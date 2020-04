Sparťané v akci. Tři skupiny po osmi, sami si budou prát oblečení | iSport.cz

Více než měsíc měli separé, jejich denní program se skládal z individuální tréninkové jednotky. V pondělí ráno si mohli sparťané konečně alespoň částečně ulevit, poprvé od poloviny března se totiž na Strahově sešli ke společnému tréninku. Ten podléhal veškerým hygienickým opatřením. Jak první jednotka týmu kouče Václava Kotala vypadala? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Zatímco Letná zůstává pro hráče nadále uzavřena, Strahov jim v pondělí otevřel své brány. Po více než měsíci. Rozlehlé tréninkové centrum poskytuje s ohledem na nadále velmi přísná opatření značný komfort. Jiné prvoligové týmy ho nemají, Sparta ovšem ano.

Trenér Václav Kotal proto mohl své mužstvo rozdělit na tři skupiny po osmi hráčích. Každá z nich pro sebe zabrala jedno hřiště. Fotbalisté vždy byli pod dohledem jednoho z trenérů (Kotal, Michal Šmarda, Luboš Loučka) a kondičního kouče.

„Pauza byla opravdu dlouhá. Kondičně kluci pracovali, měli jsme je detailně zmapované. V tom problém nevidím. Důležitější je absence herního tréninku, práce s míčem. Nyní pracujeme na individuální technice, děláme přihrávková cvičení, protože do kontaktu zatím nemůžeme,“ uvedl Kotal pro klubový web.

Zatímco někteří sparťané se s balonem mohli pomazlit i v minulých týdnech, třeba Adam Hložek, jenž si střihl několik tréninků s Alexem Králem, pro mnohé byla v pondělí přítomnost míče vítanou změnou. „První dotyky byly takové nějaké, ale rychle jsem si zvykl. Jsme fotbalisti, nemyslím, že bychom to měli zapomenout. Jsem moc rád, že máme alespoň tuhle možnost k tréninku,“ prohlásil záložník Michal Sáček.

Na Strahov dorazili hráči auty po vlastní ose, samozřejmě v rouškách. Ty odložili až před samotným vstupem na hřiště. K dispozici měli dezinfekci, od klubu dostali podrobný manuál, jak v současném režimu fungovat.

V instrukcích mimo jiné stojí, že v případě jakéhokoli náznaku respiračních problémů musí hráči okamžitě kontaktovat klubového lékaře. Od kustodů zároveň v pondělí vyfasovali tréninkovou výbavu, kterou si budou doma prát a starat se o ni. Ihned po skončení tréninku pak fotbalisté naskákali znovu do aut a rozjeli se do svých domovů, Sparta se i navzdory určitému rozvolnění podmínek pro trénink snaží minimalizovat jakýkoli kontakt napříč hráči i realizačním týmem.

V tomto režimu jednofázových tréninků budou Letenští fungovat do pátku, na víkend dostanou hráči volno. Model přípravy pro další týden pak trenéři určí na základě aktuálního stavu.

„Tréninky jsou delší, mají kondiční i herní část, více práce s míčem. Potřebujeme co nejdřív dostat povolení, abychom se mohli vrátit ke hře. Bylo by dobré sehrát i nějaká utkání, skoro tři měsíce jen trénovat bez hry, to je složité,“ zdůraznil Kotal.

