsme si popovídali, on hovořil plynulou češtinou. Ptal se na Míšu, moji manželku, jestli jsme pořád spolu. Kladl mi na srdce, ať ji pozdravuji. Vyptával se na děti. Vážně šlo o super setkání. V té době hrál ve Wolfsburgu pod Felixem Magathem. A s dalším útočníkem Grafitem byli dokonalou dvojicí. V jedné sezoně oba nastříleli přes třicet branek. Překonali rekordy, stali se nejlepší útočnou dvojicí soutěže. Chtěl jsem jen říct, že Edin už byl téměř superstar, usilovaly o něj nejlepší kluby světa a on byl pořád tím skromným slušným klukem. Pak odešel do Manchesteru City, a už jsme se nepotkali. Pořád mě ale pozdravoval ze srazů národního týmu Bosny a Hercegoviny, kde se potkával s jedním z mých spoluhráčů z Freiburgu.“

Je znát, že mu fantastickou kariéru vážně přejete.

„Rozhodně. A víte proč? Protože to není žádný parchant ani zmetek. Zrovna jemu moc přeju, co dokázal. Jugoslávci byli občas vyčůraní, za rohem se ulejvali, ale Edin nebyl flink. Naopak. Po tréninku zůstával na hřišti, piloval zakončení oběma nohama. Už tehdy spolupracoval s trenérem Jirkou Plíškem, možná mu takový přístup kladl na srdce. Každopádně V Německu musel dřít ještě víc. Znám to z vlastní zkušenosti, tam je pracovitost na jiné úrovni než u nás. Stejně tak v Anglii. Všichni víme, jak na sobě dře Ronaldo. Edin musel taky. Jen s talentem by si v žádném případě nevystačil.“