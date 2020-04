Jiné „S“, přesto parťáci. Pecka, říká Hložek o trénincích s Králem | iSport.cz

Navzdory mnoha rozdílům dva velké talenty českého fotbalu něco spojuje. A to brněnská minulost, Alex Král i Adam Hložek totiž prošli mládeží tamní Zbrojovky. „Alex hrál s mým bráchou. Já jsem se teď připravoval individuálně s trenérem Martinem Daňkem. Je z Třebíče, pak začal spolupracovat i s Alexem. Viděli jsme se po pěti letech a domluvili se, že si dáme trénink,“ popisuje Hložek spojení na první pohled nesourodého dua.

Zatímco spoustu hráčů byla během týdnů individuální příprava odkázána na lesy a parky, Hložek s Králem si dopřáli většího komfortu. „Ve Vicenicích u Náměště jsme měli k dispozici hřiště s hezkou trávou. Vždycky jsme si to pokropili a šli na to. Dali jsme si čtyři nebo pět tréninků,“ říká stále teprve sedmnáctiletý supertalent.

Typologicky jsou úplně odlišní. Král dlouho nastupoval na pozici stopera, až po přestupu do Slavie se vysunul do středu pole. Hložek je naopak ofenzivní hráč, ať už křídelní či coby podhrot. Oběma je však vlastní pořádná tréninková dřina. Mají rádi posilovnu, jejich těla lemují svaly.

„Užívali jsme si to. Bylo tam spoustu tvrdých soubojů. Ale že bychom se nějak hecovali s ohledem na to, že Alex byl ve Slavii a já jsem ve Spartě, to vůbec ne. Šlo to mimo nás. Soustředili jsme se na práci,“ zmiňuje Hložek.

Vzhledem k podmínkám si oba mladíci mohli tréninkové dávky modelově přiblížit standardní zátěži v rozběhnuté sezoně, rozhodně nebyli zakleti pouze v nekonečném běhání a posilování.

„Zaměřovali jsme se především na balon. Jeden na jednoho, střelba. Měli jsme i brankáře, takže pecka. Alex má velkou kvalitu, to je vidět. Párkrát jsem to pocítil i v soubojích, nešetřili jsme se,“ pochvaluje si rodák z Ivančic u Brna.

Ke členovi reprezentační jednadvacítky neodmyslitelně patří všemožné sázky a soutěže. Hložek je má rád a snaží se je vyhledávat, jak jen to je možné. Tréninky s Králem pro tenhle druh zábavy představovaly ideální příležitost.

„Hecovali jsme se, aby to mělo náboj. Soutěže samozřejmě byly,“ usmívá se Hložek. „V břevínkách jsem myslím prohrál, ale v sobotu jsme dělali střelbu na dva doteky. Tam jsem si ho trochu povodil,“ dodává pobaveně.

Chybět pochopitelně nemohlo ani Královo lanaření mladšího parťáka do Spartaku. „Vždycky, když se mi něco povedlo, tak to tam hlásil, ale já jsem ve Spartě,“ zdůrazňuje Hložek. V neděli už společně s dalším Brňákem Ladislavem Krejčím nabere směr Praha, od pondělí totiž Sparta na Strahově zahájí v rámci možností společnou přípravu.

„Už nám to chybělo, moc se na společné tréninky těším. Osobně věřím, že jsem z kondice moc neztratil, a budu připravený na sto procent,“ doufá Hložek.